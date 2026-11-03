Jó hírt közölt a Bayer!

Megemelte idei eredmény-előrejelzését a Bayer, miután a német gyógyszeripari és agrárkémiai óriásvállalat gyógyszeripari üzletága a vártnál kedvezőbb számokat produkált a harmadik negyedévben. A pozitív folyamatoknak köszönhetően a cég az év végi nettó adósságállományára vonatkozó várakozásait is lefelé módosította.

A Bayer harmadik negyedéves árbevétele 4,1 százalékkal, 10,05 milliárd euróra emelkedett, meghaladva a 9,93 milliárd eurós elemzői várakozást. A vállalat egyszeri tételektől tisztított EBITDA-ja 6,9 százalékkal, 1,62 milliárd euróra nőtt.

A német gyógyszer- és vegyipari óriás ugyanakkor továbbra is veszteséges.

A negyedévet 672 millió eurós mínusszal zárta, igaz, ez jelentős javulás az egy évvel korábbi 963 millió eurós veszteséghez képest.

A kedden közzétett adatok alapján a vállalat immár 9,8 és 10,3 milliárd euró közötti, árfolyamhatásoktól és egyszeri tételektől tisztított EBITDA-ra számít 2026-ban.

Ez érdemi javulást jelent a korábban jelzett, 9,6 és 10,1 milliárd euró közötti sávhoz képest.

A felfelé módosított prognózis hátterében a gyógyszeripari divízió erős teljesítménye áll. Az üzletág a harmadik negyedévben 4,68 milliárd eurós árbevételt könyvelhetett el, ami 5 százalékkal múlta felül a Vara Research által megkérdezett elemzők konszenzusát.

Bill Anderson vezérigazgató a gyorsjelentés kapcsán kiemelte, hogy a gyógyszeripari részleg növekedési pályája fordulóponthoz érkezett, és a vállalat kezdi maga mögött hagyni a nehezebb időszakot.

Az erősebb üzleti teljesítménynek köszönhetően a Bayer egymilliárd euróval csökkentette az idei évre várt nettó adósságállományát is, amely így az év végére a 28 és 29 milliárd euró közötti sávba eshet.

A Bayer részvényei idén 31,6 százalékos pluszban vannak.

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Forrás: Reuters

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