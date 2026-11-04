Elárulták az elemzők, mennyit érhetnek valójában a magyar részvények

Blue chipek
Csendesebb volt az október az elemzők számára, de még így is érkezett több friss célár a magyar részvényekre. A blue chipek közül természetesen a legnagyobb kapitalizációjú, és legszélesebb elemzői lefedettséggel rendelkező papírra jött a legtöbb frissítés.
Az OTP-re továbbra is az Autonomous Research tartja a legmagasabb célárat, sőt, az elemzőház októberben 57 143 forintról 57 921 forintra emelte a bankpapír 12 havi célárát, változatlan felülsúlyozási ajánlással. Ez közel 41 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.
Viszont nem minden elemző ennyire optimista a bankrészvényre. Több célárcsökkentés is érkezett októberben, a Trigon Dom Maklerski például 51 714 forintról 49 753 forintra csökkentette árfolyamvárakozását, a Goldman Sachs pedig 52 200-ról 50 600 forintra vágta vissza célárát. Mindkét elemzőház fenntartotta vételi ajánlását, illetve a csökkentett célárak alapján is több mint 20 százalékos emelkedési lehetőséget látnak az OTP-ben.
A Refinitivben elérhető célárak átlaga jelenleg 48 565 forint, ami mintegy 16 százalékkal magasabb az aktuális árfolyamnál.
Ezzel az OTP rendelkezik a legnagyobb felértékelődési potenciállal a magyar blue chip közül.
Az egyes elemzőházak várakozásai között jelentős a különbség, az adatbázisban 34 400 forintos célár is szerepel.
A Molnál két nagy nemzetközi bankház is felfelé módosította célárát. A HSBC 5400-ról 5800 forintra, a UBS 5500-ról 5700 forintra emelte a részvényre vonatkozó árfolyamvárakozását. Mindkét bank változatlanul vételre ajánlja a papírt.
A két új célár jóval meghaladja a Refinitivben szereplő becslések 4897 forintos átlagát, amely nagyjából az aktuális tőzsdei árfolyam körül helyezkedik el. A Concorde szeptemberben meghatározott, 5930 forintos célára továbbra is a legmagasabb az adatbázisban.
A Richterre a Trigon Dom Maklerski adott ki magasabb célárat októberben, 13 171-ről 13 474 forintra emelve várakozását. A módosítást követően az ajánlás tartás maradt.
A Refinitiv adatbázisában elérhető célárak átlaga 13 313 forint, ami megközelítőleg 3 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent. A legmagasabb elérhető célár jelenleg 15 080 forint.
A Magyar Telekomra októberben nem érkezett új célármódosítás. Az átlagos célár 2878 forint, ami hozzávetőleg megegyezik a jelenlegi árfolyammal. Az elemzőházak közül az ODDO BHF 3300 forintos célára a legmagasabb. A HSBC szeptemberben 3140 forintra emelte várakozását és vételre javította ajánlását, ez maradt az adatbázisban látható legutóbbi célárváltozás a részvénynél.
Kisebb részvények
A PannErgyre az OTP októberben két elemzést is közzétett. Az október 7-i frissítésben 3057-ről 3107 forintra emelte a 12 havi célárat, fenntartva vételi ajánlását. Az emelést kisebb értékelési módosítások indokolták. Az elemző az új hatósági hőtarifák és a féléves eredmények figyelembevételével továbbra is teljesíthetőnek látta a társaság idei eredménytervét.
Az október 16-i kommentárban az OTP megerősítette a 3107 forintos célárat és a vételi ajánlást. A PannErgy harmadik negyedéves hőértékesítése 9 százalékkal csökkent éves összevetésben, az első kilenc hónap teljesítménye pedig 1,3 százalékkal maradt el a tervtől. Az elemző továbbra is elérhetőnek tartotta az éves célt, és 4,37 milliárd forintos EBITDA-val számolt. A célár a jelenlegi árfolyamhoz képest 11 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent.
Az Opus Globalnál az MBH megerősítette 560 forintos célárát és vételi ajánlását a második negyedéves eredmények után. Az augusztusban meghatározott célár a jelenlegi árfolyamnál 192 százalékkal magasabb. Az Equilor október 5-i elemzésében továbbra is felülvizsgálat alatt tartotta a társaság célárát és ajánlását, ezért új számszerű árfolyamvárakozást nem közölt.
Az AutoWallis október 15-i értékesítési jelentését tárgyaló kommentárjában az Erste továbbra is 145 forintos célárral, felhalmozásra ajánlotta a részvényt. A harmadik negyedévben a nagykereskedelmi értékesítés 13,3 százalékkal csökkent, a használt autók kiskereskedelmi eladásai pedig 7,4 százalékkal estek vissza. A szervizüzletág és a mobilitási szolgáltatások teljesítménye stabil maradt. A célárat az Erste szeptemberben csökkentette 202-ről 145 forintra, az októberi kommentárban ezen nem változtatott.
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