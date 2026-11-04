Napokon belül megkezdi a NAV a bizalmi vagyonkezelések ellenőrzését

A bizalmi vagyonkezelések legjelentősebb szereplőit az adóhatóság a szerdai egyeztetésükön arról tájékoztatta, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlásra fognak összpontosítani. A vizsgálatok arra irányulnak majd,
van-e vagyonkezelésnek valós gazdasági tartalma, vagy csak az adóelőny érdekében hozták létre
- írták. A közlemény szerint a revizorok
- a vagyonrendelés körülményeitől kezdve
- a konstrukció célján,
- dokumentumain,
- a vagyonkezelő szerepén át
- a pénz- és eszközmozgásokig
mindent megvizsgálnak, ennek megfelelően ellenőrzik azt is, hogy
a szerződésben megjelenő célok és a vagyonkezelés tényleges működése összhangban áll-e.
A szabályosan működő bizalmi vagyonkezelések a gyakorlatban nyernek az ellenőrzéssel, mert ez a jogszerű működés igazolása. A költségvetés vagy a közvagyon megkárosítására felhasznált esetekre ugyanakkor zéró tolerancia vonatkozik - írták.
A vizsgálat a 2023. szeptember 12. előtt alapított szervezetekre kötelező. Az érdeklődők számára NAV gyakorlati példákat tartalmazó tájékoztatót tesz közzé a honlapján a következő napokban - tették hozzá.
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