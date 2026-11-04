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Nagy hullámokat vetett az amerikai választás a bitcoinnál
Befektetés

Nagy hullámokat vetett az amerikai választás a bitcoinnál

Portfolio
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Visszakapaszkodott héthetes mélypontjáról a bitcoin, miután a befektetők elkezdték feldolgozni az amerikai félidős választások eredményeit. Bár a demokraták várhatóan a kongresszus mindkét házában többséget szereznek, ami szigorúbb felügyeletet hozhat a kriptoszektor számára, az árfolyam gyorsan ledolgozta kezdeti veszteségeit - írja a Bloomberg.

A legismertebb kriptovaluta jegyzése

a kezdeti 2,8 százalékos esés után visszatért a 77 900 dolláros szint közelébe, ami nagyjából megegyezik a nyitóértékkel.

Hasonló megnyugvás látszott az amerikai határidős részvényindexeken is, miközben a dollár a tíz legfontosabb devizával szemben gyengült, mivel a piacok a demokraták előretörése miatt politikai patthelyzetre számítanak Washingtonban.

A szavazatok összeszámlálásának kezdetén a vezető digitális eszközök még gyengültek, az előrejelzések szerint ugyanis a szektor szigorúbb szabályozását sürgető demokraták a képviselőház mellett a szenátusban is átvették az irányítást. A fordulatot az hozta el, hogy Donald Trump elnök a New York Timesnak adott interjújában kijelentette, hogy elfogadja a választási eredményeket, és kész együttműködni az ellenzéki párttal. Markus Thielen, a 10x Research vezetője szerint az árfolyam korrekcióját az is segítette, hogy a választók egyértelműen a februárban kirobbant iráni háború ellen szavaztak, ami felcsillantotta a béketárgyalások újrakezdésének reményét.

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A kriptoipar hatalmas összegeket költött politikai befolyásszerzésre Trump 2024-es újraválasztási kampánya óta. A Public Citizen fogyasztóvédelmi szervezet adatai szerint a szektor vállalatai a 2026-os félidős választási ciklus első negyedévéig 189 millió dollárral támogatták a politikai akcióbizottságokat, ami a teljes vállalati kampányköltés több mint egyharmadát tette ki. A befektetők elsődleges félelme most az, hogy

a demokrata többségű kongresszus és a republikánus Fehér Ház szembenállása megakasztja az iparág által támogatott jogszabályok elfogadását.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Trump család kriptoüzletekből származó pénzügyi haszna már korábban is komoly vitákat váltott ki, és hozzájárult egy kulcsfontosságú szabályozási törvényjavaslat elbukásához.

A makrogazdasági és politikai hatásokat ugyanakkor nehéz szétválasztani az iparág belső problémáitól. A piacot továbbra is nyomasztja a legnagyobb kriptotőzsdét, a Binance-t múlt héten ért 6,3 milliárd dolláros hackertámadás, miközben a kisbefektetők figyelme egyre inkább a mesterséges intelligencia felé fordul.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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