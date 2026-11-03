Kilőttek a Palantir bevételei, mégis esik a részvény

Az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló negyedéves számokat közölt a Palantir, amely a mesterséges intelligencia iránti keresletnek köszönhetően közel megduplázta bevételeit. A vállalat ráadásul jelentősen megemelte éves előrejelzését is, a részvények azonban ennek ellenére estek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.

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A Palantir harmadik negyedéves árbevétele éves összevetésben 96 százalékkal, 2,31 milliárd dollárra emelkedett, jelentősen meghaladva a 2,18 milliárd dolláros elemzői várakozást. A vállalat korrigált részvényenkénti nyeresége 44 cent lett, szemben a várt 41 centtel.

A növekedés motorját továbbra is a mesterséges intelligenciához kapcsolódó szolgáltatások jelentik. Az amerikai vállalati ügyfelektől származó bevétel 148 százalékkal, 984 millió dollárra ugrott, és a Palantir történetében először meghaladta az amerikai kormányzati megrendelésekből származó bevételt.

A kedvező eredmények hatására a társaság a teljes évre vonatkozó bevételi előrejelzését is megemelte: immár 8,53 milliárd dollár körüli árbevétellel számol, ami mintegy 91 százalékos éves növekedést jelentene.

A befektetők reakciója azonban elmaradt a várakozásoktól: a Palantir részvényei közel 5 százalékot estek a zárás utáni kereskedésben.

Az aggodalmakat részben az táplálhatják, hogy az új szerződések összértéke mindössze 6 százalékkal nőtt éves alapon, miközben a vállalat részvényeinek értékeltsége továbbra is rendkívül magas.

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