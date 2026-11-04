Egyetlen ember mozgatta egy magyar részvény árfolyamát, súlyos bírságot szabott ki az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból piacfelügyeleti eljárást folytatott, amelyben azt vizsgálta, hogy egy magánszemélynek az adott időszakban a BÉT Xtend multilateriális kereskedési rendszerben elérhető VERTIKAL részvénnyel folytatott kereskedése kapcsán sérültek-e a piaci visszaéléseket tiltó európai uniós (MAR) rendelkezések.
A felügyelet megállapította, hogy a magánszemély VERTIKAL részvényre vonatkozó egyes ügyletkötéseivel tiltott módon manipulálta a piacot, magatartása az érintett részvény kereskedési forgalmának alakulásáról hamis, félrevezető jelzéseket adhatott, így sértve a pénzügyi eszközök kereskedésének tisztaságát és átláthatóságát, ezáltal a tőkepiac integritását. Mindezzel hamis benyomást keltett az értékpapír valós piaci megítéléséről, keresletéről-kínálatáról, elsősorban annak forgalmáról.
A magánszemély olyan volumenű kereskedést folytatott („ügylethalmozás”), amely révén a megbízásaiból teljesült kötések – jellemzően eladások – számos kereskedési napon elérték az értékpapír napi forgalmának 50-90 százalékát (egyes napokon pedig akár az egész forgalom az érintett személyhez volt köthető).
Emellett ügyletei révén egyes napokon, kumuláltan akár 20 százalékkal is módosította az adott részvény árfolyamát.
Ha a napi összforgalom jelentős százalékát rendszeresen egyetlen piaci szereplő generálja, úgy e kereskedési magatartás alkalmas lehet az érintett pénzügyi eszköz piaca kapcsán a valós piaci megítélés torzítására.
A piaci manipuláció akkor is megvalósul, ha elkövetőjének nem közvetlen célja a befolyásolás, és őt az adott ügyletek kötésére a saját szempontjából akár racionálisnak is tekinthető gazdasági cél (pl. egy kereskedési stratégia végrehajtása) vezeti. A jogsértéshez elég csak annak lehetősége, hogy a megbízások, ügyletek hamis, félrevezető jelzéseket közvetíthetnek a tőkepiaci szereplőknek. A piaci manipuláció generálisan tilos, és a szabályozás nem teszi lehetővé, hogy valaki – szubjektív szempontjait a tőkepiac többi szereplőjének a megbízható kereskedési adatokhoz fűződő érdeke elé helyezve – olyan tőzsdei ügyleteket kössön, amik félrevezethetik a tőkepiac többi szereplőjét.
Az MNB mindezek miatt megtiltotta a magánszemélynek a piaci manipulációra vonatkozó rendelkezések ismételt megsértését és 60 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki vele szemben.
Címlapkép forrása: Portfolio
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