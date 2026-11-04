Figyelmeztet a Barclays: a választás nem oldja meg az amerikai tőzsdék legnagyobb problémáját

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A gyenge október után a Wall Street sokáig abban reménykedett, hogy a választások lezárultával újra emelkedő pályára állhatnak az árfolyamok. Alex Altmann, a Barclays részvénypiaci taktikai stratégiákért felelős globális vezetője szerint azonban

a szavazás nem ad választ azokra a fundamentális kérdésekre, amelyek az elmúlt időszak piaci volatilitását okozták.

A szakértő rámutatott, hogy a Nasdaq tízszázalékos korrekciója mögött sem a politikai kockázatok álltak, sokkal inkább az AI-projektek finanszírozásával és a várható bevételekkel kapcsolatos félelmek.

A piacok első reakciója mindenesetre pozitív volt. A határidős amerikai részvényindexek ledolgozták korábbi veszteségeiket és emelkedésnek indultak, miután a demokraták megszerezték a többséget a kongresszusban, Donald Trump elnök pedig jelezte, hogy elfogadja az eredményeket. A politikai bizonytalanság eloszlása így sokakat arra ösztönzött, hogy kihasználják az áresést, és belevegyenek a korrekcióba.

Bár a befektetők korábban csökkentették a részvénykitettségüket – ami most teret adhat az újabb pozíciók felépítésének –, az évből már csak kevés kereskedési hét van hátra. Altmann szerint a közelgő hálaadás és a karácsonyi ünnepi időszak hagyományosan alacsonyabb piaci likviditással jár, ami szintén korlátozza egy erőteljesebb év végi, úgynevezett Mikulás-rali kibontakozásának esélyét.

A választási eredmények ráadásul közvetlenül is kedvezőtlenül érinthetik a technológiai papírokat, mivel megnőtt az esélye az AI-infrastruktúra kiépítését korlátozó állami és szövetségi intézkedéseknek. Ez különösen jól látszik Texasban, ahol az összes tervezett amerikai adatközpont-beruházás nagyjából negyede valósulna meg. Az államban a demokraták 1994 óta először nyertek szenátusi mandátumot James Talarico révén, a kormányzói széket pedig több mint három évtized után szintén demokrata politikus, Gina Hinojosa szerezte meg. Ez szigorúbb építési szabályozást vetít előre, mivel az új kormányzó a kampányában rendszeresen moratóriumot sürgetett az adatközpontok fejlesztésére.

A mesterséges intelligencia körüli viták azonban jóval túlmutatnak a politikán. A részvénypiacok legfőbb mozgatórugóját jelenleg az jelenti, hogy a vállalatok miből finanszírozzák majd a hatalmas tőkeberuházásokat, és ezek a fejlesztések képesek lesznek-e elegendő bevételt termelni. Mivel az AI egy olyan hosszú távú befektetési sztori, amelynek a tényleges megtérülését rendkívül nehéz pontosan számszerűsíteni, a félidős választások lezárulta önmagában nem hoz megnyugvást a technológiai szektor számára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images