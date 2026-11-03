9°C erősen fátyolfelhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 435
0 0
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 35
34 31
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Kimondták a magyarok: alig bíznak az állami nyugdíjban, tömegesen készülnek az időskori munkára
Befektetés

Kimondták a magyarok: alig bíznak az állami nyugdíjban, tömegesen készülnek az időskori munkára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magyarok többsége szerint az állam és az egyén közös felelőssége a nyugdíjas évek biztosítása, ugyanakkor csak kevesen bíznak abban, hogy elegendő állami ellátást kapnak majd. Az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) friss, reprezentatív felméréséből kiderül, hogy bár az öngondoskodók aránya növekszik, a legtöbben továbbra is aggódnak időskori anyagi helyzetük miatt. Ráadásul a megtakarítást jellemzően túl későn, 40 éves koruk felett kezdik el – hívta fel a figyelmet a Pénztárszövetség.

A kutatás szerint a felnőttek az államnak és az egyénnek egyaránt meghatározó szerepet tulajdonítanak az időskori megélhetés biztosításában. Érdekes kettősség mutatkozik ugyanakkor a családi segítség megítélésében, hiszen bár sokan úgy vélik, hogy a nyugdíjasok gyermekeire és unokáira is komoly feladat hárul ezen a téren, a saját utódaik anyagi támogatására a válaszadóknak kevesebb mint egytizede számít ténylegesen.

Az aktív korú munkavállalóknak csupán szűk többsége hisz abban, hogy időskorában lesz állami nyugdíja.

Minél fiatalabb valaki, annál kevésbé bízik az állami nyugdíjrendszerben,

és annál inkább felkészül arra, hogy nyugdíjasként is dolgoznia kell majd. Emellett évről évre többen támaszkodnának a megtakarításaikra, a befektetéseikre vagy az ingatlankiadásból származó bevételeikre. A szakértők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az időskori munkavállalást a romló egészségi állapot és a munkaerőpiaci helyzet is felülírhatja, így a nyugdíjcélú öngondoskodás jóval kiszámíthatóbban garantálja az anyagi biztonságot.

Még több Befektetés

Rossz hírek jöttek a Lufthansától

Nagy a baj a tőzsdén: rendkívüli intézkedésekkel fékeznék meg az összeomlást Kínában

Hirtelen keresztbe tesznek a milliárdosoknak: nehezebb lesz menekülniük, jön az új adócsomag a népszerű európai államban

Jelenleg a munkavállalók mintegy kétharmada tesz félre nyugdíjcélra, ami enyhe emelkedést jelent a korábbi évekhez képest. Az átlagnál nagyobb arányban takarékoskodnak a férfiak, a felsőfokú végzettségűek és a fővárosiak. A megtakarítások megléte javítja ugyan a jövőképet, de az előtakarékoskodók 47 százaléka még így is tart az időskori anyagi nehézségektől.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy

a magyarok többsége csak "megkésve", jellemzően 40 éves kora felett kezd el a nyugdíjas éveire félretenni.

A Pénztárszövetség szerint az időben elkezdett megtakarítás azért lenne kiemelten fontos, mert minél hamarabb kezdi el valaki az öngondoskodást, a kamatos kamat hatása miatt annál kisebb havi összeg is elegendő a pénzügyi céljai eléréséhez. Emellett így jóval hosszabb ideig kihasználhatók a különböző nyugdíjcélú konstrukciókhoz kapcsolódó, személyi jövedelemadóból igénybe vehető állami adó-visszatérítések előnyei is.

Kapcsolódó cikkünk

Megjött a nyugdíjasok követelése: újfajta nyugdíjemelést várnak a Tisza-kormánytól

Új helyzetet teremt a Tisza-kormány: 412 ezer forint állami támogatást kaphatnak a megtakarítók

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Törölték Magyar Péter felszólalását, káosz a Parlamentben
Amerika lecsapott Iránra - Ugrik az olaj, esnek a tőzsdék
Óriási üzletet jelentettek be az AI-piacon, azonnal pánikba estek a befektetők
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility