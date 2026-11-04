Elárulták az elemzők, mennyit érhetnek valójában a magyar részvények

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Az OTP-ben látják a legnagyobb felértékelődési lehetőséget az elemzők a magyar blue chipek közül, a Molra pedig újabb céláremelések érkeztek októberben. A kisebb hazai részvények között is akadnak kifejezetten optimista értékelések, az Opusnál különösen nagy emelkedést vetít előre az egyik elemzőház célára az elmúlt egy évben látott jelentős esés után.

Blue chipek

Csendesebb volt az október az elemzők számára, de még így is érkezett több friss célár a magyar részvényekre. A blue chipek közül természetesen a legnagyobb kapitalizációjú, és legszélesebb elemzői lefedettséggel rendelkező papírra jött a legtöbb frissítés.

Az OTP-re továbbra is az Autonomous Research tartja a legmagasabb célárat, sőt, az elemzőház októberben 57 143 forintról 57 921 forintra emelte a bankpapír 12 havi célárát, változatlan felülsúlyozási ajánlással. Ez közel 41 százalékos felértékelődési potenciált feltételez.

Viszont nem minden elemző ennyire optimista a bankrészvényre. Több célárcsökkentés is érkezett októberben, a Trigon Dom Maklerski például 51 714 forintról 49 753 forintra csökkentette árfolyamvárakozását, a Goldman Sachs pedig 52 200-ról 50 600 forintra vágta vissza célárát. Mindkét elemzőház fenntartotta vételi ajánlását, illetve a csökkentett célárak alapján is több mint 20 százalékos emelkedési lehetőséget látnak az OTP-ben.

A Refinitivben elérhető célárak átlaga jelenleg 48 565 forint, ami mintegy 16 százalékkal magasabb az aktuális árfolyamnál.

Ezzel az OTP rendelkezik a legnagyobb felértékelődési potenciállal a magyar blue chip közül.

Az egyes elemzőházak várakozásai között jelentős a különbség, az adatbázisban 34 400 forintos célár is szerepel.

A Molnál két nagy nemzetközi bankház is felfelé módosította célárát. A HSBC 5400-ról 5800 forintra, a UBS 5500-ról 5700 forintra emelte a részvényre vonatkozó árfolyamvárakozását. Mindkét bank változatlanul vételre ajánlja a papírt.

A két új célár jóval meghaladja a Refinitivben szereplő becslések 4897 forintos átlagát, amely nagyjából az aktuális tőzsdei árfolyam körül helyezkedik el. A Concorde szeptemberben meghatározott, 5930 forintos célára továbbra is a legmagasabb az adatbázisban.

A Richterre a Trigon Dom Maklerski adott ki magasabb célárat októberben, 13 171-ről 13 474 forintra emelve várakozását. A módosítást követően az ajánlás tartás maradt.

A Refinitiv adatbázisában elérhető célárak átlaga 13 313 forint, ami megközelítőleg 3 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent. A legmagasabb elérhető célár jelenleg 15 080 forint.

A Magyar Telekomra októberben nem érkezett új célármódosítás. Az átlagos célár 2878 forint, ami hozzávetőleg megegyezik a jelenlegi árfolyammal. Az elemzőházak közül az ODDO BHF 3300 forintos célára a legmagasabb. A HSBC szeptemberben 3140 forintra emelte várakozását és vételre javította ajánlását, ez maradt az adatbázisban látható legutóbbi célárváltozás a részvénynél.

Kisebb részvények

A PannErgyre az OTP októberben két elemzést is közzétett. Az október 7-i frissítésben 3057-ről 3107 forintra emelte a 12 havi célárat, fenntartva vételi ajánlását. Az emelést kisebb értékelési módosítások indokolták. Az elemző az új hatósági hőtarifák és a féléves eredmények figyelembevételével továbbra is teljesíthetőnek látta a társaság idei eredménytervét.

Az október 16-i kommentárban az OTP megerősítette a 3107 forintos célárat és a vételi ajánlást. A PannErgy harmadik negyedéves hőértékesítése 9 százalékkal csökkent éves összevetésben, az első kilenc hónap teljesítménye pedig 1,3 százalékkal maradt el a tervtől. Az elemző továbbra is elérhetőnek tartotta az éves célt, és 4,37 milliárd forintos EBITDA-val számolt. A célár a jelenlegi árfolyamhoz képest 11 százalékos felértékelődési lehetőséget jelent.

Az Opus Globalnál az MBH megerősítette 560 forintos célárát és vételi ajánlását a második negyedéves eredmények után. Az augusztusban meghatározott célár a jelenlegi árfolyamnál 192 százalékkal magasabb. Az Equilor október 5-i elemzésében továbbra is felülvizsgálat alatt tartotta a társaság célárát és ajánlását, ezért új számszerű árfolyamvárakozást nem közölt.

Az AutoWallis október 15-i értékesítési jelentését tárgyaló kommentárjában az Erste továbbra is 145 forintos célárral, felhalmozásra ajánlotta a részvényt. A harmadik negyedévben a nagykereskedelmi értékesítés 13,3 százalékkal csökkent, a használt autók kiskereskedelmi eladásai pedig 7,4 százalékkal estek vissza. A szervizüzletág és a mobilitási szolgáltatások teljesítménye stabil maradt. A célárat az Erste szeptemberben csökkentette 202-ről 145 forintra, az októberi kommentárban ezen nem változtatott.

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