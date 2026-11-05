Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás

Az állampapír sokak számára egyet jelent a biztonságos pénzparkoltatással. De vajon valóban ez a legjobb, amit a piac kínál? A hozamgörbék alakulása, az inflációs nyomás és a pénzügyi célok differenciálódása mind azt jelzik: egyre több befektető keres olyan eszközöket, amelyek hosszú távon túlteljesíthetik az állampapírok korlátozott lehetőségeit.
Az előadás célja, hogy átfogó, mégis gyakorlatias képet adjon arról, hogyan érdemes gondolkodni az állampapírokon túli befektetési lehetőségekről.
Az előadás főbb témái:
- Milyen befektetési lehetőségek állnak rendelkezésre az állampapírokon túl? Tőzsdei részvények, vállalati kötvények, ETF-ek, nyersanyagok, REIT-ek – és még sokminden más is.
- Eszközosztályok összehasonlítása Mik a jellemzőik, milyen hozam-kockázat profil mentén működnek, és melyek lehetnek válságállóbbak?
- A diverzifikáció jelentősége a portfólióépítésben Miért nem elég egyetlen típusú befektetésre hagyatkozni, és hogyan lehet valóban kiegyensúlyozott portfóliót kialakítani?
- Befektetési stratégiák hosszú távra Passzív vs. aktív szemlélet, időzítés szerepe, újrabefektetés.
- Kockázatkezelés az alternatív befektetések világában Hogyan építhető fel tudatosan a befektetői védelem, mik a leggyakoribb hibák, és hogyan kerülhetők el?
Tudásszint:
Az ajánljuk azoknak, akik alapvető pénzügyi ismeretekkel már rendelkeznek, de nyitottak a magasabb szintű befektetési gondolkodásra.
Felkeltettük az érdeklődésedet? Részletek és jelentkezés ITT.
Időpont: 2026. november 8. 19:00 - 19:45
Helyszín: Az internet
Ha érdekel a hosszú távú tőzsdei befektetés, ajánljuk figyelmedbe a Sikeres tőzsdei vagyonépítés videókurzust.
Shortolás, hogyan profitálhatsz az árfolyam csökkenéséből?
Hogyan mérjük a tőzsdei hozamot?
Befektetés inflációs környezetben
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Hiába a rengeteg megtakarítás, súlyos nyugdíjkrízis fenyegeti a fejlett világot – Magyarország különösen nehéz helyzetben van
Aggasztó kép a jövő társadalmainak egyik legfájdalmasabb problémájáról.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Vége lehet a bankok aranykorának: demokrata szigort hozhat a hatalomátvétel Amerikában
A demokraták a várakozások szerint nem fognak kesztyűs kézzel bánni a pénzintézetekkel.
Több tízezer embernek kell kicserélnie a személyi igazolványát – figyelmeztet a minisztérium
Lehet, hogy önnek is új iratokra lesz szüksége, azonnal lépni kell!
Megérkeztek az influenza elleni vakcinák: mutatjuk, kik kaphatják ingyen az oltást
Nem érdemes megvárni a járvány kezdetét.
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az osztalékot, aktív hónap volt az október.VáltozásokMcCormick & Company, Incorporated (M
Mi voltunk a régió királyai élelmiszerben, a lengyelek azóta ebben is megelőztek minket
Harminc éve még Magyarország és Bulgária emelte a régió agrárexportját, ma Lengyelország áll az élen: kivitele a térség exportjának csaknem felét adja. Közben a BB... The post Mi voltunk a
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
9000 milliárd dollárnyi kockázat - Az AI-forradalom megtérülése
Becslések szerint az Egyesült Államokban 2025 és 2032 között közel 9000 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrához kapcsolódó beruházás valósulhat meg. Ez a gazdaság méretéhez viszonyítva
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Nem kertelt az államtitkár: több évtizedes pusztítást kell helyrehozni
Gyorsabb előrelépésre lenne szükség.
Elsöpörték Trumpot: merre indulnak innen a tőzsdék?
Mit üzen a Wall Streetnek a választási kék cunami?