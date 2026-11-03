Nagy a baj a tőzsdén: rendkívüli intézkedésekkel fékeznék meg az összeomlást Kínában

A Financial Times értesülései szerint a Kínai Értékpapír-piaci Szabályozó Bizottság (CSRC) az elmúlt napokban egyeztetett a befektetési bankokkal, és nem hivatalos iránymutatás keretében kérte tőlük az új tőzsdei bevezetések szüneteltetését.
A tárgyalásokra rálátó források szerint
a hatóságok a meglévő tulajdonosok jelentősebb részvényértékesítéseit is befagyasztották.
A hírügynökségek megkeresésére a kínai pénzügyi felügyelet egyelőre nem kommentálta az értesüléseket.
A lépés közvetlen előzménye egy súlyos piaci eladási hullám, amelynek során a legfontosabb kínai nagyvállalatokat tömörítő CSI 300 index októberben már 8,5 százalékot veszített az értékéből, ami több mint tíz éve a legrosszabb havi mutató. A világ második legnagyobb gazdaságának tartós gyengélkedése – amelyet a gyenge belső fogyasztás, az elhúzódó ingatlanpiaci adósságválság és a technológiai papírok meredek zuhanása is súlyosbít – alapjaiban ásta alá a befektetői bizalmat.
A küszködő tőkepiacok stabilizálása érdekében a szabályozó hatóságok már hétfőn bejelentettek néhány támogató intézkedést. Ezek részeként swapügyleteket hajtottak végre, valamint kibővítették a tőzsdén jegyzett vállalatok sajátrészvény-visszavásárlásait elősegítő hitelkeretet.
A piaci lejtmenet megfékezésére tett kísérletek azonban kedden sem hozták meg a várt áttörést, mivel a befektetők elégtelennek ítélték a pénzügyi mentőcsomagot. A negatív hangulatot a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényeinek esése vezette.
Forrás: Reuters
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