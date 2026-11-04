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Reagálnak az elemzők az amerikai félidős választási eredményekre
Befektetés

Reagálnak az elemzők az amerikai félidős választási eredményekre

Portfolio
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Többséget szereztek a demokraták az amerikai szenátusban és a képviselőházban is a keddi félidős választásokon, ami politikai patthelyzetet vetít előre Donald Trump elnök utolsó ciklusának hátralévő két évére. A piaci szereplők gyorsan reagáltak az eredményekre, így az ázsiai kereskedésben zuhantak a mesterséges intelligenciával foglalkozó cégek részvényei, estek az amerikai állampapírhozamok, a dollár pedig gyengülni kezdett. A határidős amerikai részvényindexek a kezdeti meredek esésükből később ledolgoztak valamennyit.

Az elemzők szerint a demokrata győzelem komoly szigorításokat hozhat a technológiai szektorban, különösen az AI és a kriptovaluták szabályozásában. Jake Dollarhide, a Longbow Asset Management vezérigazgatója rámutatott,

hogy ez a fordulat lelassíthatja az ágazat eddigi féktelen növekedését.

Komoly fennakadást okozhat az AI-infrastruktúra kiépítésében a texasi és a georgiai kormányzóválasztás eredménye is, mivel ez a két állam adja az adatközpontokra fordított beruházások mintegy harmadát. Miután Texasban demokrata kormányzó győzött, a befektetők tartanak a projektek állami szintű fékezésétől. Több stratéga, köztük Taj Huj (J.P. Morgan) és Jesper Koll (Monex Group) ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az AI-részvények gyengélkedése már hetekkel a választások előtt elkezdődött. A Goldman Sachs széles körű AI-kosara például csak októberben 15 százalékot veszített az értékéből, a csúcsához képest pedig már 24 százalékos mínuszban van.

A gazdaságpolitikai kilátásokat illetően a megosztott törvényhozás mérsékelheti a költségvetési hiányt, mivel csökken az esély a további fiskális élénkítésre. Andrew Lilley, a Barrenjoey vezető elemzője szerint ezzel végleg lekerült a napirendről Trump azon ígérete is, hogy republikánus győzelem esetén minden felnőttnek 5000 dollárt utalnak ki, ami katasztrofális hatással lett volna az állampapírpiacra. A jövő évben esedékes adósságplafon-tárgyalások ugyanakkor így is komoly összecsapásokat hozhatnak, ráadásul a demokraták akár alkotmányos vádeljárást (impeachment) is indíthatnak az elnök ellen.

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Bár a kongresszus elvesztése megköti a kormányzat kezét a törvényhozásban, Donald Trumpnak továbbra is megmarad a vétójoga, és elnöki rendeletekkel, valamint a vámpolitika és a külpolitika alakításával érdemben befolyásolhatja a piacokat. Christopher Hodge, a Natixis vezető közgazdásza szerint az elnök a választási kudarc után bűnbakokat kereshet a kabinetjében – így Pete Hegseth védelmi miniszter vagy Scott Bessent pénzügyminiszter pozíciója is veszélybe kerülhet –, a figyelem elterelésére pedig akár egy rövid és intenzív iráni katonai műveletet is elrendelhet, amiről már korábban is keringtek pletykák.

A kezdeti tőzsdei ijedelem ellenére sok piaci szereplő úgy látja, hogy a demokrata előretörést már előre beárazták a befektetők. Charu Chanana, a Saxo vezető stratégája kiemelte, hogy a határidős indexek gyors korrekciója alapján a politikai patthelyzet nem feltétlenül rontja a vállalati profitokat, az alacsonyabb kötvényhozamok pedig kifejezetten támogathatják a részvényárfolyamokat. A befektetők így továbbra is élhetnek a lehetőséggel, és megvehetik az esést az árfolyamok átmeneti gyengülésekor.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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