A mélybe lökte az olaj árát Trump történelmi veresége

Több mint nyolc százalékkal zuhantak a kőolajárak szerdán, miután Donald Trump elnök Republikánus Pártja elveszítette a kongresszusi többséget a félidős választásokon. A jegyzések több mint két hónapos mélypontra süllyedtek, a befektetők ugyanis arra számítanak, hogy a belpolitikai erőviszonyok átalakulása felgyorsíthatja az Egyesült Államok és Irán közötti háború lezárását – írja a Reuters.

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése 8,98 dollárral, azaz 8,7 százalékkal 94,62 dollárra esett hordónként. Ezzel párhuzamosan az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 7,97 dollárral, vagyis 8,3 százalékkal 88,12 dollárra csökkent. Mindkét irányadó olajfajta augusztus 31. óta a legalacsonyabb szinten zárt.

A félidős választásokon a demokraták a Képviselőházban és a Szenátusban is átvették az irányítást.

Donald Trump amerikai elnök szerdán elismerte, hogy az iráni háború szerepet játszott pártja súlyos vereségében, ugyanakkor szerinte jó döntés volt a háború megindítása. Alelnöke, J. D. Vance már jóval kritikusabban nyilatkozott, megkérdőjelezve, hogy megérte-e Iránért hat évre elveszíteni a szenátusi többséget. A CBS News értesülései szerint a választási vereség akár Pete Hegseth hadügyminiszter székébe is kerülhet, aki az Irán elleni háború egyik fő arca.

Öböl menti kormányzati források szerint

a politikailag meggyengült elnök mozgásterét a demokrata többségű Kongresszus katonai és pénzügyi téren is korlátozhatja, ami növeli a békekötés esélyét, és valószínűtlenné tesz egy Irán elleni átfogó támadást.

Helyi elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy egy olyan megállapodás, amelyet Teherán egyértelmű győzelemként, Trump pedig vereségként él meg, önmérséklet helyett akár meggondolatlan lépésekre is sarkallhatja az amerikai elnököt.

A diplomáciai fronton Katar fokozta közvetítői erőfeszítéseit a harcok kiújulásának megfékezésére, bár egy magas rangú iráni tisztviselő szerint a felek még messze vannak a megállapodástól.

Modzstaba Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vezetője írásos közleményben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok ellenséges magatartása a kormányzó párttól függetlenül fennmarad.

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