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Bedőlt az OTP paraguayi befektetése, több millió ügyfél pénze vált elérhetetlenné
Befektetés

Bedőlt az OTP paraguayi befektetése, több millió ügyfél pénze vált elérhetetlenné

Portfolio
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Súlyos bankválság alakult ki Paraguayban, a helyi jegybank elrendelte az ország egyik legnagyobb pénzintézetének, az Ueno Banknak a bezárását. A több mint hárommillió ügyféllel rendelkező banknál leálltak a kártyás fizetések és a pénzfelvételek, a betétesek átmenetileg nem férnek hozzá a megtakarításaikhoz. Az ügynek magyar vonatkozása is van, az OTP 47 millió dollárt fektetett az Ueno anyavállalatába, amivel közel 10 százalékos tulajdonrészt szerzett. A paraguayi sajtó beszámolói alapján a bank összeomlását súlyos pénzügyi szabálytalanságok és a tulajdonosi érdekeltségeknek nyújtott hitelek előzték meg.

November 3-án hajnalban jelentette be a paraguayi jegybank, hogy elindította az Ueno Bank szanálási eljárását.

A döntést a jegybank igazgatósága már november 2-án egyhangúlag meghozta, miután a felügyeleti vizsgálatok során kiderült, hogy a pénzintézet tőkemegfelelési mutatója a törvényileg előírt minimum felét sem éri el.

A helyzet olyan súlyossá vált, hogy a hatóságok szerint már nem volt lehetőség a bank működésének fenntartására.

Paraguayi lapértesülések szerint a kedden reggel megtartott jegybanki sajtótájékoztatón a hatóságok egyértelművé tették, hogy az Ueno összes szolgáltatását leállították. A bank mobilalkalmazása, bankkártyái és egyéb fizetési szolgáltatásai sem működnek, a betétesek pedig egyelőre nem férnek hozzá a pénzükhöz. Több bankfiók előtt sorok alakultak ki, a jegybank kérésére a rendőrség is biztosítja az érintett épületeket. A hatóságok közel 120 munkatársat vezényeltek ki a bank vagyonának és kötelezettségeinek felmérésére.

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Az Ueno összeomlása azért is érzékeny esemény Paraguayban, mert a bank az elmúlt évek egyik leggyorsabban növekvő pénzügyi vállalkozása volt. Az eredetileg digitális banki szolgáltatásokra építő pénzintézet néhány év alatt több mint hárommillió ügyfelet szerzett, ami a paraguayi felnőtt lakosság több mint 60 százalékának felel meg. A bank saját adatai szerint 2021 óta több mint 1,2 millió olyan embert vont be a pénzügyi rendszerbe, akinek korábban nem volt bankszámlája.

A gyors terjeszkedést a digitális számlanyitás, az egyszerű bankkártyás fizetés és a kiterjedt pénzfelvételi hálózat támogatta. Az Ueno több mint ezer automatát és önkiszolgáló terminált üzemeltetett az országban, és fontos szerepet játszott a készpénzhasználat visszaszorításában. A bank 2023-ban a hagyományos banki piacon is jelentős terjeszkedésbe kezdett a Vision Banco felvásárlásával.

A látványos növekedés mögött viszont már hónapok óta komoly problémák húzódtak meg. A paraguayi La Nación a jegybank elnökének keddi tájékoztatójára hivatkozva arról számolt be, hogy a felügyelet már június 5-én vizsgálni kezdte az Ueno működését. A hatóságok figyelmét elsősorban a bank tulajdonosi köréhez kapcsolódó vállalatoknak nyújtott hitelek keltették fel.

A helyi jegybank elnöke, Carlos Carvallo megerősítette, hogy a kapcsolt vállalkozásoknak nyújtott hitelek miatt indult vizsgálat során további szabálytalanságokat is feltártak a banknál. A felügyelet részletesen megvizsgálta a pénzmozgásokat és a hitelek mögötti dokumentációt. A vizsgálatok végül további értékvesztések és céltartalékok elszámolását tették szükségessé, ami jelentősen rontotta a bank tőkehelyzetét.

