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Amerika Választ

Amerika Választ

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47 53
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Átrendeződik a politikai térkép az Egyesült Államokban: azonnal megijedtek a tőzsdék
Befektetés

Átrendeződik a politikai térkép az Egyesült Államokban: azonnal megijedtek a tőzsdék

Portfolio
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A vártnál jobb demokrata eredményeket hozó amerikai félidős választások hatására szerdán gyengült a dollár, estek a határidős tőzsdeindexek, miközben az állampapírpiacon élénkült a kereslet. Az eddig eldőlt államok képe alapján a demokraták a Kongresszus mindkét házában többséget szereznek, ami komoly politikai csapást jelent Donald Trump elnök és a republikánusok számára.

A vártnál is nagyobb demokrata győzelem körvonalazódik az amerikai félidős választásokon: a CNN előrejelzése szerint a képviselőházi többséget, az NBC szerint pedig legalább 51 mandátummal a szenátus irányítását is megszerzi az ellenzéki párt – ahogy arról folyamatosan frissülő tudósításunkban is olvashat.

A demokraták olyan republikánus fellegvárakban is szenátusi helyeket hódítottak el, mint Texas, Kansas és Dél-Karolina, miközben a texasi, az ohiói és az iowai kormányzóválasztáson is győzelmet jeleznek számukra az előrejelzések.

A kongresszus mindkét házának elvesztése jelentősen szűkítené Donald Trump mozgásterét, különösen az új adó- és költségvetési intézkedések elfogadásában, így a befektetőknek az eddig vártnál erősebb politikai ellensúllyal kell számolniuk az elnök hátralévő két évében.

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A politikai erőviszonyok átrendeződése azonnali reakciót váltott ki a tőkepiacokon, a befektetők ugyanis a biztonságosabbnak ítélt menedékeszközök felé fordultak. Az S&P 500 határidős indexe 1,2 százalékkal, a Nasdaq határidős mutatója pedig több mint 2 százalékkal esett.

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Az európai határidős indexek 1,4 százalékos mínuszban jártak.

Az ázsiai tőzsdék is lefordultak a korábbi erősödésből: így a japán Nikkei 3 százalékkal, a dél-koreai KOSPI pedig 1,6 százalékkal került lejjebb, figyelmen kívül hagyva az AMD chipgyártó erős gyorsjelentését.

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A piaci szereplők elsősorban attól tartanak, hogy a demokraták megerősödése törvényhozási patthelyzetet eredményezhet, ami csökkenti a további fiskális élénkítés esélyét.

Emellett a befektetők szigorúbb szabályozásra és felügyeletre számítanak több kulcsfontosságú ágazatban, így az egészségügyben, a bankszektorban, a kriptovaluták piacán, valamint a technológiai óriásvállalatok és a mesterséges intelligencia területén. Charu Chanana, a szingapúri Saxo vezető befektetési stratégája a Reutersnek arról beszélt, hogy szerinte a Nasdaq élesebb esése éppen ezeket a szabályozási félelmeket tükrözi, ugyanakkor hozzátette, hogy a csökkenő kötvényhozamok idővel enyhíthetik a részvénypiaci nyomást.

A technológiai szektort érintő aggodalmakat tovább fokozta, hogy a Decision Desk HQ előrejelzése szerint Texasban a demokrata John Talarico legyőzte a republikánus Ken Paxtont. Kim Szokhvan, a Mirae Asset Securities elemzője rámutatott, hogy ez az eredmény negatívan érintheti a chipgyártók részvényeit, mivel Texas az Egyesült Államok egyik leggyorsabban növekvő adatközpontpiaca. Ha az állam New Yorkhoz hasonlóan moratóriumot hirdet az AI-adatközpontok építésére, az további csúszásokat okozhat a beruházásokban.

Az amerikai állampapírok iránti kereslet növekedésével a tízéves irányadó államkötvény hozama 6 bázisponttal, 4,906 százalékra csökkent.

Ahogy arról írtunk, a devizapiacon a dollár széles körben gyengült a főbb versenytársakkal szemben, a dollárindex 0,37 százalékkal, 101,34 pontra esett. Ezzel párhuzamosan az euró 0,5 százalékkal, 1,1249 dollárra, a brit font pedig 0,37 százalékkal, 1,3464 dollárra erősödött.

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Az olajpiacon eközben változékony kereskedés alakult ki, miután az előző napon négyhetes mélypontra estek az árak. A befektetők egyrészt az ukrajnai és iráni háborúk lezárását célzó tárgyalásokat, másrészt a két konfliktusban történt legutóbbi támadások miatti ellátási kockázatokat mérlegelik.

A globális olajkínálat 20 százalékát biztosító Hormuzi-szoros tényleges blokádja már eddig is átalakította az energiaáramlást, felerősítette az inflációs félelmeket, és alapjaiban írta felül a globális kamatkilátásokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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