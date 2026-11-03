Rekordokat döntött az Apple, de ez sem volt elég

Az elemzői várakozásokat felülmúló negyedéves eredményeket közölt az Apple, amely az iPhone-ok iránti erős keresletnek köszönhetően újabb bevételi rekordot döntött. A befektetők azonban nem fogadták kitörő lelkesedéssel a számokat, a részvények ugyanis közel 3 százalékot estek a zárás utáni kereskedésben.

Az Apple pénzügyi negyedik negyedéves árbevétele éves összevetésben 12 százalékkal, 114,5 milliárd dollárra emelkedett, meghaladva a 113,4 milliárd dolláros elemzői várakozást. A vállalat részvényenkénti nyeresége 2,10 dollár lett, szemben a várt 1,99 dollárral.

A növekedésben kulcsszerepet játszottak az iPhone-eladások: az okostelefonokból származó bevétel 17 százalékkal, 57,6 milliárd dollárra ugrott. A szolgáltatások üzletága szintén rekordot döntött, 31,6 milliárd dolláros árbevételt termelve.

Az Apple a következő negyedévre is rekordbevételt vár, a társaság előrejelzése szerint az árbevétel 7-10 százalékkal emelkedhet éves alapon.

A kedvező számok ellenére azonban több aggasztó tényező is megjelent a jelentésben. A vállalat bruttó marzsa a következő negyedévben a jelenlegi 47,9 százalékról 45-46 százalékra csökkenhet, elsősorban a memóriachipek drágulása és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztések költségei miatt.

A kínai bevételek ráadásul elmaradtak a várakozásoktól, ami tovább árnyalja az egyébként erős negyedéves eredményeket.

A jelentést követően 2,6 százalékot estek az Apple részvényei.

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