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Nagy a baj a tőzsdén: rendkívüli intézkedésekkel fékeznék meg az összeomlást Kínában
Befektetés

Nagy a baj a tőzsdén: rendkívüli intézkedésekkel fékeznék meg az összeomlást Kínában

Portfolio
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A kínai tőzsdefelügyelet arra utasította a befektetési bankokat, hogy átmenetileg függesszék fel az elsődleges részvénykibocsátásokat (IPO), emellett a meglévő részvényesek nagy volumenű eladásait is leállíttatta. A szigorításra azután került sor, hogy a helyi részvénypiacok az utóbbi évtized legrosszabb havi teljesítményét produkálták, a korlátozások pedig a piaci helyzet rendeződéséig maradnak érvényben.

A Financial Times értesülései szerint a Kínai Értékpapír-piaci Szabályozó Bizottság (CSRC) az elmúlt napokban egyeztetett a befektetési bankokkal, és nem hivatalos iránymutatás keretében kérte tőlük az új tőzsdei bevezetések szüneteltetését.

A tárgyalásokra rálátó források szerint

a hatóságok a meglévő tulajdonosok jelentősebb részvényértékesítéseit is befagyasztották.

A hírügynökségek megkeresésére a kínai pénzügyi felügyelet egyelőre nem kommentálta az értesüléseket.

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A lépés közvetlen előzménye egy súlyos piaci eladási hullám, amelynek során a legfontosabb kínai nagyvállalatokat tömörítő CSI 300 index októberben már 8,5 százalékot veszített az értékéből, ami több mint tíz éve a legrosszabb havi mutató. A világ második legnagyobb gazdaságának tartós gyengélkedése – amelyet a gyenge belső fogyasztás, az elhúzódó ingatlanpiaci adósságválság és a technológiai papírok meredek zuhanása is súlyosbít – alapjaiban ásta alá a befektetői bizalmat.

A küszködő tőkepiacok stabilizálása érdekében a szabályozó hatóságok már hétfőn bejelentettek néhány támogató intézkedést. Ezek részeként swapügyleteket hajtottak végre, valamint kibővítették a tőzsdén jegyzett vállalatok sajátrészvény-visszavásárlásait elősegítő hitelkeretet.

A piaci lejtmenet megfékezésére tett kísérletek azonban kedden sem hozták meg a várt áttörést, mivel a befektetők elégtelennek ítélték a pénzügyi mentőcsomagot. A negatív hangulatot a mesterséges intelligenciához kapcsolódó vállalatok részvényeinek esése vezette.

Forrás: Reuters

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A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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