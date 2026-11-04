Rávetették magukat a befektetők a szélerőműves részvényekre az amerikai választás után

Nagyot emelkednek az európai szélerőműves cégek részvényei az amerikai félidős választások után. A demokraták kongresszusi győzelme nyomán a befektetők az ágazat amerikai politikai kockázatainak mérséklődésében bízhatnak, miután a Trump-kormányzat intézkedései jelentősen megnehezítették a tengeri szélerőművek fejlesztését.

Az európai piacnyitás után az Ørsted részvénye 7,5 százalékos pluszban van, a Vestas pedig 4,9 százalékkal emelkedett. A német Nordex 6,3 százalékos emelkedést mutat, az RWE közel 1,6 százalékot erősödött.

A demokraták megszerezték a kongresszus mindkét házának ellenőrzését, ami szűkíti Donald Trump gazdaságpolitikai mozgásterét.

A szélerőműves cégeknél a választási eredmény értékét elsősorban az adhatja, hogy az új kongresszusi többség nagyobb nyomást gyakorolhat a megújulóenergia-projekteket akadályozó szövetségi hatóságokra.

Az S&P Global választás előtti elemzése szerint a demokraták vizsgálatokat indíthatnak az engedélyezést hátráltató intézkedések ügyében, és a költségvetési tárgyalásokon is nagyobb befolyást szerezhetnek. Kiemelt ügy lehet a tengeri szélerőművek fejlesztési jogainak több milliárd dolláros állami visszavásárlása, amelynek jogszerűségét demokrata politikusok már korábban megkérdőjelezték.

A kedvező választási forgatókönyv már a szavazás előtt megjelent az elemzői várakozásokban. A Ritzau által ismertetett befektetési stratégiai értékelés az Ørstedet és a Vestast is a demokrata kongresszusi többség lehetséges nyertesei közé sorolta.

Az amerikai engedélyezési környezet közvetlenül érinti az Ørsted beruházásait. A Bloomberg beszámolója szerint a Trump-kormányzat ismét felülvizsgáltatná a vállalat Revolution Wind projektjének egyik kulcsfontosságú engedélyét, amely Rhode Island partjainál már márciusban megkezdte az áramtermelést. A fejlesztés korábban építési leállítást célzó kormányzati intézkedéseknek is a célpontja volt.

A projektengedélyek körüli bizonytalanság megnehezíti a beruházások ütemezését, a késedelmek pedig növelhetik a finanszírozási költségeket. A politikai kockázatok csökkenésének reménye ezért már a tényleges szabályozási változások előtt megjelenhet a részvényárfolyamokban.

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