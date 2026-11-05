KBC-vezér: Pozitív jeleket látunk Magyarországon, de ez nekünk önmagában nem elegendő

Óvatos optimizmussal tekint Magyarországra a KBC, de a befektetési döntésekhez a politikai hangulat javulása önmagában nem elég – mondta a Portfolio-nak adott interjúban Johan Lema. A belga KBC Asset Management vezérigazgatója szerint a kiszámíthatóbb gazdaságpolitika a részvény- és a kötvénypiacot egyaránt támogathatná, a globális kamatok azonban tartósan magasabb szinten maradhatnak. A szakember úgy véli, a lakossági befektetési kedv európai elmaradásáért a pénzügyi szektor is felelős, ugyanis túl technikaivá teszi a befektetéseket. Lema arról is beszélt, hogy a KBC-nél már valódi ügyfélpénzt kezelő alapok működtetésében vesznek részt AI-modellek, a portfóliómenedzserekre azonban továbbra is szükség lesz.

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Portfolio: A magyarországi politikai környezet megváltozása idén látványosan javuló piaci hangulatot eredményezett. A KBC számára is vonzóbb lett Magyarország, vagy a piac már túl sok optimizmust árazott be? A részvények vagy a kötvények tűnnek most érdekesebbnek?

Johan Lema: A KBC-csoport régóta jelen van Magyarországon, a K&H Bankon keresztül pedig együtt élünk az országgal. Pozitív változást látunk: úgy tűnik, az ország nyitottabb az együttműködésre, Európa irányába is, és hiszünk abban, hogy az európai integráció Magyarország számára is értéket teremt. Óvatosan pozitívak vagyunk, talán így lehetne ezt összefoglalni.

Befektetési szempontból azonban a politikai hangulat változása önmagában nem elég.

A fiskális és monetáris politikát nézzük, valamint azt, hogy teremt-e az ország olyan környezetet, amelyben a vállalatok jól tudnak működni. Ha a gazdaságpolitika kiszámíthatóbbá válik, az mindenképpen pozitív jelzés lenne. A részvények és a kötvények között semlegesek vagyunk: más-más befektetői igényt szolgálnak. Magyarországon sok lehetőség van jó vállalatok építésére, amelyek nemcsak helyben, hanem nemzetközi szinten is működni tudnak, a kiszámíthatóbb politika pedig a kötvénypiacot is támogathatná.

A magyar államkötvények idén példátlan ralin vannak túl, a tízéves hozam jelenleg 5,4 százalék körül jár. Fél-egy éves távon jöhet további hozamcsökkenés, vagy tartósan ezen a szinten maradhatnak a hozamok?

Nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni. A jelenlegi körülmények között arra számítunk, hogy a globális kamatok tartósabban magasabb szinten maradhatnak. Sok minden történik a világban és helyben is, ami ebbe az irányba mutat. Újabb sokkok akár ismét megemelhetik a hozamokat. Ha viszont enyhülnek a geopolitikai feszültségek, például a Közel-Keleten, akkor újra láthatnánk némi kamatcsökkenést. Ma ezt senki sem tudja biztosan megmondani, azon túl, hogy mi inkább a magasabb kamatkörnyezet elhúzódásával számolunk.

Az európai háztartások megtakarításainak nagy része még mindig bankbetétekben áll, miközben az amerikaiak sokkal aktívabbak a tőkepiacokon. Mi tartja vissza az európaiakat attól, hogy részvényekbe vagy befektetési alapokba fektessenek? A kockázatkerülés, a nem megfelelő ösztönzők, vagy a pénzügyi szektor sem tesz eleget a befektetések népszerűsítéséért?

Önmagában jó dolog, hogy az európaiak sokat takarítanak meg, de az Egyesült Államokhoz képest jóval kevesebben vesznek részt a tőkepiacokon. Ennek kulturális, történelmi okai vannak: Európában óvatosabbak az emberek, gyakran inkább egy megtakarítási számlán hagyják a pénzüket. De bizony a pénzügyi ágazat is felelős. Azt szoktam mondani: mi az autó helyett az autó motorjáról beszélünk az ügyfeleknek, ezzel túl technikaivá tesszük a befektetéseket.

A nagyobb tőkepiaci részvétel több tőkét juttatna a vállalatokhoz, élénkítené a gazdaságot, munkahelyeket és vagyont teremtene, ezért a KBC és a K&H célja, hogy csökkentsük a belépési akadályokat. A pénzügyi oktatás fontos, az iskolákban is. De a saját tapasztalat még hatásosabb: kis összegű, rendszeres befektetésekkel óvatosan el lehet indulni. Utána sorra eltűnnek az előítéletek, például, hogy a befektetés puszta szerencsejáték, vagy hogy sok pénz és különleges szaktudás kell hozzá.

Az EU megtakarítási és befektetési uniója azt szeretné elérni, hogy több európai megtakarítás jusson az európai vállalatokhoz. Egy alapkezelőnek viszont az ügyfelei érdekeit kell néznie, és ha például az amerikai technológiai részvényekben lát jobb befektetési lehetőségeket, akkor oda viszi a pénzt. Nincs itt alapvető érdekellentét?

Jogos a kérdés. Az egységesebb európai piacnak van értelme: az amerikai példa mutatja, hogy több likviditást, tőkét és globálisan versenyképes cégeket eredményezhet. Európának támogatnia kell Európát. De kinek a feladata ez? A politikusoknak olyan környezetet kell teremteniük, amelyben a gazdaság és a cégek fejlődhetnek. Ha Európa jobb befektetési lehetőségeket kínál, mi alapkezelőként automatikusan több pénzt irányítunk ide. Így a cégek növekedhetnek, akár felvásárlásokat is végrehajthatnak, nem pedig őket vásárolják fel, ahogy ez sok európai vállalattal megtörténik. Ez pozitív kölcsönhatást indíthat el. De pusztán azért, mert európai alapkezelők vagyunk, nem fogunk Európába fektetni, ez önmagában nem lenne helyes az ügyfeleinkkel szemben.

Idén áprilisban elindult a KBC első ETF-je, ezzel a társaság is belépett a passzív befektetések piacára. Miért éppen most? Nem annak beismerése ez, hogy bizonyos piacokon az aktív alapkezelők már nehezen tudják megindokolni a magasabb díjaikat?

Számunkra ez lehetőség, hiszen mindig az ügyfelek igényeiből indulunk ki. Azt mondanám, az ügyfeleink 95 százaléka elégedett széles kínálatunkkal, de van egy ügyfélszegmens, jellemzően a fiatalabb, önállóan befektetni akaró ügyfelek, akik sokszor a közösségi médiából tájékozódnak, és nem feltétlenül akarnak bankfiókba menni vagy tanácsadóval beszélni. Őket korábban kevésbé értük el.

Ha őket kérdezzük, alapvetően két dolgot mondanak: ETF-et és kriptovalutát szeretnének, ezért indítottunk ETF-et.

Kiegészítő terméknek tekintjük, az egyik megoldás nem helyettesíti a másikat, eltérő ügyféligényeket szolgálnak ki. Ha valaki aktívabb befektető, akkor előny lehet számára, hogy egy tőzsdén jegyzett alapot napon belül is tud kereskedni. Ha valaki hosszú távra fektet be, ez kevésbé fontos. Számunkra az ETF-kínálat egy új ügyfélkör elérését és a termékpaletta kiegészítését jelenti.

2023-2024-ben a magyar állam kiemelkedően magas hozamú lakossági állampapírokat kínált. Nehéz volt ezekkel versenyezni? Nem torzította ez a magyar megtakarítási piacot?

Én ezt sosem nevezném versenynek. Mi nem versenyzünk az állammal. Az állampapír is egy pénzügyi eszköz, vonzó kockázat-hozam arány esetén ostobaság lenne lebeszélni róla az ügyfelet.

Mi arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a magyar állampapír egyetlen kibocsátót és egyetlen piacot takar, az alapkezelés lényege viszont a diverzifikáció: több eszköz, több piac, lehetőleg nemzetközi kitettség.

A kettő tökéletesen megfér egymás mellett. Akkor keletkezhet torzulás, ha az állam hosszú időn át a piaci sztenderdektől elszakadó hozamot kínál. De mi nem ezt láttuk: volt egy időszak, amikor ezek a hozamok elérhetők voltak, most pedig már nem azok. Lehet, hogy holnap újra elérhetők lesznek, és ez rendben van. A különböző eszközök különböző célokat szolgálnak.

Minden alapkezelő a mesterséges intelligenciáról beszél, de mit jelent ez a gyakorlatban? A KBC-nél milyen szerepet kap az AI a befektetési döntésekben, és milyen változást hozott a mindennapi vezetői munkában?

Nálunk ez jóval a ChatGPT előtt kezdődött. Tíz éve egyre több adat vált elérhetővé, fejlődött a technológia, és olcsóbbak lettek a modellek. Akkor ezt gépi tanulásnak hívtuk. Először a portfóliómenedzsereket támogattuk, mert a világ sokkal globálisabb és gyorsabb lett, a piacokon pedig rengeteg adatot kell feldolgozni. Ebben az adatmodellek és az AI sokat segítenek: elemzik az adatokat, az eredményt pedig a szakemberek használják a döntésekhez. De ennél tovább mentünk: olyan modelleket is építettünk, amelyek egy befektetési alap esetében már nagyon közel kerülnek a befektetési döntések meghozatalához. Emberi felügyelet továbbra is van, szakértők nézik a működésüket, de többéves tesztelés után 2020-ban piacra léptünk ezekkel a megoldásokkal.

Ma már valódi ügyfélpénzt kezelő alapjaink vannak, amelyek működésében eltérő mértékben vesznek részt az AI-modellek.

Én magam pedig nagy rajongója vagyok a nyelvi modelleknek. A KBC-nél Microsoft Copilotot használunk; hetente több órányi munkát takarít meg nekem. Egy százoldalas dokumentumból kiemeli a lényeget, akár az én konkrét szerepköröm szemszögéből. Egyre több számításban is segít, ez a termelékenységben valódi fordulat lehet. Óvatosan kell bánni a nagy szavakkal, de ahogy az ipari forradalom a fizikai erőt sokszorozta meg, az AI a gondolkodási kapacitással tehet valami hasonlót. Befektetőként nemcsak a modellfejlesztőkben, hanem az AI teljes infrastruktúrájában is hosszú távú trendet látunk, akár évtizedekre.

Ha az AI már ténylegesen alapokat is kezel, kezdhetik félteni az állásukat a portfóliómenedzserek? Mindenkinek programozni kellene tanulnia?

Minden technológiai változás átalakítja a munkaköröket. Egyes portfóliómenedzserek a döntések végrehajtása helyett sokkal inkább modelleket terveznek, tanítanak és fejlesztenek majd. De a modellek csak ott működnek, ahol van adat: új piacokon, feltörekvő trendeknél vagy speciális területeken gyakran nincs elég. Ott továbbra is szakértői csapatokra lesz szükség. Néha azt mondjuk, a portfóliómenedzsereink inkább trendfigyelőkké válnak: azt keresik, mi következik. A munka változni fog, de az emberek nem tűnnek el az alapkezelésből.

Magyarországon a K&H önálló bankként működik, az alapkezelést viszont a belga KBC Asset Management magyarországi fióktelepe végzi. Mi szól e modell mellett, és milyen előnyöket kínál a magyar ügyfeleknek egy önálló hazai alapkezelővel szemben?

A legnagyobb előny a méretgazdaságosság. Az általunk kezelt ügyfélvagyon mintegy 70-75 százaléka Belgiumban van, ahol a KBC gyökerei találhatók. Ezt a méretet más országokban is hasznosítani tudjuk. Nem arról van szó, hogy mindent központosítani akarunk: így több terméket kínálhatunk Magyarországon, olyan kockázatkezelési és informatikai háttérrel, folyamatokkal és rendszerekkel, amelyeket egy önálló helyi alapkezelő nehezen tudna ugyanilyen léptékben fenntartani. Ugyanakkor szükségünk van magyar fióktelepre, közel kell lennünk a termékeket értékesítő K&H-hoz és az ügyfelekhez, hogy értsük, mire van szükségük a magyar befektetőknek. A nemzetközi méret és a helyi jelenlét erősíti egymást.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 10. 16. Új befektetési korszak köszöntött be: az AI már képes önállóan kezelni a félretett pénzünket

Képek forrása: Végh László / Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.