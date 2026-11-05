8°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 48
240 147
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Hiába a rengeteg megtakarítás, súlyos nyugdíjkrízis fenyegeti a fejlett világot – Magyarország különösen nehéz helyzetben van
Befektetés

Hiába a rengeteg megtakarítás, súlyos nyugdíjkrízis fenyegeti a fejlett világot – Magyarország különösen nehéz helyzetben van

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Soha nem halmozódott fel annyi nyugdíjcélú pénzügyi vagyon a fejlett világban, mint napjainkban: az OECD-országokban 2025 végére 78 billió dollárra, az összesített GDP-jük 106 százalékára emelkedett az erre a célra elkülönített megtakarítások összértéke. A látványos gyarapodás persze nagyfokú egyenlőtlenségeket takar: míg egyes fejlett gazdaságokban a GDP többszörösére rúg a nyugdíjvagyon, Magyarországon továbbra is igen szerény a tőkefedezeti pillérek súlya. Ráadásul a rekordméretű megtakarítások sem garantálják a megfelelő időskori jövedelmet, ezért a világ számos országában a befizetések növelésével, új megtakarítási programokkal és a befektetési szabályok átalakításával próbálnak felkészülni a következő évtizedek kihívásaira. Az OECD friss – kétévente egyszer közzétett – jelentésének megállapításaiból csemegézünk.

November 4-én jelent meg a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kétévente kiadott Pensions Outlook jelentése, emellett a dokumentum egyik újdonságaként először foglalja magában a korábban önálló kiadványként megjelenő Pension Markets in Focus statisztikai áttekintést. Így az OECD a nyugdíjpolitika aktuális dilemmáinak vizsgálatán túl a világ nyugdíjvagyonának alakulásáról is részletes adatokat közöl.

Gigantikus mennyiségű pénz halmozódott fel a nyugdíjrendszerekben

Az OECD-országok nyugdíjcélú eszközállománya a 2001 végi 16,8 billió dollárról 2025 végére közel 78 billió dollárra nőtt – derül ki a világszervezet mostani összeállításából. A felhalmozott vagyon értéke az elmúlt bő két évtizedben tehát több mint négyszeresére emelkedett, miközben a gazdaságok összteljesítményéhez viszonyított nagysága is erősen nőtt: a GDP 62 százalékáról csaknem 106 százalékára.

A tavalyi év különösen kedvezően alakult, az állomány egyetlen év alatt 11,3 százalékkal bővült,

és a 38 OECD-tagország közül 36-ban növekedett a nyugdíjvagyon.

Még több Befektetés

Bejelentették az új kriptoadót, 10 százalékot kell fizetni Görögországban

Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás

Tőzsdei sztori lehet a Kifli.hu-ból, már a részvénykibocsátást készítik elő

A hatalmas vagyontömeg két, eltérő szerepet betöltő részből áll. A klasszikus (piaci) nyugdíjszolgáltatók – köztük a foglalkoztatói és egyéni nyugdíjprogramokat működtető intézmények – 70,4 billió dollárt kezeltek a vizsgált időszak végén. További 7,3 billió dollárt az állami nyugdíjtartalék-alapokban tartottak, amelyek a felosztó-kirovó rendszerek későbbi finanszírozását hivatottak támogatni.

A növekedés mögött három folyamat húzódik meg: egyre többen fizetnek be nyugdíjcélú megtakarítási programokba, a befizetett pénz számottevő befektetési hozamot termelhet, miközben jó néhány – relatíve fiatal – tőkefedezeti rendszerben a nyugdíjkifizetések összege még elmarad a beáramló pénz mennyiségétől. Ez utóbbi különösen lényeges: egy újonnan bevezetett nyugdíjpillér kezdetben gyorsan gyarapodik, mert sokan takarékoskodnak benne, miközben kevesen részesülnek ellátásban. A rendszer érettebbé válásával azonban a kifizetések is növekednek, így a korábbi vagyonfelhalmozási ütem nem feltétlenül tartható fenn.

Magyarország összemérhetetlen a világ élmezőnyével

A 78 billió dolláros összesített állomány rendkívül egyenlőtlenül oszlik meg a világban: önmagában az Egyesült Államokban 51,8 billió dollárnyi nyugdíjcélú vagyon található, vagyis az amerikaiak az OECD teljes összegének közel kétharmadát adják.

A különbségek akkor is látványosak, ha a vagyont az adott gazdaság méretéhez viszonyítjuk. Nyolc OECD-országban – Ausztráliában, Kanadában, Dániában, Izlandon, Hollandiában, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Államokban – a nyugdíjcélú pénzügyi eszközök összege meghaladja a GDP 100 százalékát.

Ezzel szemben 17 tagországban a GDP 20 százalékát sem éri el a nyudgíjtőke értéke – Magyarország is ez utóbbi csoportba tartozik,

Németországgal, Lengyelországgal, Csehországgal és Szlovákiával egyetemben.

A teljes képhez fontos látni, hogy az egyes országok nagyon eltérő módon szervezik az időskori jövedelmek finanszírozását. Ahol a nyugdíjak nagyobb részét tőkefedezeti programok biztosítják, ott természetes, hogy jelentős pénzügyi vagyon halmozódik fel. Ahol viszont az állami, felosztó-kirovó rendszer dominál, ott a mindenkori nyugdíjakat elsősorban a folyó járulék- és adóbevételekből fizetik, nem pedig egy évtizedeken át gyarapodó befektetési portfólióból.

Máig kihat a magánnyugdíjpénztári fiaskó, elhúzott mellettünk a régió

A magyar helyzet megértéséhez hosszabb időtávra kell visszatekinteni: Magyarország 1998-ban vezette be a kötelező magánnyugdíjpénztári pillért, ahol a következő évtizedben jelentős megtakarításokat halmozódtak fel. A 2010-2011-es "átalakítás" azonban megszakította ezt a folyamatot: a magánnyugdíjpénztári befizetéseket felfüggesztették, a tagok korábban felhalmozott vagyonát pedig alapértelmezett módon a központi költségvetéshez irányították át.

Az OECD jelentése kifejezetten megemlíti Magyarországot azok között az országok között, ahol a nyugdíjpénztári részvétel visszaesett,

és a szervezet ezt a 2010-2011-es reformmal hozza összefüggésbe.

Hazánk pályáját érdemes a régiós országokéval is összevetni, hiszen a közép-kelet-európai térség nyugdíjrendszerei több esetben hasonló kiindulópontról, de eltérő intézményi megoldásokkal fejlődtek. (Az egyes országok pályáját nemcsak a befizetések nagysága, hanem a nyugdíjpillérek átalakítása és a befektetési szabályok is meghatározták.)

Kapcsolódó cikkünk

Végzetes döntést hozott Magyarország: most nagyon hiányoznak az államosított nyugdíjpénzek

A tavalyi év egyébként majdnem minden OECD-országban vagyonnövekedést hozott, de két kivétel is akadt. Luxemburgban 7,4 százalékkal csökkent a nyugdíjszolgáltatók vagyona, amihez egy foglalkoztatói nyugdíjalap felszámolása járult hozzá. Hollandiában 3,1 százalékos visszaesést mértek, amelyet a nyugdíjalapok negatív befektetési teljesítménye okozott. (Hollandia továbbra is az OECD egyik legnagyobb GDP-arányos nyugdíjvagyonával rendelkezik.)

Nemcsak a befizetés számít: a reálhozamokon is múlik a jövő nyugdíja

A nyugdíjcélú megtakarítások egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy a felhalmozott vagyon évtizedeken át befektethető, és az így megtermelt hozamok is további hozamot termelhetnek.

Éppen ezért az OECD különös figyelmet szentel a befektetési teljesítménynek.

A szervezet szerint az elmúlt tíz évben a 31 adatszolgáltató OECD-ország közül 24-ben pozitív volt a nyugdíjszolgáltatók átlagos éves reálhozama. Vagyis ezekben az országokban a befektetések értéke a vizsgált időszak egészét tekintve az inflációt meghaladó ütemben gyarapodott. A reálhozam hosszú távon különösen fontos mutató: hiába ér el egy megtakarítás például 6 százalékos nominális hozamot, ha ugyanabban az időszakban 8 százalékkal emelkednek az árak, a pénz vásárlóereje csökken.

A 2025-ös esztendőben a globális részvénypiacok kedvező teljesítménye sok nyugdíjalap eredményét támogatta. Az OECD emlékeztet: a világ részvénypiacainak teljesítményét követő MSCI World index mintegy 20 százalékkal emelkedett, immár harmadik egymást követő évben biztosítva jelentős árfolyamnyereséget. A nyugdíjszolgáltatók portfólióiban azonban nagyon eltérő a részvények, kötvények és egyéb eszközök aránya. A nagyobb részvénykitettség hosszú távon magasabb hozamlehetőséget teremthet, miközben nagyobb árfolyam-ingadozást is jelent.

A különbség a 2025-ös eredményekben is érzékelhető: a már említett Hollandiában például 5,4 százalékos negatív reálhozamot mértek, miközben a legtöbb vizsgált országban pozitív volt a befektetési teljesítmény.

Magyarország a friss OECD-rangsorban pozitív 2025-ös reálhozammal szerepel, habár egyetlen év eredményéből nem szabad a teljes nyugdíj-előtakarékossági rendszer hosszú távú hatékonyságára következtetni. A tíz évre visszatekintő éves átlagos reálhozam meglehetősen gyenge, alig 0,2%-ra tehető.

Az OECD külön tárgyalja a működési és vagyonkezelési költségeket is. A magyar önkéntes nyugdíjpénztárakra közölt költségmutató 2025-ben 0,7 százalék volt a kezelt vagyon arányában. A hosszú távú vagyonfelhalmozás sikerében nemcsak a rendszeresen befizetett összegek, hanem a megfelelő kockázatvállalás, a diverzifikáció és az alacsony költségek is meghatározóak.

Nyugdíjreformok egész sora indult el: Németország is változtat

Miközben a világ nyugdíjvagyona folyamatosan növekszik, több ország új intézkedésekkel próbálja erősíteni a tőkefedezeti rendszereket. Az OECD külön is említi Németországot, ahol új egyéni nyugdíj-megtakarítási termékek bevezetése teremthet nagyobb befektetési lehetőségeket.

A német magánnyugdíj-megtakarítások reformját 2026 tavaszán fogadták el, az új konstrukciók 2027 januárjától válhatnak elérhetővé. A korábbi, garanciákra épülő támogatott nyugdíjtermékek mellett nagyobb teret kapnak a rugalmasabb, részvényekbe és tőzsdei alapokba is befektető megoldások. A cél a magasabb hosszú távú hozampotenciál, az egyszerűbb termékkínálat és a kedvezőbb költségszint.

Írország más megközelítést választott: 2026 januárjában elindult a My Future Fund elnevezésű, automatikus beléptetésre épülő nyugdíj-megtakarítási rendszer. Ennek lényege, hogy a meghatározott feltételeknek megfelelő, foglalkoztatói nyugdíjprogramban még nem részt vevő munkavállalókat automatikusan bevonják a megtakarításba. A dolgozó és a munkáltató egyaránt befizet, az állam pedig további hozzájárulást nyújt.

A befizetési arányok fokozatosan emelkednek: kezdetben a dolgozó és a munkáltató is a bruttó kereset 1,5 százalékát fizeti be, az állami kiegészítés 0,5 százalék.

Később ezek az arányok lépcsőzetesen növekednek.

Az automatikus beléptetés előnye, hogy a munkavállalóknak nem kell külön kezdeményezniük a részvételt, miközben meghatározott feltételekkel lehetőségük van kilépni. Az OECD szerint a módszer Új-Zélandon és az Egyesült Királyságban jelentős részvételnövekedést eredményezett, bár más országokban mérsékeltebbnek bizonyult a hatása.

