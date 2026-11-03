Rossz hírek jöttek a Lufthansától

A légitársaság a 2026-os pénzügyi évre várt üzemi eredményének célsávját a korábbi 1,7–2,2 milliárd euróról 1,7 és 2 milliárd euró közé szűkítette.
Az európai szektor szereplői már korábban figyelmeztettek arra, hogy az iráni háború miatt megdrágult üzemanyag rontja a kilátásokat, a kifutó fedezeti ügyletek miatt pedig jövőre emelkedni fognak a jegyárak.
A német vállalatcsoport üzemanyagköltségei több mint 400 millió euróval haladták meg a tavalyi szintet.
Carsten Spohr vezérigazgató közölte, hogy a tartósan magas keresletnek, a növekvő bevételeknek és a szigorú költségfegyelemnek köszönhetően teljes mértékben ellensúlyozni tudták a nagyjából félmilliárd eurós többletkiadást. Hozzátette, hogy 2027-re is terveznek fedezeti ügyleteket kötni, a jövő év első felére pedig a szükségleteik 75 százalékát már lefedték.
Az európai légitársaságok számára a nyári csúcsszezon miatt hagyományosan legnyereségesebb harmadik negyedévben a Lufthansa 1,4 milliárd eurós üzemi eredményt ért el, ami némileg meghaladta az elemzők által várt 1,37 milliárd eurót.
A vállalat megerősítette, hogy az idén nem számít kapacitásbővülésre, Till Streichert pénzügyi igazgató pedig jelezte, hogy az éves eredmény alakulása a negyedik negyedéves kereslettől, az üzemanyagáraktól és a légi áruszállítási üzletág, a Lufthansa Cargo teljesítményétől függ majd.
A nagy hálózatos légitársaságoknál megfigyelhető trendekkel összhangban a Lufthansa is jelentős keresletet tapasztalt a prémiumszegmensben, emellett az észak-amerikai és az ázsiai járatok iránt is élénk volt az érdeklődés. A pénzügyi stabilitást az is támogatta, hogy az utasok továbbra is közvetlenül az utazás előtt, magasabb árakon foglalnak jegyet. A Bernstein és a Goodbody elemzői szerint a vártnál erősebb harmadik negyedéves adatok, valamint a negyedik negyedévre is áthúzódó lendület azt mutatja, hogy a nehéz piaci környezet ellenére kezd beérni a légitársaság szerkezetátalakítási programja.
Forrás: Reuters
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