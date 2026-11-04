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Napokon belül megkezdi a NAV a bizalmi vagyonkezelések ellenőrzését
Befektetés

Napokon belül megkezdi a NAV a bizalmi vagyonkezelések ellenőrzését

MTI
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Megkezdődik a több mint ezer bizalmi vagyonkezelést, illetve magánalapítványt érintő ellenőrzés november közepén - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

A bizalmi vagyonkezelések legjelentősebb szereplőit az adóhatóság a szerdai egyeztetésükön arról tájékoztatta, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlásra fognak összpontosítani. A vizsgálatok arra irányulnak majd,

van-e vagyonkezelésnek valós gazdasági tartalma, vagy csak az adóelőny érdekében hozták létre

- írták. A közlemény szerint a revizorok

  • a vagyonrendelés körülményeitől kezdve
  • a konstrukció célján,
  • dokumentumain,
  • a vagyonkezelő szerepén át
  • a pénz- és eszközmozgásokig

mindent megvizsgálnak, ennek megfelelően ellenőrzik azt is, hogy

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a szerződésben megjelenő célok és a vagyonkezelés tényleges működése összhangban áll-e.

A szabályosan működő bizalmi vagyonkezelések a gyakorlatban nyernek az ellenőrzéssel, mert ez a jogszerű működés igazolása. A költségvetés vagy a közvagyon megkárosítására felhasznált esetekre ugyanakkor zéró tolerancia vonatkozik - írták.

A vizsgálat a 2023. szeptember 12. előtt alapított szervezetekre kötelező. Az érdeklődők számára NAV gyakorlati példákat tartalmazó tájékoztatót tesz közzé a honlapján a következő napokban - tették hozzá.

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