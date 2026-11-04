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Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Befektetés

Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás

Portfolio
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A befektetési világ nem áll meg az állampapíroknál. Aki komolyan gondolja a vagyonépítést és készen áll stratégiában gondolkodni, annak érdemes szélesebb körben ismernie a rendelkezésre álló alternatívákat. A tőzsdei eszközök, a különböző eszközosztályok és az ezekre épülő befektetési stratégiák olyan lehetőségeket rejtenek, amelyekkel a hosszú távú hozam jelentősen növelhető – természetesen megfelelő kockázatkezelés mellett.
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Információ és jelentkezés

Az állampapír sokak számára egyet jelent a biztonságos pénzparkoltatással. De vajon valóban ez a legjobb, amit a piac kínál? A hozamgörbék alakulása, az inflációs nyomás és a pénzügyi célok differenciálódása mind azt jelzik: egyre több befektető keres olyan eszközöket, amelyek hosszú távon túlteljesíthetik az állampapírok korlátozott lehetőségeit.

Az előadás célja, hogy átfogó, mégis gyakorlatias képet adjon arról, hogyan érdemes gondolkodni az állampapírokon túli befektetési lehetőségekről.

Az előadás főbb témái:

  • Milyen befektetési lehetőségek állnak rendelkezésre az állampapírokon túl? Tőzsdei részvények, vállalati kötvények, ETF-ek, nyersanyagok, REIT-ek – és még sokminden más is.
  • Eszközosztályok összehasonlítása Mik a jellemzőik, milyen hozam-kockázat profil mentén működnek, és melyek lehetnek válságállóbbak?
  • A diverzifikáció jelentősége a portfólióépítésben Miért nem elég egyetlen típusú befektetésre hagyatkozni, és hogyan lehet valóban kiegyensúlyozott portfóliót kialakítani?
  • Befektetési stratégiák hosszú távra Passzív vs. aktív szemlélet, időzítés szerepe, újrabefektetés.
  • Kockázatkezelés az alternatív befektetések világában Hogyan építhető fel tudatosan a befektetői védelem, mik a leggyakoribb hibák, és hogyan kerülhetők el?

Tudásszint:

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Az ajánljuk azoknak, akik alapvető pénzügyi ismeretekkel már rendelkeznek, de nyitottak a magasabb szintű befektetési gondolkodásra.

Felkeltettük az érdeklődésedet? Részletek és jelentkezés ITT.

Időpont: 2026. november 8. 19:00 - 19:45

Helyszín: Az internet

Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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