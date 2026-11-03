7°C borult
Budapest
  • Megjelenítés
Kilőttek a Palantir bevételei, mégis esik a részvény
Befektetés

Kilőttek a Palantir bevételei, mégis esik a részvény

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az elemzői várakozásokat jócskán felülmúló negyedéves számokat közölt a Palantir, amely a mesterséges intelligencia iránti keresletnek köszönhetően közel megduplázta bevételeit. A vállalat ráadásul jelentősen megemelte éves előrejelzését is, a részvények azonban ennek ellenére estek a tőzsdezárás utáni kereskedésben.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Palantir harmadik negyedéves árbevétele éves összevetésben 96 százalékkal, 2,31 milliárd dollárra emelkedett, jelentősen meghaladva a 2,18 milliárd dolláros elemzői várakozást. A vállalat korrigált részvényenkénti nyeresége 44 cent lett, szemben a várt 41 centtel.

A növekedés motorját továbbra is a mesterséges intelligenciához kapcsolódó szolgáltatások jelentik. Az amerikai vállalati ügyfelektől származó bevétel 148 százalékkal, 984 millió dollárra ugrott, és a Palantir történetében először meghaladta az amerikai kormányzati megrendelésekből származó bevételt.

A kedvező eredmények hatására a társaság a teljes évre vonatkozó bevételi előrejelzését is megemelte: immár 8,53 milliárd dollár körüli árbevétellel számol, ami mintegy 91 százalékos éves növekedést jelentene.

A befektetők reakciója azonban elmaradt a várakozásoktól: a Palantir részvényei közel 5 százalékot estek a zárás utáni kereskedésben.

Még több Befektetés

Rekordokat döntött az Apple, de ez sem volt elég

Nagyot gurított az olajóriás

Menedékbe bújnak a befektetők az Egyesült Államokban: Trump és a technológiai szektor áll a háttérben

Az aggodalmakat részben az táplálhatják, hogy az új szerződések összértéke mindössze 6 százalékkal nőtt éves alapon, miközben a vállalat részvényeinek értékeltsége továbbra is rendkívül magas.

PLTR_2026-11-03_07-23-06

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Súlyos veszteséget szenvedtek az oroszok, puccs söpörheti el Putyint – Háborús híreink hétfőn
Nagy bejelentés jött Iránból - Zuhant a Brent, de a tech papíroknak már szárnyát szegték Amerikában
Nagy roham indult a magyar állampapírokért, hónapok óta nem láttunk ilyet a lakossági befektetőktől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility