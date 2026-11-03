Kimondták a magyarok: alig bíznak az állami nyugdíjban, tömegesen készülnek az időskori munkára

A magyarok többsége szerint az állam és az egyén közös felelőssége a nyugdíjas évek biztosítása, ugyanakkor csak kevesen bíznak abban, hogy elegendő állami ellátást kapnak majd. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) friss, reprezentatív felméréséből kiderül, hogy bár az öngondoskodók aránya növekszik, a legtöbben továbbra is aggódnak időskori anyagi helyzetük miatt. Ráadásul a megtakarítást jellemzően túl későn, 40 éves koruk felett kezdik el – hívta fel a figyelmet a Pénztárszövetség.

A kutatás szerint a felnőttek az államnak és az egyénnek egyaránt meghatározó szerepet tulajdonítanak az időskori megélhetés biztosításában. Érdekes kettősség mutatkozik ugyanakkor a családi segítség megítélésében, hiszen bár sokan úgy vélik, hogy a nyugdíjasok gyermekeire és unokáira is komoly feladat hárul ezen a téren, a saját utódaik anyagi támogatására a válaszadóknak kevesebb mint egytizede számít ténylegesen.

Az aktív korú munkavállalóknak csupán szűk többsége hisz abban, hogy időskorában lesz állami nyugdíja.

Minél fiatalabb valaki, annál kevésbé bízik az állami nyugdíjrendszerben,

és annál inkább felkészül arra, hogy nyugdíjasként is dolgoznia kell majd. Emellett évről évre többen támaszkodnának a megtakarításaikra, a befektetéseikre vagy az ingatlankiadásból származó bevételeikre. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az időskori munkavállalást a romló egészségi állapot és a munkaerőpiaci helyzet is felülírhatja, így a nyugdíjcélú öngondoskodás jóval kiszámíthatóbban garantálja az anyagi biztonságot.

Jelenleg a munkavállalók mintegy kétharmada tesz félre nyugdíjcélra, ami enyhe emelkedést jelent a korábbi évekhez képest. Az átlagnál nagyobb arányban takarékoskodnak a férfiak, a felsőfokú végzettségűek és a fővárosiak. A megtakarítások megléte javítja ugyan a jövőképet, de az előtakarékoskodók 47 százaléka még így is tart az időskori anyagi nehézségektől.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy

a magyarok többsége csak "megkésve", jellemzően 40 éves kora felett kezd el a nyugdíjas éveire félretenni.

A Pénztárszövetség szerint az időben elkezdett megtakarítás azért lenne kiemelten fontos, mert minél hamarabb kezdi el valaki az öngondoskodást, a kamatos kamat hatása miatt annál kisebb havi összeg is elegendő a pénzügyi céljai eléréséhez. Emellett így jóval hosszabb ideig kihasználhatók a különböző nyugdíjcélú konstrukciókhoz kapcsolódó, személyi jövedelemadóból igénybe vehető állami adó-visszatérítések előnyei is.

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