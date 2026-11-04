Vége a méregdrága jutalékoknak: gyökeres fordulat jön a nyugdíjcélú megtakarításoknál számos európai országban

A német szövetségi felsőház, a Bundesrat 2026 májusában fogadta el azt a törvényt, amely 2027. január 1-jétől az új szerződések esetében leváltja a korábbi Riester-nyugdíjrendszert. Az új szabályozás szakít azzal a gyakorlattal, hogy az állami támogatás kizárólag biztosítási szerződésekhez, kötelező élethosszig tartó járadékszolgáltatáshoz és 100 százalékos tőkegaranciához kötődjön. Ehelyett bevezetik a nyugdíj-előtakarékossági számlát, amelyet bankok, befektetési alapkezelők és online brókerek is kínálhatnak.
A jogszabály megtiltja az értékesítési költségek kezdeti, egyösszegű levonását, a minden szolgáltató által kötelezően kínálandó alapterméknél pedig évi 1 százalékos költségplafont ír elő. Bár a biztosítók továbbra is értékesíthetnek drágább csomagokat, az eddigi, átlagosan 1,85 százalékos éves költségszintet a jövőben rendkívül nehéz lesz megindokolni az ügyfelek és a pénzügyi felügyelet előtt.
A hagyományos életbiztosítók három fő strukturális előnye egyszerre olvad el.
- Egyrészt a nem garantált, befektetési egységekhez kötött (unit-linked) biztosítások gazdaságilag alig különböznek a befektetési alapoktól, miközben a hagyományos, garanciákat nyújtó biztosítások esetében a Szolvencia II tőkekövetelményei és a garanciák miatt a biztosítók portfólióiban jellemzően 55–65 százalék a kötvények aránya, ami visszafoghatja a hozamokat.
- Másrészt megkérdőjeleződik a függő ügynöki hálózatok szerepe, amelyek jelenleg a megtakarítók által fizetett teljes költség mintegy harmadát, évi 30–50 bázispontot emésztenek fel.
- Harmadrészt a régi informatikai rendszerektől és ügynöki jutalékoktól mentes neobrókerek a töredékéért, akár az 1 százalékos plafon ötödéért is képesek működtetni az új előírásoknak megfelelő termékeket, sőt egyes digitális platformok már díjmentes számlavezetést és tranzakciókat kínáló konstrukciókat is bejelentettek 2027-re.
Ez a díjcsökkentési hullám egész Európán végigsöpör.
Hollandiában 1700 milliárd euró összértékű foglalkoztatói nyugdíj-megtakarítást illetően térnek át a meghatározott szolgáltatású (defined benefit, DB) rendszerből az egyéni számlás rendszerbe, Svájcban a digitális kihívók már 0,4 százalékos díjakkal kínálnak adókedvezményes nyugdíjtermékeket, Franciaországban és Olaszországban pedig a költségek kötelező átláthatóságával helyeznek nyomást a szolgáltatók árazására. A nemzeti lépéseket az Európai Unió lakossági befektetési stratégiája fűzi majd egységes keretbe, amelyről 2025 decemberében született előzetes megállapodás. A várhatóan 2029-től alkalmazandó uniós szabályozás minden biztosítási alapú befektetési terméknél kötelezővé teszi az ár-érték arány vizsgálatát, így a piaci átlagtól felfelé eltérő szereplők azonnal a felügyeleti szervek célkeresztjébe kerülnek.
Magyarországon is összehasonlíthatók a megtakarítási termékek költségei
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) TKM-keresője lehetővé teszi a megtakarítási célú életbiztosítások és az önkéntes nyugdíjpénztári termékek költségeinek összehasonlítását a teljes költségmutató (TKM) alapján. Az alkalmazásban az ügyfelek a megtakarítás célja, a szerződés típusa és a díjfizetés gyakorisága szerint szűrhetnek, a találatokat pedig költségszint alapján is sorba rendezhetik. A kereső a biztosítók és nyugdíjpénztárak által szolgáltatott adatokra épül, amelyek pontosságáért és naprakészen tartásáért maguk a szolgáltatók felelnek.
A magasabb kamatkörnyezet jelenleg elfedi a strukturális problémákat és javítja a biztosítók jövedelmezőségét, ám a korábbi amerikai és brit piaci átalakulások azt mutatják, hogy a középmezőnyben ragadó, egyszerre mindent kínáló cégek gyorsan felmorzsolódnak. A túléléshez a társaságoknak a következő egy-másfél évben le kell faragniuk az adminisztrációs és alapkezelési költségeket,
az ügynöki javadalmazást pedig az egyszeri szerzési jutalékokról a folyamatos, állománydíj-alapú javadalmazásra kell átállítaniuk.
Stratégiai szinten két életképes irány közül választhatnak:
- az egyik lehetőség, hogy alacsony tőkeigényű, hatalmas ügyfélszámmal működő technológiai platformmá, illetve vagyonkezelővé válnak;
- a másik út, hogy tőkeerős specialistaként elsősorban olyan biztosítási kockázatokra – például biometrikus kockázatokra és hosszú élettartamhoz kapcsolódó kockázatokra – összpontosítanak, amelyeket a fintech cégek önállóan nem tudnak biztosítási termékként vállalni, esetleg lezárt biztosítási állományok felvásárlásával és kezelésével foglalkoznak.
Emellett létezik egy harmadik, racionális döntés is, amely nem más, mint a tudatos visszavonulás az új, államilag támogatott megtakarítások piacáról, valamint a meglévő szerződésállomány fokozatos, értékmaximalizáló kifuttatása. A kontinentális európai életbiztosítók jelenleg erős tőkehelyzettel és megfelelő nyereséggel rendelkeznek ahhoz, hogy saját maguk finanszírozzák ezt az átállást. Az amerikai és brit piacok tapasztalatai arra utalnak, hogy azok a szereplők, amelyek időben felismerték a kényszert, és határozottan választottak a fenti modellek közül, nagyobb eséllyel őrizhették meg stratégiai mozgásterüket, míg a kivárásra játszó biztosítók mozgástere beszűkült, és egyeseket közülük végül könyv szerinti értéken felvásároltak a már átalakult versenytársaik.
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