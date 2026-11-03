Hirtelen keresztbe tesznek a milliárdosoknak: nehezebb lesz menekülniük, jön az új adócsomag a népszerű európai államban

A Giorgia Meloni vezette hárompárti koalíció a parlamentnek benyújtott tervezet szerint 26 százalékos elköltözési adót róna ki a nem realizált árfolyamnyereségre azoknál, akik legalább 800 ezer eurós vagyonnal rendelkeznek, és elhagyják az országot. A kormány szerint
a szupergazdagokat célzó intézkedés azokra vonatkozna, akik a távozásukat megelőző tíz évből legalább hatban olasz adóügyi illetőségűek voltak.
A befizetett összeget ugyanakkor vissza is lehet majd igényelni, ha az érintettek a kiköltözés után meghatározott ideig nem értékesítik a pénzügyi eszközeiket.
Adójogászok figyelmeztetnek, hogy a javaslat komoly nyugtalanságot kelt a már Olaszországban élő vagy oda költözni vágyó vagyonos ügyfelek körében, mivel kiszámíthatatlanná teszi a jogi környezetet. Egyes szakértők szerint a szabályozás arra ösztönözheti a tehetőseket, hogy
még a hatéves küszöb elérése előtt elhagyják az országot, így Olaszország kevésbé lesz népszerű célpont a hosszú távú letelepedésre.
A mostani szigorítás éles fordulatot jelent az elmúlt évtized olasz gazdaságpolitikájában, amely az agyelszívás megfékezése érdekében kifejezetten adókedvezményekkel csábította az országba a tehetős külföldieket és a hazatérő szakembereket. A 2017-ben bevezetett átalányadózási rendszer lehetővé tette, hogy a beköltöző gazdagok tizenöt éven át évi 100 ezer eurós fix összeggel váltsák meg külföldi jövedelmük és vagyonuk adóját. A Milánóba áramló szupergazdagok miatt kialakult társadalmi elégedetlenség hatására azonban a Meloni-kormány
az elmúlt két évben kétszer is megemelte ezt a tételt, így az újonnan érkezőknek ma már évi 300 ezer eurót kell fizetniük.
A javaslat körül egyelőre sok a szakmai bizonytalanság. A jogászok szerint nem egyértelmű, hogy az új elvonás miként illeszkedik a meglévő átalányadózási rendszerhez, és csak az Olaszországban tartott vagy a globális vagyonelemekre vonatkozik-e. Bár a jelenlegi szöveg alapján úgy tűnik, az átalányadózók külföldi eszközei mentesülnek a teher alól, a részleteket a parlamenti vita során pontosítani kell.
A várható költségvetési hatások meglehetősen szerények, hiszen Róma jövőre mindössze 3,7 millió eurós bevételt remél az új adónemből. Ez az összeg a következő négy évben valamivel 6,7 millió euró fölé emelkedhet, majd 2032-től – a visszatérítések megindulásával – évi 3,4 millió euróra csökkenhet.
A vagyonosok megadóztatásának szigorítása egyébként globális trendbe illeszkedik. A napokban például Kaliforniában szavaznak egy egyszeri, milliárdosokra kivetendő 5 százalékos vagyonadóról, az Egyesült Államokban pedig már most is tőkenyereség-adót kell fizetniük a nem realizált hasznuk után azoknak a kétmillió dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkezőknek, akik lemondanak az állampolgárságukról vagy a zöldkártyájukról.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Napokon belül kiderül, ki lehet az EKB új elnöke
Holland és spanyol jelöltek a legesélyesebbek.
Hanyatló Otthon Start, feltámadó vállalati piac: érdekesen indult az ősz a hitelezésben
Egy év alatt harmadával nőtt a magyar háztartások lakáshitel-tartozása.
Itt a döntés: szigorúbb vagyonellenőrzés alá kerülnek a politikusok
Döntött a Parlament.
Nyomozás indult az iparkamara milliárdos ingatlanügyletei miatt
Olcsón vették, drágán adták.
Nincs már visszaút a világhírű közgazdász szerint: "Lassú és sötét halált hal Európa"
Kenneth Rogoff kimondta, a probléma gyökere a magas adósság és az öreg népesség.
Fordulóponthoz érkezett a magyar tejágazat, kulcsfontosságú a hazai termékek előnyben részesítése
Egy felmérés szerint a vásárlók tudatosan keresik a magyar védjegyes termékeket.
Hivatalos: itt a döntés az új magyar munkaszüneti napról!
Ellenszavazat nélkül.
Nagy a baj a tőzsdén: rendkívüli intézkedésekkel fékeznék meg az összeomlást Kínában
Már a tőzsdei bevezetéseket is leállítanák.
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
Rekordhiány, rekordprofit: meddig tart a memóriagyártók aranykora?
Az AI-adatközpontok növekvő kereslete memóriachip-hiányt és rekordprofitot hozott a gyártóknak. A Micron hosszú távú szerződésekkel próbálja tartósabbá tenni a fellendülést, miközben a
Ki kell érdemelnie az adatközpontnak az áramot?
Januárban ezen a helyen arról írtam, hogy a mesterséges intelligencia terjedése új energiaigényt zúdít a villamosenergia-rendszerekre. Azóta egyre markánsabban formálódik
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek
A hétfői Checklistben részletesen elemezzük a számokat.
Átrendeződés a hazai luxusingatlan-piacon: mi történt a vevőkkel?
Vendégünk volt Andó Gergely, a Sotheby’s International Realty Magyarország vezérigazgatója.