Azonnali lépést tett Magyarországon a Revolut: leállította a kereskedést több népszerű termékkel

A kizárólag a magyarországi ügyfeleket érintő lépés azonnal életbe lépett. Az alkalmazásban a vételi opció egyelőre még megjelenik, a folyamat végén azonban a rendszer már

nem engedi végrehajtani a tranzakciót.

Ennek értelmében új vételi megbízások nem adhatók le, a meglévő pozíciók nem növelhetők, és a szolgáltatásra új ügyfelek sem regisztrálhatnak.

A kivezetés a platformon eddig elérhető arany, ezüst, palládium és platina kereskedését érinti. Azok a felhasználók, akik rendelkeznek ilyen árupiaci termékekkel, a jövő év elejéig, 2027. január 4-ig szabadon eladhatják azokat a Revolut applikációján keresztül. A vállalat erre az átmeneti időszakra elengedi az értékesítéssel járó tranzakciós díjakat.

A brit pénzügyi felügyelet alatt álló Revolut Ltd. által nyújtott befektetési lehetőség évek óta elérhető volt a magyar piacon,

a megszüntetés pontos okairól azonban a cég egyelőre nem adott hivatalos tájékoztatást.

A mostani eset kísértetiesen hasonlít a vállalat közel egy éve, 2025. december 8-án meghozott döntéséhez, amikor a kriptovaluta-szolgáltatásait vonta ki ugyancsak kizárólag Magyarországról. Akkor a lépést jogszabályi változásokkal indokolták. Bár idén augusztusban a hazai túlszabályozás enyhült, és az európai MiCA-rendelet alapján már egyértelmű feltételek mellett lehet kriptotevékenységet folytatni, a Revolut azóta sem állította helyre ezt a funkciót. Ezzel szemben más piaci szereplőkó az akadályok elhárulásakor azonnal beléptek a hazai piacra.

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