Másutt a kötelező befizetések emelésével próbálkoznak. Chilében 2025 augusztusában új munkáltatói hozzájárulást vezettek be, kezdetben a munkabér 1 százalékának megfelelő mértékben. A reform részeként a befizetési kötelezettség a következő években fokozatosan emelkedik. Mexikóban ugyancsak folyamatban van a kötelező hozzájárulások növelése.

Az OECD emellett Norvégiát és Finnországot is említi azok között, amelyek a befektetési teljesítmény javítását szolgáló szabályokon változtatnak.

Ezek a példák különböző reformstratégiákat szemléltetnek: egyes kormányok elsősorban a megtakarítók számát növelik, mások a befizetett összegeket emelik, megint mások a meglévő vagyon hatékonyabb befektetésére összpontosítanak.

Van, ahol a megtakarítók már felélték a nyugdíjvagyon jelentős részét.

Peru érdekes ellenpéldát szolgáltat: a koronavírus-járvány kitörését követően az országban többször is lehetővé tették, hogy a nyugdíjpénztárak tagjai feltételek nélkül, a nyugdíjkorhatár elérése előtt hozzáférjenek megtakarításaikhoz. Az OECD szerint több mint 7 millióan vettek fel pénzt, aminek jelentős szerepe volt abban, hogy az ország GDP-arányos nyugdíjvagyona a 2020 végi 22,5 százalékról 2025 végére 9,5 százalékra zsugorodott. (A korai pénzfelvétel nemcsak azonnal csökkenti a megtakarításokat: az elköltött pénz a későbbiekben már befektetési hozamot sem termelhet.)

Hiába a rekordvagyon, sokaknak lesz elégtelen nyugdíjuk

A jelentés egyik központi üzenete, hogy a tőkefedezeti vagyon gyarapodása önmagában nem garantál megfelelő nyugdíjjövedelmet. Az OECD számításai szerint a vizsgált 41 ország közül 40-ben található olyan munkavállalói csoport, amelynek a kötelező rendszerekből várható nyugdíját önkéntes megtakarítással kellene kiegészítenie egy meghatározott nyugdíjjövedelmi célnak (pl. az aktívkori kereset 70 százalékának) eléréséhez.

Beszédes, hogy az átlagkeresetű férfi alkalmazottak esetében 17 országban legalább a kereset 10 százalékát kellene további megtakarításra fordítani.

A nők 17 országban nagyobb számított hiánnyal szembesülnek, mint a férfiak, az önfoglalkoztatók pedig 31 országban kedvezőtlenebb helyzetben vannak az alkalmazottaknál.

A jelentés ugyanakkor rámutat: a leginkább rászoruló társadalmi csoportoknak nem feltétlenül van elegendő elkölthető jövedelmük ahhoz, hogy saját erőből pótolják a várható nyugdíjuk és a kívánt életszínvonal közötti különbséget. Emiatt a nyugdíj-megtakarítások ösztönzése nem merülhet ki abban, hogy az állam adókedvezményeket biztosít, vagy felhívja az emberek figyelmét az öngondoskodás fontosságára.

Az OECD megállapításai alapján a megfelelő időskori jövedelem biztosításához több, egymást kiegészítő intézkedésre lehet szükség:

  • a szélesebb részvétel,
  • az automatikus beléptetés,
  • a fokozatosan emelkedő befizetési ráták,
  • a hatékonyabb befektetési stratégiák
  • és a megfelelő tájékoztatás

egyaránt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy több ember halmozzon fel érdemi nyugdíjvagyont.

Kapcsolódó cikkünk

Drámai figyelmeztetést adott ki az OECD: sokkal többet kellene megtakarítani a biztos nyugdíjaskorért

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Összeomlott a Rheinmetall árfolyama, itt az újabb profitfigyelmeztetés
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility