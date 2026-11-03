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Nagyot gurított az olajóriás
Befektetés

Nagyot gurított az olajóriás

Portfolio
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A létesítményeit érő fegyveres támadások ellenére 34,5 százalékkal növelte adózott eredményét a harmadik negyedévben a szaúd-arábiai állami olajvállalat, az Aramco. A kiemelkedő pénzügyi teljesítmény hátterében elsősorban a növekvő árbevétel, a dráguló kőolaj, valamint egy vegyesvállalati részesedés értékesítése áll.

A világ legnagyobb olajexportőrének számító óriáscég 36,25 milliárd dolláros nettó profitot ért el a szeptember 30-ával zárult három hónapban.

Ez jelentős ugrás az egy évvel korábbi 26,9 milliárd dollárhoz képest, és a második negyedéves 32,7 milliárdos nyereséget is felülmúlja. A harmadik negyedéves tisztított adózott eredmény nagyjából 31,2 milliárd dollárt tett ki, ami szintén meghaladta az elemzői várakozásokat, a piaci konszenzus ugyanis előzetesen 30,66 milliárd dollárról szólt.

Bár az Egyesült Államok és Irán közötti háború visszavetette a vállalat kitermelését, a megemelkedett világpiaci olajárak ellensúlyozták a kieső volument. Az Aramco a Perzsa-öbölben található hagyományos, keleti termináljai mellett a vörös-tengeri nyugati kikötőiből is exportálja a nyersolajat. Ez utóbbi útvonalat a kelet–nyugati csővezeték szolgálja ki, amelyet Amin Nasser vezérigazgató a vállalat létfontosságú ütőerének nevezett.

A vezeték kapacitását azután bővítették, hogy február végén az Egyesült Államok és Izrael csapást mért Iránra, kirobbantva ezzel a fegyveres konfliktust. A háború kezdete óta a csővezetéket több támadás is érte, de tűz alá került a szaúdi energetikai infrastruktúra számos további eleme és magának az Aramcónak a székháza is, miután újra fellángoltak a harcok az Irán által támogatott jemeni húszikkal.

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Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Stanislav Krasilnikov

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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