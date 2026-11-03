Rossz hírek jöttek a Lufthansától

Mérsékelte az idei évre vonatkozó profitvárakozásait a Lufthansa, mivel a német légitársaság becsült kerozinköltsége 2026-ban 9,3 milliárd euróra nőtt. A harmadik negyedéves számok azonban hozták az elemzői várakozásokat, ami kedden több mint 3 százalékos pluszba lendítette a vállalat részvényeit.

A légitársaság a 2026-os pénzügyi évre várt üzemi eredményének célsávját a korábbi 1,7–2,2 milliárd euróról 1,7 és 2 milliárd euró közé szűkítette.

Az európai szektor szereplői már korábban figyelmeztettek arra, hogy az iráni háború miatt megdrágult üzemanyag rontja a kilátásokat, a kifutó fedezeti ügyletek miatt pedig jövőre emelkedni fognak a jegyárak.

A német vállalatcsoport üzemanyagköltségei több mint 400 millió euróval haladták meg a tavalyi szintet.

Carsten Spohr vezérigazgató közölte, hogy a tartósan magas keresletnek, a növekvő bevételeknek és a szigorú költségfegyelemnek köszönhetően teljes mértékben ellensúlyozni tudták a nagyjából félmilliárd eurós többletkiadást. Hozzátette, hogy 2027-re is terveznek fedezeti ügyleteket kötni, a jövő év első felére pedig a szükségleteik 75 százalékát már lefedték.

Az európai légitársaságok számára a nyári csúcsszezon miatt hagyományosan legnyereségesebb harmadik negyedévben a Lufthansa 1,4 milliárd eurós üzemi eredményt ért el, ami némileg meghaladta az elemzők által várt 1,37 milliárd eurót.

A vállalat megerősítette, hogy az idén nem számít kapacitásbővülésre, Till Streichert pénzügyi igazgató pedig jelezte, hogy az éves eredmény alakulása a negyedik negyedéves kereslettől, az üzemanyagáraktól és a légi áruszállítási üzletág, a Lufthansa Cargo teljesítményétől függ majd.

A nagy hálózatos légitársaságoknál megfigyelhető trendekkel összhangban a Lufthansa is jelentős keresletet tapasztalt a prémiumszegmensben, emellett az észak-amerikai és az ázsiai járatok iránt is élénk volt az érdeklődés. A pénzügyi stabilitást az is támogatta, hogy az utasok továbbra is közvetlenül az utazás előtt, magasabb árakon foglalnak jegyet. A Bernstein és a Goodbody elemzői szerint a vártnál erősebb harmadik negyedéves adatok, valamint a negyedik negyedévre is áthúzódó lendület azt mutatja, hogy a nehéz piaci környezet ellenére kezd beérni a légitársaság szerkezetátalakítási programja.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock