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Szárnyalnak a megütött európai bankrészvények
Befektetés

Szárnyalnak a megütött európai bankrészvények

Portfolio
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Erőteljes emelkedést mutatnak az európai bankrészvények, miután az amerikai félidős választásokon aratott elsöprő demokrata győzelem eloszlatta az elmúlt hetek piaci bizonytalanságait. A pénzügyi szektor papírjainak szárnyalását a kötvényhozamok egyidejű csökkenése is érdemben támogatta, ami látványos fordulatot hozott a megelőző időszak esései után - tudósított a Bloomberg.

A Stoxx 600 banki alindexe 4,5 százalékkal ugrott meg, amivel május óta a legerősebb napját zárhatja. Az emelkedéshez a legnagyobb mértékben olyan iparági óriások járultak hozzá, mint a HSBC és a Banco Santander, míg a legnagyobb árfolyamnyereséget a Lion Finance Group és a Raiffeisen Bank International könyvelhette el, 5,9, illetve 6,4 százalékos drágulással. A pozitív hangulat az amerikai piacra is átterjedt, így a tengerentúli bankpapírok szintén pluszban forognak a nyitás előtti kereskedésben.

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A szerdai rali éles irányváltást jelent, a választásokat megelőző időszakban ugyanis komoly eladási hullám sújtotta az európai pénzintézeteket. A szektor a szeptember elején elért történelmi csúcsáról korrigált lefelé, mivel az amerikai és az európai kötvényhozamok hirtelen megugrása felerősítette a hitelportfóliók minőségével és a nem teljesítő hitelek arányának növekedésével kapcsolatos aggodalmakat. Az év eleje óta azonban az ágazat még így is 11 százalékos pluszban van.

Ulrich Urbahn, a Berenberg elemzési és stratégiai vezetője szerint a befektetők a stabil fundamentumok ellenére is jelentősen leépítették a banki kitettségeiket a választások előtt. Miután a politikai bizonytalanság megszűnt, megkönnyebbülési rali indult a piacokon, ami pontosan beleillik a "buy the rumor, sell the news" klasszikus tőzsdei sémájának fordítottjába, vagyis a szereplők a félelmekre adtak, a tények ismeretében pedig vásárolni kezdtek.

A választási eredmények beérkezésével párhuzamosan az amerikai állampapírhozamok csökkenésnek indultak, a befektetők ugyanis arra számítanak, hogy

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A tengerentúli folyamatokkal összhangban a brit, a francia és az olasz kötvényhozamok is mérséklődtek.

Geoff Yu, a BNY vezető makrogazdasági stratégája rámutatott, hogy a pénzügyi szektor számára kifejezetten előnyös, ha a finanszírozási feltételek enyhülnek, a gazdasági növekedés pedig szélesebb alapokra helyeződik. Hozzátette, hogy a meredek hozamgörbe önmagában nem javítja a bankok jövedelmezőségét, ha közben visszaesik a hitelkereslet és nőnek a hitelezési kockázatok.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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