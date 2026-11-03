Több milliárd dollárnyi kriptopénz menekült el a példátlan hackertámadás után a világ legnagyobb kriptotőzsdéjéről

Stabil a Binance pénzügyi helyzete a múlt heti, 6,3 milliárd dolláros kibertámadás után – közölte Richard Teng, a kriptotőzsde társ-vezérigazgatója. A cégvezető szerint a tőkeáramlás mára visszaállt a megszokott kerékvágásba, az eltulajdonított eszközök jelentős részét pedig már pótolták.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt!

A hongkongi Fintech Week rendezvényen felszólaló Teng hangsúlyozta, hogy

a vállalat pénzügyileg rendkívül erős lábakon áll, és a megfelelő időben részletes elemzést tesznek majd közzé a biztonsági incidens hátteréről.

Elmondása szerint a tőzsdén tapasztalható óránkénti tőkebeáramlások és -kiáramlások mára szinte teljesen normalizálódtak, az érintett tokenek 95 százalékát pedig sikerült pótolniuk.

A kriptotőzsdét a múlt héten érte a támadás, amely a történelem eddigi legnagyobb pénzügyi rablása lehet. A kialakult bizalmi válság hatására a felhasználók hétfőig bezárólag

nettó 4,72 milliárd dollárnyi tőkét vontak ki a platformról a vállalat korábbi közlése szerint.

Az egész iparágat megrázó, több mint 6 milliárd dollárnyi kriptoeszköz ellopásával járó bűncselekményért az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) a hétvégén Észak-Koreát tette felelőssé. Phenjan ugyanakkor határozottan visszautasította a vádakat, és abszurd retorikának minősítette az amerikai hatóságok állításait.

Banking Technology 2026 Agentic AI, fintech harc és digitális bankolás - Technológiai és üzleti deep dive banki topvezetőkkel! November 10-én jön a Portfolio Banking Technology, regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock