Hirtelen keresztbe tesznek a milliárdosoknak: nehezebb lesz menekülniük, jön az új adócsomag a népszerű európai államban

A Giorgia Meloni vezette hárompárti koalíció a parlamentnek benyújtott tervezet szerint 26 százalékos elköltözési adót róna ki a nem realizált árfolyamnyereségre azoknál, akik legalább 800 ezer eurós vagyonnal rendelkeznek, és elhagyják az országot. A kormány szerint

a szupergazdagokat célzó intézkedés azokra vonatkozna, akik a távozásukat megelőző tíz évből legalább hatban olasz adóügyi illetőségűek voltak.

A befizetett összeget ugyanakkor vissza is lehet majd igényelni, ha az érintettek a kiköltözés után meghatározott ideig nem értékesítik a pénzügyi eszközeiket.

Adójogászok figyelmeztetnek, hogy a javaslat komoly nyugtalanságot kelt a már Olaszországban élő vagy oda költözni vágyó vagyonos ügyfelek körében, mivel kiszámíthatatlanná teszi a jogi környezetet. Egyes szakértők szerint a szabályozás arra ösztönözheti a tehetőseket, hogy

még a hatéves küszöb elérése előtt elhagyják az országot, így Olaszország kevésbé lesz népszerű célpont a hosszú távú letelepedésre.

A mostani szigorítás éles fordulatot jelent az elmúlt évtized olasz gazdaságpolitikájában, amely az agyelszívás megfékezése érdekében kifejezetten adókedvezményekkel csábította az országba a tehetős külföldieket és a hazatérő szakembereket. A 2017-ben bevezetett átalányadózási rendszer lehetővé tette, hogy a beköltöző gazdagok tizenöt éven át évi 100 ezer eurós fix összeggel váltsák meg külföldi jövedelmük és vagyonuk adóját. A Milánóba áramló szupergazdagok miatt kialakult társadalmi elégedetlenség hatására azonban a Meloni-kormány

az elmúlt két évben kétszer is megemelte ezt a tételt, így az újonnan érkezőknek ma már évi 300 ezer eurót kell fizetniük.

A javaslat körül egyelőre sok a szakmai bizonytalanság. A jogászok szerint nem egyértelmű, hogy az új elvonás miként illeszkedik a meglévő átalányadózási rendszerhez, és csak az Olaszországban tartott vagy a globális vagyonelemekre vonatkozik-e. Bár a jelenlegi szöveg alapján úgy tűnik, az átalányadózók külföldi eszközei mentesülnek a teher alól, a részleteket a parlamenti vita során pontosítani kell.

A várható költségvetési hatások meglehetősen szerények, hiszen Róma jövőre mindössze 3,7 millió eurós bevételt remél az új adónemből. Ez az összeg a következő négy évben valamivel 6,7 millió euró fölé emelkedhet, majd 2032-től – a visszatérítések megindulásával – évi 3,4 millió euróra csökkenhet.

A vagyonosok megadóztatásának szigorítása egyébként globális trendbe illeszkedik. A napokban például Kaliforniában szavaznak egy egyszeri, milliárdosokra kivetendő 5 százalékos vagyonadóról, az Egyesült Államokban pedig már most is tőkenyereség-adót kell fizetniük a nem realizált hasznuk után azoknak a kétmillió dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkezőknek, akik lemondanak az állampolgárságukról vagy a zöldkártyájukról.

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