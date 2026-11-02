Új piacfelügyeleti eszközt indít a befektetők védelmére a Magyar Nemzeti Bank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) megújította honlapjának piacfelügyeleti (azaz az engedély nélküli pénzügyi szolgáltatók, magánszemélyek és a tőkepiaci visszaélések kiszűrését segítő) és tőkepiaci felületét. Az új aloldal célja, hogy korszerű, – az eddig hatósági jellegű helyett –
az ügyfelek számára hasznos, informatív, folyamatosan fejlődő tudásportál jöjjön létre,
ahol a befektetésekkel kapcsolatos tudnivalók könnyen elérhetők.
- A Piaci szereplők keresése menüpontban a befektetni szándékozó fogyasztók ellenőrizhetik, hogy az adott intézmény rendelkezik-e felügyeleti engedéllyel pénzügyi- vagy befektetési szolgáltatás nyújtására.
- Emellett többek között a leggyakoribb befektetési típusokról, a különösen kockázatos befektetések jellemzőiről, a befektetővédelmi lehetőségekről és a legfontosabb tőzsdei alapfogalmakról is érhetők el itt összefoglalók.
- A tőkepiaci tartalmak egyebek közt bemutatják, hogy mire kell figyelni a tőzsdei vagy azon kívüli kereskedés során, és itt is olvashatók a tőzsdei kibocsátók hivatalos közzétételei.
Az MNB-hez nemcsak e-mailben, vagy telefonon felhívva, de ezen az aloldalon egy űrlapot kitöltve és akár anonim módon is be lehet jelenteni, ha egy szolgáltató kapcsán felvetődik, hogy tevékenységét felügyeleti engedély vagy bejelentés hiányában végzi. Ezen felül azt is lehet jelezni, ha bárki (akár legális szolgáltató, esetleg bennfentes információkkal rendelkező magánszemély) esetében felmerül a tőkepiaci visszaélés gyanúja.
A befektetni szándékozók tájékoztatása érdekében további hasznos tartalmak érhetők el, így oktató videók, gyakori kérdések és válaszok, illetve témába vágó szakmai cikkek. Az új aloldalon olvasható valamennyi piacfelügyeleti témájú sajtóközlemény is.
A felügyelet emellett már vizsgálata során a honlap Figyelmeztetések menüpontjában jelzi a nyilvánosságnak, hogy az adott szolgáltatónak, magánszemélynek nincs engedélye, regisztrációja pénzügyi tevékenység végzésére. Utóbbiak közül a legtöbb – gyakorta tartósan magas hozamot, a befektetett tőkére vagy a hozamra vonatkozó garanciát, a normál piaci befektetésekhez képest kiemelkedő befektetési lehetőséget ígérve –
az ügyfelek pénzeszközeit szeretné kicsikarni.
Az MNB „feketelistáján” jelenleg közel 200 név szerepel. Az új aloldalon emellett a nyilvánosság számára elérhetők az MNB külföldi társhatóságai (nemzeti bankok, pénzügyi felügyeletek) által a magyar hatóságnak megküldött jogosulatlan szolgáltatók is.
Címlapkép forrása: Portfolio
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.
Kongatják a vészharangot: Putyin ezzel mindent láthatna Európában, hatalmas előnyt szerezhetnek az oroszok
Van a komplexumnak egy komoly gyengesége.
Kiderült, hogy döntöttek Orbán Viktor alatt több mint 1400 milliárd forint sorsáról
Magyar Péter kormánya nyilvánosságra hozta a legvitatottabb támogatási rendszer döntéseit.
Brutális drágulás jöhet a magyarok egyik kedvenc légitársaságánál
20 százalékos jegyáremelésre lenne szükség.
Változnak az autópálya-matricák szabályai a szomszédban: egy fontos határidőre a magyar autósok is ráfaraghatnak
December 1-től nagyon kell figyelni a változásokra.
Váratlan siker lett a fegyverszünet Ukrajnában, de az oroszok titokban már a következő lépésre készültek
Kihasználták a lehetőséget.
Hároméves csúcsra ugrott a lakáskínálat az Otthon Start utolsó napjaira
Az érdeklődés is jóval nagyobb volt a szokásosnál október 31-éig.
Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Ismét itt a változás a kutakon.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Őszi adócsomag 2026 - A legjelentősebb vállalati adóváltozások
Jelentősen átalakulhat a magyar adórendszer 2027-től. A 2026. október 27-én benyújtott őszi adócsomag egyik legfontosabb eleme a nagyvállalatokra vonatkozó 15 százalékos társaságiadó-kulcs
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Élettársak is igényelhetik együtt a Wekerle+-t, de a párod régi lakása keresztbe tehet
A Wekerle+ egyik fontos újdonsága, hogy élettársak is igényelhetik közösen a támogatott lakáshitelt, ehhez nem kell összeházasodniuk. A közös igénylés azonban azt is jelenti, hogy mindkét f
A lakásproblémát is megoldjuk (feat. Zsiday)
Európa gets crushed és a béna emberek. De legalább közmédia és lakásprobléma megoldva. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, 
Zsiday Viktor grafikonja mögött évtizedek olcsó pénze áll
Az amerikai megtakarítási ráta hosszabb távon csökkent, miközben a hosszú kamatok is lefelé tartottak; eközben a fejlett gazdaságok termelékenységnövekedése lassult. Ez önmagában nem bizony
Kiegyezés, fegyverszünet vagy eszkaláció? - Mi dönti el az amerikai-orosz és amerikai-kínai viszonyt Trump utolsó két évében
Donald Trump elnökségének hátralévő két évét a 2026. novemberi félidős kongresszusi választások alapozzák meg: ezek rendezik át a washingtoni erőviszonyokat. Az eredménytől függően szű
Ahol tankolnak, nem feltétlenül ott autóznak - ezt mutatja a régió benzinfogyasztása
1995-ben Szlovéniában 413 kilogramm, Romániában mindössze 44 kilogramm benzinfogyasztás jutott egy lakosra. A csaknem tízszeres különbség azonban nem azt jelenti, hogy a szlovének ennyivel több
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.
A mezőgazdaság mélyrepülése a GDP-t is hazavágta
Az aszály a hibás mindenért?
Egyedülálló európai sztorit épít Oszkó Péter
Nyilvános részvénykibocsátásra készül az O3 Partners.
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.