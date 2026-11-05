Hiába a rengeteg megtakarítás, súlyos nyugdíjkrízis fenyegeti a fejlett világot – Magyarország különösen nehéz helyzetben van

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Soha nem halmozódott fel annyi nyugdíjcélú pénzügyi vagyon a fejlett világban, mint napjainkban: az OECD-országokban 2025 végére 78 billió dollárra, az összesített GDP-jük 106 százalékára emelkedett az erre a célra elkülönített megtakarítások összértéke. A látványos gyarapodás persze nagyfokú egyenlőtlenségeket takar: míg egyes fejlett gazdaságokban a GDP többszörösére rúg a nyugdíjvagyon, Magyarországon továbbra is igen szerény a tőkefedezeti pillérek súlya. Ráadásul a rekordméretű megtakarítások sem garantálják a megfelelő időskori jövedelmet, ezért a világ számos országában a befizetések növelésével, új megtakarítási programokkal és a befektetési szabályok átalakításával próbálnak felkészülni a következő évtizedek kihívásaira. Az OECD friss – kétévente egyszer közzétett – jelentésének megállapításaiból csemegézünk.

November 4-én jelent meg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kétévente kiadott Pensions Outlook jelentése, emellett a dokumentum egyik újdonságaként először foglalja magában a korábban önálló kiadványként megjelenő Pension Markets in Focus statisztikai áttekintést. Így az OECD a nyugdíjpolitika aktuális dilemmáinak vizsgálatán túl a világ nyugdíjvagyonának alakulásáról is részletes adatokat közöl.

Gigantikus mennyiségű pénz halmozódott fel a nyugdíjrendszerekben

Az OECD-országok nyugdíjcélú eszközállománya a 2001 végi 16,8 billió dollárról 2025 végére közel 78 billió dollárra nőtt – derül ki a világszervezet mostani összeállításából. A felhalmozott vagyon értéke az elmúlt bő két évtizedben tehát több mint négyszeresére emelkedett, miközben a gazdaságok összteljesítményéhez viszonyított nagysága is erősen nőtt: a GDP 62 százalékáról csaknem 106 százalékára.

A tavalyi év különösen kedvezően alakult, az állomány egyetlen év alatt 11,3 százalékkal bővült,

és a 38 OECD-tagország közül 36-ban növekedett a nyugdíjvagyon.

A hatalmas vagyontömeg két, eltérő szerepet betöltő részből áll. A klasszikus (piaci) nyugdíjszolgáltatók – köztük a foglalkoztatói és egyéni nyugdíjprogramokat működtető intézmények – 70,4 billió dollárt kezeltek a vizsgált időszak végén. További 7,3 billió dollárt az állami nyugdíjtartalék-alapokban tartottak, amelyek a felosztó-kirovó rendszerek későbbi finanszírozását hivatottak támogatni.

A növekedés mögött három folyamat húzódik meg: egyre többen fizetnek be nyugdíjcélú megtakarítási programokba, a befizetett pénz számottevő befektetési hozamot termelhet, miközben jó néhány – relatíve fiatal – tőkefedezeti rendszerben a nyugdíjkifizetések összege még elmarad a beáramló pénz mennyiségétől. Ez utóbbi különösen lényeges: egy újonnan bevezetett nyugdíjpillér kezdetben gyorsan gyarapodik, mert sokan takarékoskodnak benne, miközben kevesen részesülnek ellátásban. A rendszer érettebbé válásával azonban a kifizetések is növekednek, így a korábbi vagyonfelhalmozási ütem nem feltétlenül tartható fenn.

Magyarország összemérhetetlen a világ élmezőnyével

A 78 billió dolláros összesített állomány rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg a világban: önmagában az Egyesült Államokban 51,8 billió dollárnyi nyugdíjcélú vagyon található, vagyis az amerikaiak az OECD teljes összegének közel kétharmadát adják.

A különbségek akkor is látványosak, ha a vagyont az adott gazdaság méretéhez viszonyítjuk. Nyolc OECD-országban – Ausztráliában, Kanadában, Dániában, Izlandon, Hollandiában, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Államokban – a nyugdíjcélú pénzügyi eszközök összege meghaladja a GDP 100 százalékát.

Ezzel szemben 17 tagországban a GDP 20 százalékát sem éri el a nyudgíjtőke értéke – Magyarország is ez utóbbi csoportba tartozik,

Németországgal, Lengyelországgal, Csehországgal és Szlovákiával egyetemben.

A teljes képhez fontos látni, hogy az egyes országok nagyon eltérő módon szervezik az időskori jövedelmek finanszírozását. Ahol a nyugdíjak nagyobb részét tőkefedezeti programok biztosítják, ott természetes, hogy jelentős pénzügyi vagyon halmozódik fel. Ahol viszont az állami, felosztó-kirovó rendszer dominál, ott a mindenkori nyugdíjakat elsősorban a folyó járulék- és adóbevételekből fizetik, nem pedig egy évtizedeken át gyarapodó befektetési portfólióból.

Máig kihat a magánnyugdíjpénztári fiaskó, elhúzott mellettünk a régió

A magyar helyzet megértéséhez hosszabb időtávra kell visszatekinteni: Magyarország 1998-ban vezette be a kötelező magánnyugdíjpénztári pillért, ahol a következő évtizedben jelentős megtakarításokat halmozódtak fel. A 2010-2011-es "átalakítás" azonban megszakította ezt a folyamatot: a magánnyugdíjpénztári befizetéseket felfüggesztették, a tagok korábban felhalmozott vagyonát pedig alapértelmezett módon a központi költségvetéshez irányították át.

Az OECD jelentése kifejezetten megemlíti Magyarországot azok között az országok között, ahol a nyugdíjpénztári részvétel visszaesett,

és a szervezet ezt a 2010-2011-es reformmal hozza összefüggésbe.

Hazánk pályáját érdemes a régiós országokéval is összevetni, hiszen a közép-kelet-európai térség nyugdíjrendszerei több esetben hasonló kiindulópontról, de eltérő intézményi megoldásokkal fejlődtek. (Az egyes országok pályáját nemcsak a befizetések nagysága, hanem a nyugdíjpillérek átalakítása és a befektetési szabályok is meghatározták.)

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 24. Végzetes döntést hozott Magyarország: most nagyon hiányoznak az államosított nyugdíjpénzek

A tavalyi év egyébként majdnem minden OECD-országban vagyonnövekedést hozott, de két kivétel is akadt. Luxemburgban 7,4 százalékkal csökkent a nyugdíjszolgáltatók vagyona, amihez egy foglalkoztatói nyugdíjalap felszámolása járult hozzá. Hollandiában 3,1 százalékos visszaesést mértek, amelyet a nyugdíjalapok negatív befektetési teljesítménye okozott. (Hollandia továbbra is az OECD egyik legnagyobb GDP-arányos nyugdíjvagyonával rendelkezik.)

Nemcsak a befizetés számít: a reálhozamokon is múlik a jövő nyugdíja

A nyugdíjcélú megtakarítások egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a felhalmozott vagyon évtizedeken át befektethető, és az így megtermelt hozamok is további hozamot termelhetnek.

Éppen ezért az OECD különös figyelmet szentel a befektetési teljesítménynek.

A szervezet szerint az elmúlt tíz évben a 31 adatszolgáltató OECD-ország közül 24-ben pozitív volt a nyugdíjszolgáltatók átlagos éves reálhozama. Vagyis ezekben az országokban a befektetések értéke a vizsgált időszak egészét tekintve az inflációt meghaladó ütemben gyarapodott. A reálhozam hosszú távon különösen fontos mutató: hiába ér el egy megtakarítás például 6 százalékos nominális hozamot, ha ugyanabban az időszakban 8 százalékkal emelkednek az árak, a pénz vásárlóereje csökken.

A 2025-ös esztendőben a globális részvénypiacok kedvező teljesítménye sok nyugdíjalap eredményét támogatta. Az OECD emlékeztet: a világ részvénypiacainak teljesítményét követő MSCI World index mintegy 20 százalékkal emelkedett, immár harmadik egymást követő évben biztosítva jelentős árfolyamnyereséget. A nyugdíjszolgáltatók portfólióiban azonban nagyon eltérő a részvények, kötvények és egyéb eszközök aránya. A nagyobb részvénykitettség hosszú távon magasabb hozamlehetőséget teremthet, miközben nagyobb árfolyam-ingadozást is jelent.

A különbség a 2025-ös eredményekben is érzékelhető: a már említett Hollandiában például 5,4 százalékos negatív reálhozamot mértek, miközben a legtöbb vizsgált országban pozitív volt a befektetési teljesítmény.

Magyarország a friss OECD-rangsorban pozitív 2025-ös reálhozammal szerepel, habár egyetlen év eredményéből nem szabad a teljes nyugdíj-előtakarékossági rendszer hosszú távú hatékonyságára következtetni. A tíz évre visszatekintő éves átlagos reálhozam meglehetősen gyenge, alig 0,2%-ra tehető.

Az OECD külön tárgyalja a működési és vagyonkezelési költségeket is. A magyar önkéntes nyugdíjpénztárakra közölt költségmutató 2025-ben 0,7 százalék volt a kezelt vagyon arányában. A hosszú távú vagyonfelhalmozás sikerében nemcsak a rendszeresen befizetett összegek, hanem a megfelelő kockázatvállalás, a diverzifikáció és az alacsony költségek is meghatározóak.

Nyugdíjreformok egész sora indult el: Németország is változtat

Miközben a világ nyugdíjvagyona folyamatosan növekszik, több ország új intézkedésekkel próbálja erősíteni a tőkefedezeti rendszereket. Az OECD külön is említi Németországot, ahol új egyéni nyugdíj-megtakarítási termékek bevezetése teremthet nagyobb befektetési lehetőségeket.

