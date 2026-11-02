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Sokkoló számokat közölt a budapesti metrókat is gyártó vállalat
Befektetés

Sokkoló számokat közölt a budapesti metrókat is gyártó vállalat

Portfolio
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Közel 30 százalékot zuhantak hétfőn a francia Alstom részvényei, miután a vasúti járműgyártó drasztikusan rontotta éves eredményvárakozásait. A vállalatnál elsősorban a németországi vasúti projektek körüli problémák okoznak komoly gondokat, a vezetés pedig már jelentős adósságcsökkentést tervez.

A francia vasúti járműgyártó hétfőn közzétett előzetes eredményei szerint a társaság korrigált üzemi eredményhányada a szeptember végén zárult pénzügyi félévben mínusz 4 százalékra zuhant az egy évvel korábbi 6,4 százalékról.

A vállalat ezzel párhuzamosan jelentősen rontotta a teljes, 2026/2027-es pénzügyi évre vonatkozó előrejelzését is:

A problémák hátterében elsősorban a németországi Coradia Max vonatprogram áll.

A szerelvények fejlesztése és tesztelése során felmerült műszaki nehézségek, valamint az engedélyezési folyamat elhúzódása jelentős késéseket és többletköltségeket okozott.

A Financial Times szerint a problémák hat németországi szerződést érintenek, az első vonatok átadása pedig a korábban tervezett jövő évről 2028-ra tolódott.

A romló pénzügyi kilátások miatt az Alstom mintegy 2 milliárd eurós adósságcsökkentési programot is tervez, miközben a vezetés a működési problémák rendezésén dolgozik.

Az Alstom Magyarországon is jól ismert, hiszen a francia vállalat gyártotta a budapesti 2-es és 4-es metróvonalon közlekedő szerelvényeket. A társaság összesen 37 metrószerelvényt, 170 metrókocsit szállított a fővárosnak, emellett a mátranováki vasútiüzem révén magyarországi gyártókapacitással is rendelkezik.

A bejelentést követően a befektetők valósággal menekülni kezdtek a részvényből: az Alstom árfolyama hétfőn 28 százalékot zuhant, amivel az idei veszteség már az 55 százalékot is eléri. Ezzel pedig egészen 2024 márciusa óta nem látott szintre esett a cég részvényeingek jegyzése a francia tőzsdén.

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