A La Nación beszámolója szerint a jegybank problémákat talált egyes hitelügyletek dokumentációjában, és olyan informatikai szolgáltatások számviteli elszámolásában is, amelyek aktiválását nem támasztották alá megfelelően. A felügyeleti megállapítások miatt végrehajtott mérlegkorrekciók oda vezettek, hogy

az Ueno tőkemegfelelése a szabályozói minimum felére sem volt elegendő.

A bank pénzügyi helyzetét a likviditási problémák is súlyosbították. A jegybankelnök szerint a pénzintézet problémáiról nyilvánosságra került információk felgyorsították a likviditás romlását. A hatóságok korábban több intézkedéssel próbálták stabilizálni a működést, de ezek végül nem bizonyultak elegendőnek.

Az Ueno egyébként néhány nappal korábban még jelentős tőkeemelési tervet jelentett be. A bank október 29-i közleménye szerint összesen 100 millió dolláros tőkebevonást terveztek, amelyből 50 millió dollárt a többségi tulajdonos biztosított volna novemberben, további 50 millió dollárt pedig paraguayi magánbefektetőktől kívántak bevonni. Az intézkedéssel a bank saját számításai szerint a teljes tőkemegfelelési mutató 13,8 százalékról 15,9 százalékra emelkedhetett volna, meghaladva a 12 százalékos szabályozói minimumot.

A korábban közölt pénzügyi adatok és a mostani felügyeleti megállapítások közötti különbség az ügy egyik legfontosabb kérdése. Szeptemberben a bank még 401 millió dolláros saját tőkéről és a 2026 első fél évében elért 37 millió dolláros nyereségről számolt be. A hivatalosan közölt nemteljesítőhitel-arány mindössze 0,6 százalék volt. A mostani események viszont arra utalnak, hogy a korábban bemutatott pénzügyi mutatók nem tükrözték megfelelően a bank tényleges kockázatait.

A bankcsőd az OTP-t is érinti, a bank tavaly decemberben 30 millió dolláros befektetéssel jelent meg az Ueno luxemburgi anyavállalatában pénzügyi befektetőként, az U Holdingsban, majd idén további 17 millió dollárral növelte részesedését. A teljes, 47 millió dolláros befektetéssel az OTP 9,99 százalékos tulajdonrészt szerzett a holdingban.

A tranzakció az Ueno 2025 végéig tervezett, összesen 85 millió dolláros tőkeemelési programjának része volt, amivel a pénzintézet saját közlése szerint a paraguayi bankrendszer egyik legerősebb tőkehelyzetű szereplőjévé kívánt válni. A bejelentést akkor kifejezetten pozitívan fogadta a helyi sajtó, a La Tribuna például azt emelte ki, hogy az OTP megjelenése hozzájárulhat a nemzetközi banki tapasztalatok és a digitális innovációk elterjedéséhez Paraguayban, és tovább erősítheti az Ueno piaci pozícióit.

A befektetés egyébként már akkor sem számított klasszikus bankfelvásárlásnak, az OTP kisebbségi pénzügyi befektetőként jelent meg a luxemburgi székhelyű U Holdingsban, ami a paraguayi bank mellett fizetési és digitális pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásokat is összefogott.

Az ügy kapcsán megkérdeztük az OTP-t, a sajtóosztály válaszában a bank azt hangsúlyozza, hogy a 47 millió dollár értékben tett pénzügyi befektetés nem eredményezett kontroll- vagy menedzsmentjogot az OTP számára. Az OTP Bank konzervatív kockázatvállalási politikájába beleillik a 47 millió USD értékű pénzügyi befektetés, hiszen az az OTP több mint 18 milliárd dolláros sajáttőkéjéhez viszonyítva csak töredékszázalékbank kifejezhető, vagy az évi több mint 3 milliárd dolláros profitjához viszonyítva is 1,5%-os volumenű kitettséget jelent. Az OTP követi az Uenoval kapcsolatos híreket.

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