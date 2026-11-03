Ízekre szedték a Ferrari első elektromos autóját, mégis elkelt az összes példány jövő év végéig

A Ferrari máris értékesítette a teljes jövő évi gyártási kontingensét első tisztán elektromos modelljéből, a Luce névre keresztelt sportautóból. A luxusautó-gyártó vezérigazgatója rendkívül elégedett az új modell iránt mutatkozó kereslettel, a tervek szerint pedig még az idén megkezdődnek az első kiszállítások.

Benedetto Vigna, a vállalat vezérigazgatója a harmadik negyedéves gyorsjelentés ismertetésekor jelentette be, hogy a 2027-re tervezett darabszám már maradéktalanul gazdára talált.

A kedden közzétett gyorsjelentés szerint a Ferrari harmadik negyedéves árbevétele éves összevetésben 7 százalékkal, 1,9 milliárd euróra emelkedett, míg az üzemi eredmény (EBIT) 12 százalékkal, 563 millió euróra nőtt.

A vállalat EBITDA-ja szintén 12 százalékkal, 753 millió euróra javult, meghaladva a 739 millió euró körüli elemzői várakozást. Az EBITDA-marzs ezzel 37,9 százalékról 39,7 százalékra emelkedett.

A nettó profit 13 százalékkal, 431 millió euróra nőtt, az egy részvényre jutó hígított eredmény pedig 2,14 euróról 2,44 euróra emelkedett.

Érdekesség, hogy a javuló pénzügyi eredmények ellenére a Ferrari kevesebb autót szállított le: a harmadik negyedévben 3368 jármű talált gazdára, 33-mal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A nyereség növekedését elsősorban a drágább modellek, köztük a limitált szériás F80 kiszállításai, valamint az egyedi felszereltségi és személyre szabási lehetőségek iránti erős kereslet támogatta. A vállalat ipari szabad cash flow-ja eközben 43 százalékkal, 567 millió euróra emelkedett.

A kedvező eredmények hatására a Ferrari az idei évre vonatkozó előrejelzését is megemelte. A vállalat immár mintegy 7,65 milliárd eurós árbevétellel számol a korábbi 7,6 milliárd helyett, míg a várható korrigált EBITDA alsó határát 2,97 milliárdról 3 milliárd euróra emelte. Az egy részvényre jutó korrigált, hígított eredményre vonatkozó éves várakozás szintén javult, legalább 9,85 euróra a korábbi 9,68 euróról.

A Ferrari rendelésállománya már 2028-ig nyúlik, a vállalat pedig az idei év hátralévő részében további két új modell bemutatását tervezi.

Bár a Luce a májusi bemutatóján komoly kritikákat kapott a szokatlan formaterve miatt, ez láthatóan nem vetette vissza a vásárlói kedvet. Vigna ugyanakkor nem kívánt pontos számokat közölni a jövő évi értékesítési célokkal kapcsolatban.

A vezérigazgató hangsúlyozta, hogy sem a gyártás, sem a kereslet oldalán nem ütköztek komolyabb akadályokba. Elismerte ugyanakkor, hogy

az autó előállítása a szokásosnál összetettebb feladat, mivel számos teljesen új alkatrészt és technológiát építenek be a járműbe.

A Ferrari már a további elektromos modellek fejlesztésén is dolgozik. A vállalat stratégiai célja az, hogy 2030-ra a teljes modellpalettájának húsz százalékát tisztán elektromos hajtású járművek tegyék ki.

A Ferrari árfolyama már 2,7 százalékos pluszban van a gyorsjelentés követően.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto