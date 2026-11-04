Itt a politikai fordulat Amerikában - máris kilőtt az arany és az ezüst

A nemesfémek piacán is erős reakciót láthatunk az amerikai választási eredményekre:
- az arany árfolyama 2,2 százalékkal,
- az ezüsté pedig már 3,9 százalékkal került feljebb,
- a palládium 4,2 százalékot ralizik,
- a platina pedig 1,9 százalékos pluszban áll.
A nemesfémek erős teljesítményét a dollár gyengülése és az amerikai államkötvényhozamok csökkenése támogatja, miután a demokraták fontos győzelmeket arattak az Egyesült Államok félidős választásain. A piacok az eredményeket jelenleg úgy értékelik, hogy azok növelhetik a washingtoni politikai patthelyzet kialakulásának valószínűségét, és
korlátozhatják a további költségvetési élénkítés lehetőségét.
A réz amerikai határidős piacán nem láthatunk látványos elmozdulást, itt jelenleg 0,1 százalékos mínuszban van a kurzus. De ez nem azt jelenti, hogy a befektetőket hidegen hagyná a kritikus nyersanyag, épp ellenkezőleg; két erő "csap itt össze", az egyik oldalról a dollár gyengülése kedvező lehet, de közben az amerikai infrastruktúra- és AI-beruházások romló kilátásai, illetve az amerikai vámfenyegetés megítélésének változása negatívan hat az árfolyamra.
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