A német magánnyugdíj-megtakarítások reformját 2026 tavaszán fogadták el, az új konstrukciók 2027 januárjától válhatnak elérhetővé. A korábbi, garanciákra épülő támogatott nyugdíjtermékek mellett nagyobb teret kapnak a rugalmasabb, részvényekbe és tőzsdei alapokba is befektető megoldások. A cél a magasabb hosszú távú hozampotenciál, az egyszerűbb termékkínálat és a kedvezőbb költségszint.

Írország más megközelítést választott: 2026 januárjában elindult a My Future Fund elnevezésű, automatikus beléptetésre épülő nyugdíj-megtakarítási rendszer. Ennek lényege, hogy a meghatározott feltételeknek megfelelő, foglalkoztatói nyugdíjprogramban még nem részt vevő munkavállalókat automatikusan bevonják a megtakarításba. A dolgozó és a munkáltató egyaránt befizet, az állam pedig további hozzájárulást nyújt.

A befizetési arányok fokozatosan emelkednek: kezdetben a dolgozó és a munkáltató is a bruttó kereset 1,5 százalékát fizeti be, az állami kiegészítés 0,5 százalék.

Később ezek az arányok lépcsőzetesen növekednek.

Az automatikus beléptetés előnye, hogy a munkavállalóknak nem kell külön kezdeményezniük a részvételt, miközben meghatározott feltételekkel lehetőségük van kilépni. Az OECD szerint a módszer Új-Zélandon és az Egyesült Királyságban jelentős részvételnövekedést eredményezett, bár más országokban mérsékeltebbnek bizonyult a hatása.

Másutt a kötelező befizetések emelésével próbálkoznak. Chilében 2025 augusztusában új munkáltatói hozzájárulást vezettek be, kezdetben a munkabér 1 százalékának megfelelő mértékben. A reform részeként a befizetési kötelezettség a következő években fokozatosan emelkedik. Mexikóban ugyancsak folyamatban van a kötelező hozzájárulások növelése.

Az OECD emellett Norvégiát és Finnországot is említi azok között, amelyek a befektetési teljesítmény javítását szolgáló szabályokon változtatnak.

Ezek a példák különböző reformstratégiákat szemléltetnek: egyes kormányok elsősorban a megtakarítók számát növelik, mások a befizetett összegeket emelik, megint mások a meglévő vagyon hatékonyabb befektetésére összpontosítanak.

Van, ahol a megtakarítók már felélték a nyugdíjvagyon jelentős részét.



Peru érdekes ellenpéldát szolgáltat: a koronavírus-járvány kitörését követően az országban többször is lehetővé tették, hogy a nyugdíjpénztárak tagjai feltételek nélkül, a nyugdíjkorhatár elérése előtt hozzáférjenek megtakarításaikhoz. Az OECD szerint több mint 7 millióan vettek fel pénzt, aminek jelentős szerepe volt abban, hogy az ország GDP-arányos nyugdíjvagyona a 2020 végi 22,5 százalékról 2025 végére 9,5 százalékra zsugorodott. (A korai pénzfelvétel nemcsak azonnal csökkenti a megtakarításokat: az elköltött pénz a későbbiekben már befektetési hozamot sem termelhet.)

Hiába a rekordvagyon, sokaknak lesz elégtelen nyugdíjuk

A jelentés egyik központi üzenete, hogy a tőkefedezeti vagyon gyarapodása önmagában nem garantál megfelelő nyugdíjjövedelmet. Az OECD számításai szerint a vizsgált 41 ország közül 40-ben található olyan munkavállalói csoport, amelynek a kötelező rendszerekből várható nyugdíját önkéntes megtakarítással kellene kiegészítenie egy meghatározott nyugdíjjövedelmi célnak (pl. az aktívkori kereset 70 százalékának) eléréséhez.

Beszédes, hogy az átlagkeresetű férfi alkalmazottak esetében 17 országban legalább a kereset 10 százalékát kellene további megtakarításra fordítani.

A nők 17 országban nagyobb számított hiánnyal szembesülnek, mint a férfiak, az önfoglalkoztatók pedig 31 országban kedvezőtlenebb helyzetben vannak az alkalmazottaknál.

A jelentés ugyanakkor rámutat: a leginkább rászoruló társadalmi csoportoknak nem feltétlenül van elegendő elkölthető jövedelmük ahhoz, hogy saját erőből pótolják a várható nyugdíjuk és a kívánt életszínvonal közötti különbséget. Emiatt a nyugdíj-megtakarítások ösztönzése nem merülhet ki abban, hogy az állam adókedvezményeket biztosít, vagy felhívja az emberek figyelmét az öngondoskodás fontosságára.

Az OECD megállapításai alapján a megfelelő időskori jövedelem biztosításához több, egymást kiegészítő intézkedésre lehet szükség:

a szélesebb részvétel,

az automatikus beléptetés,

a fokozatosan emelkedő befizetési ráták,

a hatékonyabb befektetési stratégiák

és a megfelelő tájékoztatás

egyaránt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy több ember halmozzon fel érdemi nyugdíjvagyont.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 04. Drámai figyelmeztetést adott ki az OECD: sokkal többet kellene megtakarítani a biztos nyugdíjaskorért

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images