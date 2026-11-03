8°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Megjött a bejelentés: így változik a benzin és a dízel ára!
Jó hírt közölt a Bayer!
Befektetés

Jó hírt közölt a Bayer!

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Megemelte idei eredmény-előrejelzését a Bayer, miután a német gyógyszeripari és agrárkémiai óriásvállalat gyógyszeripari üzletága a vártnál kedvezőbb számokat produkált a harmadik negyedévben. A pozitív folyamatoknak köszönhetően a cég az év végi nettó adósságállományára vonatkozó várakozásait is lefelé módosította.

A Bayer harmadik negyedéves árbevétele 4,1 százalékkal, 10,05 milliárd euróra emelkedett, meghaladva a 9,93 milliárd eurós elemzői várakozást. A vállalat egyszeri tételektől tisztított EBITDA-ja 6,9 százalékkal, 1,62 milliárd euróra nőtt.

A német gyógyszer- és vegyipari óriás ugyanakkor továbbra is veszteséges.

A negyedévet 672 millió eurós mínusszal zárta, igaz, ez jelentős javulás az egy évvel korábbi 963 millió eurós veszteséghez képest.

A kedden közzétett adatok alapján a vállalat immár 9,8 és 10,3 milliárd euró közötti, árfolyamhatásoktól és egyszeri tételektől tisztított EBITDA-ra számít 2026-ban.

Még több Befektetés

Több milliárd dollárnyi kriptopénz menekült el a példátlan hackertámadás után a világ legnagyobb kriptotőzsdéjéről

Itt a legfrissebb célár az OTP-re, ez most az egyik legmagasabb!

Rekordokat döntött az Apple, de ez sem volt elég

Ez érdemi javulást jelent a korábban jelzett, 9,6 és 10,1 milliárd euró közötti sávhoz képest.

A felfelé módosított prognózis hátterében a gyógyszeripari divízió erős teljesítménye áll. Az üzletág a harmadik negyedévben 4,68 milliárd eurós árbevételt könyvelhetett el, ami 5 százalékkal múlta felül a Vara Research által megkérdezett elemzők konszenzusát.

Bill Anderson vezérigazgató a gyorsjelentés kapcsán kiemelte, hogy a gyógyszeripari részleg növekedési pályája fordulóponthoz érkezett, és a vállalat kezdi maga mögött hagyni a nehezebb időszakot.

Az erősebb üzleti teljesítménynek köszönhetően a Bayer egymilliárd euróval csökkentette az idei évre várt nettó adósságállományát is, amely így az év végére a 28 és 29 milliárd euró közötti sávba eshet.

A Bayer részvényei idén 31,6 százalékos pluszban vannak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Ókovács Szilvesztert az Operaház, Feledy Botondot a Külügyi Intézet éléről menesztették
Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben
Nagy roham indult a magyar állampapírokért, hónapok óta nem láttunk ilyet a lakossági befektetőktől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility