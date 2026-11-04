Drámai figyelmeztetést adott ki az OECD: sokkal többet kellene megtakarítani a biztos nyugdíjaskorért

A tanulmány szerint a nyugdíjalapokban kezelt vagyon 2025 végére elérte a 78 ezer milliárd dollárt, ezzel az OECD-tagállamok együttes GDP-jének 106 százalékát teszi ki.

Ez hatalmas előrelépés a 2001-es 62 százalékos arányhoz képest.

A látványos bővülés

a magasabb befizetéseknek,

a kedvező befektetési hozamoknak, valamint

az alapokból teljesített nyugdíjkifizetések egyelőre viszonylag alacsony összegének

köszönhető. Az összesített vagyon gyarapodása azonban komoly területi egyenlőtlenségeket fed el, és nem jelenti azt, hogy az egyéni megtakarítások is elegendőek lennének. Míg nyolc OECD-országban a nyugdíjvagyon meghaladja a bruttó hazai terméket, addig tizenhét másik államban a GDP 20 százalékát sem éri el.

Szinte minden tagállamban hiány mutatkozik a nyugdíjbefizetések terén, vagyis a dolgozóknak önkéntes megtakarításokkal kell kiegészíteniük a kötelező járulékokat

ahhoz, hogy elérjék a kívánt időskori életszínvonalat.

A vizsgált 41 ország közül

17-ben az átlagbért kereső férfiaknak a jövedelmük legalább további 10 százalékát kellene félretenniük a hiány pótlására.

a jövedelmük legalább további 10 százalékát kellene félretenniük a hiány pótlására. A nők 17 tagállamban még ennél is rosszabb helyzetben vannak, az önfoglalkoztatóknak pedig 31 országban kellene nagyobb arányban takarékoskodniuk, mint a bérből és fizetésből élőknek.

A vizsgált államok felében a magas keresetűeknél a legnagyobb ez a befizetési rés, míg 12 országban az alacsony jövedelműeknek kellene a legtöbbet félretenniük a megfelelő nyugdíjhoz.

Mathias Cormann, az OECD főtitkára arra figyelmeztetett, hogy bár az állami nyugdíjkiadások folyamatosan nőnek, sok munkavállaló mégsem számíthat megfelelő időskori jövedelemre. Túl sokan vannak, akik egyáltalán nem rendelkeznek pénztári tagsággal, túl későn kezdenek el takarékoskodni, vagy egyszerűen túl keveset tesznek félre. A szervezet szerint ezen

a kötelező járulékok emelésével,

az automatikus beléptetéssel,

a fizetéssel együtt növekvő befizetésekkel,

a munkáltatói hozzájárulások ösztönzésével, valamint

pénzügyi kedvezményekkel és

a pénzügyi tudatosság fejlesztésével

lehetne változtatni.

A jelentés a pénzügyi tanácsadás szigorúbb szabályozását is sürgeti. A szakmai és regisztrációs követelmények, a tájékoztatási kötelezettségek és a jutalékrendszerek korlátozása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a megtakarítók megalapozottabb döntéseket hozzanak. Emellett a fenntarthatósági kockázatok egységesebb közzétételére is szükség van, hogy a nyugdíjpénztárak és a biztosítók átlátható, valamint összehasonlítható adatok alapján mérhessék fel portfóliójuk kitettségét.

Végül az OECD arra is felhívja a kormányok figyelmét, hogy a haláleseti kifizetések adózása nem áshatja alá a tőkefedezeti rendszerek eredeti célját.

Az adószabályokat úgy kell kialakítani, hogy az emberek a felhalmozott vagyont saját nyugdíjas éveik finanszírozására költsék el,

ne pedig adóoptimalizált örökségként adják tovább.

A tanulmány alaposabb bemutatásával és érdekesebb részleteivel rövidesen jelentkezünk.

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