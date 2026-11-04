Ha a történelem megismétli önmagát, komoly emelkedés várhat a tőzsdére az amerikai választás után

A CNBC 1980 és 2024 közötti időszakot vizsgáló elemzése szerint az S&P 500 index az elnökválasztások és a félidős választások után is jól teljesít. Míg a szavazást követő első napon és héten átlagosan 0,2 százalékkal, egy hónap múlva pedig 1,1 százalékkal emelkedett a mutató, addig egyéves távlatban már jóval látványosabb a növekedés. A félidős választások után egy évvel átlagosan 13,7 százalékos, az elnökválasztások után pedig 13,8 százalékos pluszban zárt az index.
Az 1982 és 2022 közötti tizenegy félidős választás mindegyike után emelkedni tudott a piac egyéves időtávon.
Ryan Detrick, a Carson Group vezető piaci stratégája szerint a szavazás előtti idegességet rendszerint nagy megkönnyebbülés, majd tőzsdei rali követi.
A tőkepiacok hagyományosan a megosztott kormányzást részesítik előnyben, vagyis azt a felállást, amikor az elnöki széket és a kongresszus legalább egyik házát különböző pártok irányítják. Az ilyen eredménnyel záruló tizenöt korábbi választás (tíz félidős és öt elnökválasztás) után az S&P 500 átlagosan 15 százalékot emelkedett egy év alatt, míg az egypárti irányítást hozó szavazások után ez az átlag 11,5 százalék volt. A befektetők ugyanis nem kedvelik, ha egyetlen politikai erő kezében túl nagy hatalom összpontosul, mivel az gyakran költségvetési túlköltekezéshez vezet.
A mostani választáson megvalósuló forgatókönyv – amelyben a republikánus elnök mellett a demokraták szerzik meg a kongresszus mindkét házát – szintén kedvező szokott lenni a tőzsdék számára. Ez a felállás 1986-ban, 1990-ben és 2006-ban valósult meg. Ezekben az esetekben a szavazást követő napon ugyan átlagosan 0,5 százalékot esett a piac,
egy hónappal később viszont már 3,4, egy év elteltével pedig 10,9 százalékos pluszban járt az S&P 500.
A politikai események azonban sokszor csak egybeesnek a tőzsdéket valójában mozgató makrogazdasági folyamatokkal. A 2000-es választást követő évben például a dotkomlufi kipukkadása miatt 22,1 százalékot zuhant az S&P 500, míg a 2020-as szavazás utáni évben 38,3 százalékot szárnyalt a koronavírus-járványt követő piaci kilábalásnak köszönhetően. A Société Générale elemzői szerint a vállalati eredmények alakulása és a Fed monetáris politikája mindig fontosabb a választási eredményeknél. Ezt bizonyítja a 2018-as félidős választás is, hiszen bár a demokraták átvették a képviselőház irányítását Donald Trump első ciklusa alatt, a piacokat valójában a jegybank négyszeri kamatemelése küldte lejtőre. Az index így 6,2 százalékos mínuszban zárta az évet, jóllehet a szavazást követő tizenkét hónap mérlege végül 11,7 százalékos emelkedés lett.
Jelenleg a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések és a technológiai szektor teljesítménye jelentik a legfontosabb hajtóerőt. A bikapiac fennmaradásához elengedhetetlen a gazdasági növekedés és az AI-beruházások lendületének megőrzése, ám a demokraták kongresszusi győzelme szinte biztosan fékezni fogja az AI-infrastruktúra kiépítését.
A technológiai szektor kilátásai mellett a kötvénypiac és a geopolitika is komoly kockázatokat hordoz. A kötvényhozamok világszerte emelkednek, Franciaországban kisebb adósságválság alakult ki, a választások után pedig az Iránnal vívott háború is súlyosbodhat, ha Trump elnök beváltja az újabb csapásokra vonatkozó fenyegetéseit, vagy ha Teherán fokozza a feszültséget. Ahogy Jim Reid, a Deutsche Bank globális vezető makroelemzője fogalmazott, a múltbeli szezonális minták nem jelentenek garanciát, az Iránnal, a mesterséges intelligenciával és Franciaországgal kapcsolatos piaci aggodalmak pedig nem fognak varázsütésre eltűnni. Az esetleges év végi tőzsdei rali ellenére a piacokat továbbra is a technológiai szektor, a geopolitika, a Fed és a kötvénypiaci folyamatok irányítják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Lezárult a kör: 115 milliárd dollárt ér a Revolut
A tőkebevonásban a meglévő tulajdonosok mellett új globális befektetők is részt vettek.
Furcsa szag volt a XII. kerületben, kirendelték a Biolabort
Lépett a Honvédség.
Ha a történelem megismétli önmagát, komoly emelkedés várhat a tőzsdére az amerikai választás után
Hosszabb időtávokon kedvező a kép.
Másfél éves mélypontra zuhant a lakásépítési engedélyek száma Magyarországon
A 2024-25-ös mélyponthoz képest viszont elmozdult a piac a KSH adatai szerint.
Otthon Start: fontos döntést hirdetett ki a Tisza-kormány, az utolsó igénylőket érinti
Mutatjuk a rendelet részleteit.
Rácáfolt az elemzőkre a Novo Nordisk: óriási siker a tablettás fogyasztószer
Meg is emelte várakozásait.
A kormány asztalán a javaslat a választási szabályok gyökeres átalakításáról
A Nemzeti Választási Iroda egy több mint száz pontból álló javaslatot küldött az IM-nek.
Reagálnak az elemzők az amerikai félidős választási eredményekre
Politikai patthelyzet alakulhat ki.
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
9000 milliárd dollárnyi kockázat - Az AI-forradalom megtérülése
Becslések szerint az Egyesült Államokban 2025 és 2032 között közel 9000 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrához kapcsolódó beruházás valósulhat meg. Ez a gazdaság méretéhez viszonyítva
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Mégsem olyan biztos befektetés az arany?
Ha megremeg a tőzsde, kitör egy háború vagy elszabadul az infláció, sokan szinte reflexből az aranyhoz nyúlnak. A sárga fém évszázadok óta a vagyonmegőrzés jelképe, a legtöbben ma is a leg
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
Több ország is átlépte az adósságpálya figyelmeztető vonalát
Olaszország kamatkiadások nélkül már többletet termel, az adósságpályája mégis kedvezőtlenebb lett. De Franciaország tízéves állampapírhozama is meghaladja a nominális GDP növekedését.
Ez a mai amerikai választás igazi tétje: miről szól valójában a félidős szavazás?
A keddi Checklistben elmagyarázzuk, miért is fontos a midterm.
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.
Költségvetés 2027: már látszik, kik lesznek a vesztesek és a nyertesek
A hétfői Checklistben részletesen elemezzük a számokat.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.