Bejelentették az új kriptoadót, 10 százalékot kell fizetni Görögországban

Tízszázalékos tőkenyereség-adót vet ki a kriptovalutákra Görögország. A görög parlament csütörtökön szavazta meg azt a törvényjavaslatot, amely az ország történetében először teremt átfogó jogi keretet a kriptoeszközök adóztatására.

A most elfogadott jogszabály értelmében a kisebb összegű befektetések mentesülnek a közteher alól, így az évi 500 eurót meg nem haladó árfolyamnyereség után nem kell adót fizetni. A pénzügyminisztérium egyik magas rangú tisztviselője a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a részletes végrehajtási rendeleteket a következő hetekben teszik közzé. Ezek a szabályok rögzítik majd az átláthatósági követelményeket és az adóellenőrzések pontos menetét is.

A tárca illetékese szerint egyelőre nem lehet megbecsülni, mekkora költségvetési bevételt hoz majd az új adónem. Ennek oka, hogy a görög befektetők túlnyomó többsége külföldi kriptotőzsdéket és kereskedési platformokat használ, így a hazai kriptopiac valós méretét rendkívül nehéz felmérni.

Az Európai Unió tagállamaiban jelenleg nincs egységes adószabályozás erre a szektorra. Az európai országokban alkalmazott elvonás mértéke 8 és 30 százalék között mozog, és a tagállamok a görög példához hasonlóan jellemzően az árfolyamnyereséget adóztatják meg.

Forrás: Reuters

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