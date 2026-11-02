Új piacfelügyeleti eszközt indít a befektetők védelmére a Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank megújította honlapjának piacfelügyeleti és tőkepiaci, az engedély nélküli szolgáltatók kockázataira is felhívó aloldalát. A hasznos információk mellett itt lehet online bejelenteni a gyanús, jogosulatlan piaci szereplőket is. A pénzügyi felügyelet ezekre már vizsgálatai során itt figyelmeztet, megtiltja tevékenységük folytatását, feljelentést tesz, majd szükség esetén weblapjaikat blokkoltatja és zárolással biztonságba helyezi a még meglévő ügyfélpénzeket – közölte az MNB.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megújította honlapjának piacfelügyeleti (azaz az engedély nélküli pénzügyi szolgáltatók, magánszemélyek és a tőkepiaci visszaélések kiszűrését segítő) és tőkepiaci felületét. Az új aloldal célja, hogy korszerű, – az eddig hatósági jellegű helyett –

az ügyfelek számára hasznos, informatív, folyamatosan fejlődő tudásportál jöjjön létre,

ahol a befektetésekkel kapcsolatos tudnivalók könnyen elérhetők.

A Piaci szereplők keresése menüpontban a befektetni szándékozó fogyasztók ellenőrizhetik, hogy az adott intézmény rendelkezik-e felügyeleti engedéllyel pénzügyi- vagy befektetési szolgáltatás nyújtására.

Emellett többek között a leggyakoribb befektetési típusokról, a különösen kockázatos befektetések jellemzőiről, a befektetővédelmi lehetőségekről és a legfontosabb tőzsdei alapfogalmakról is érhetők el itt összefoglalók.

A tőkepiaci tartalmak egyebek közt bemutatják, hogy mire kell figyelni a tőzsdei vagy azon kívüli kereskedés során, és itt is olvashatók a tőzsdei kibocsátók hivatalos közzétételei.

Az MNB-hez nemcsak e-mailben, vagy telefonon felhívva, de ezen az aloldalon egy űrlapot kitöltve és akár anonim módon is be lehet jelenteni, ha egy szolgáltató kapcsán felvetődik, hogy tevékenységét felügyeleti engedély vagy bejelentés hiányában végzi. Ezen felül azt is lehet jelezni, ha bárki (akár legális szolgáltató, esetleg bennfentes információkkal rendelkező magánszemély) esetében felmerül a tőkepiaci visszaélés gyanúja.

A befektetni szándékozók tájékoztatása érdekében további hasznos tartalmak érhetők el, így oktató videók, gyakori kérdések és válaszok, illetve témába vágó szakmai cikkek. Az új aloldalon olvasható valamennyi piacfelügyeleti témájú sajtóközlemény is.

A felügyelet emellett már vizsgálata során a honlap Figyelmeztetések menüpontjában jelzi a nyilvánosságnak, hogy az adott szolgáltatónak, magánszemélynek nincs engedélye, regisztrációja pénzügyi tevékenység végzésére. Utóbbiak közül a legtöbb – gyakorta tartósan magas hozamot, a befektetett tőkére vagy a hozamra vonatkozó garanciát, a normál piaci befektetésekhez képest kiemelkedő befektetési lehetőséget ígérve –

az ügyfelek pénzeszközeit szeretné kicsikarni.

Az MNB „feketelistáján” jelenleg közel 200 név szerepel. Az új aloldalon emellett a nyilvánosság számára elérhetők az MNB külföldi társhatóságai (nemzeti bankok, pénzügyi felügyeletek) által a magyar hatóságnak megküldött jogosulatlan szolgáltatók is.

Címlapkép forrása: Portfolio