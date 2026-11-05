Összeomlott a Rheinmetall árfolyama, itt az újabb profitfigyelmeztetés

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Komoly eladási hullám söpört végig ma délelőtt a Rheinmetall részvényeinek piacán, a német hadiipari vállalat szerdán késő este bejelentette, hogy ismét csökkenti az idei évre vonatkozó pénzügyi várakozásait.

A papírok árfolyama a kereskedés első óráiban közel 17 százalékot zuhant,

amivel tovább mélyült a korábbi évek egyik legnagyobb európai tőzsdei sikertörténetének idei korrekciója.

A mai eséssel tavaly februári szintre esett az árfolyam.

A vállalat most már csak 13,2 milliárd eurós árbevételre számít 2026-ban, szemben a korábban jelzett 13,7 és 14,2 milliárd euró közötti összeggel. Ez a korábbi előrejelzés középértékéhez képest 750 millió eurós, több mint 5 százalékos csökkentést jelent. A társaság az üzemi eredményhányadra vonatkozó várakozását is visszavágta, a korábbi 19 százalék helyett már csak 18,5 százalékos marzzsal számol.

Augusztus óta ez már a második profit warning.

Az első figyelmeztető jel az volt, amikor Németország elvetette egy nagyszabású hadihajó-építési program terveit, ami a Rheinmetall történetének egyik legnagyobb megrendelését jelenthette volna.

A mostani előrejelzés-csökkentés mögött elsősorban két konkrét probléma áll:

Az egyik a német hadsereg Arminius Boxer programjának csúszása, amelynek megrendelése még a tárgyalások utolsó szakaszában tart, így a szerződés várhatóan csak 2027-ben léphet életbe.

A másik probléma a tüzérségi lőszerek átvételi tesztjeinek elhúzódása, ami késlelteti az egyes szállításokhoz kapcsolódó bevételek elszámolását.

A késedelmek önmagukban nem feltétlenül jelentik a megrendelések elvesztését, de rámutatnak az iparág egyik legfontosabb sajátosságára.

A katonai beszerzési programok rendkívül összetettek, a szerződések megkötése, a gyártás felfuttatása, a tesztelés és a tényleges leszállítás között hosszú idő telhet el.

A Rheinmetall működésében egyébként egyelőre kevés jele látszik a kereslet érdemi csökkenésének. A harmadik negyedévben a cég árbevétele 32 százalékkal 3,15 milliárd euróra emelkedett, üzemi eredménye pedig ennél is nagyobb mértékben, 62 százalékkal 553 millió euróra nőtt.

A negyedévben ráadásul 2,89 milliárd eurónyi új megrendelés érkezett.

Az év első kilenc hónapjában még látványosabb volt a növekedés, a Rheinmetall árbevétele 38 százalékkal 8,38 milliárd euróra emelkedett, üzemi eredménye pedig 68 százalékkal 1,34 milliárd euróra ugrott. Az üzemi mazs a tavalyi 13,1 százalékról 16 százalékra javult, az egy részvényre jutó eredmény pedig 7,83 euróról 14,44 euróra nőtt.

A társaság megrendelési és keretmegállapodás-állománya szeptember végére elérte a 78 milliárd eurót, szemben az egy évvel korábbi 56,7 milliárd euróval. Ez közel 38 százalékos növekedést jelent, és a jelenlegi éves árbevétel többszörösének megfelelő jövőbeli üzleti lehetőséget biztosít. Fontos infó viszont, hogy a vállalat által közölt állomány a hagyományos megrendelések mellett aláírt keretmegállapodásokat is tartalmaz, így annak teljes összege nem tekinthető automatikusan garantált jövőbeli bevételnek.

A különböző üzletágak teljesítménye is azt mutatja, hogy az európai fegyverkezési programok továbbra is jelentős keresletet generálnak. A katonai járműveket gyártó üzletág árbevétele az első kilenc hónapban 20 százalékkal, 3,9 milliárd euróra nőtt. A növekedést többek között a német hadsereg Puma gyalogsági harcjárműveinek beszerzése és Románia 298 darab Lynx harcjárműre vonatkozó megrendelése támogatta, utóbbit az Európai Unió SAFE programja finanszírozza.

A fegyvereket és lőszereket gyártó üzletág 34 százalékos árbevétel-növekedést ért el, bevétele 2,7 milliárd euróra emelkedett. A bővüléshez magyarországi lőszermegrendelések, valamint Ukrajnának és más európai országoknak szállított tüzérségi és közepes kaliberű lőszerek is hozzájárultak. Az üzletág különösen magas, 23,4 százalékos üzemi eredményhányaddal működött.

A légvédelmi rendszereket gyártó üzletág még ennél is gyorsabban növekedett. Árbevétele 63 százalékkal, 731 millió euróra emelkedett, elsősorban a Skynex és Skyranger légvédelmi rendszerek iránti keresletnek köszönhetően. Az üzletág üzemi eredménye több mint megduplázódott, és elérte a 135 millió eurót.

A Rheinmetall emellett folyamatosan bővíti gyártókapacitásait. A vállalat új létesítményeket indított az Egyesült Királyságban és Spanyolországban, Litvániában tüzérségi lőszergyárat épít, Németországban pedig a hajtóanyaggyártás kapacitásait növeli. Armin Papperger vezérigazgató szerint a társaság működése továbbra is rendkívül erős, a magas megrendelésállomány pedig hosszú távon is megalapozza a növekedést.

A gyorsjelentésben viszont egy másik figyelmeztető adat is szerepel.

A vállalat működési szabad cash flow-ja az első kilenc hónapban mínusz 1,7 milliárd euró volt, szemben az előző év azonos időszakában kimutatott közel 800 millió eurós negatív értékkel.

A jelentős pénzkiáramlás részben azzal magyarázható, hogy a Rheinmetall nagy készleteket halmoz fel a jövőbeli megrendelések teljesítéséhez, ami jelentős forgótőkét köt le. A tavalyi időszakban ráadásul a vevőktől érkező magas előlegek is kedvezőbben alakították a pénzáramlást.

Vagyis a rendkívül gyors növekedés finanszírozása egyre több tőkét igényel, a gyártókapacitások bővítésének és a készletek felhalmozásának költségei pedig hamarabb jelentkezhetnek, mint az azokból származó bevételek.

A befektetők számára ezért az árbevétel és a profit növekedése mellett egyre fontosabb kérdés, hogy a Rheinmetall milyen ütemben képes pozitív pénzáramlássá alakítani a megrendeléseit.

A befektetői hangulat romlásához az is hozzájárul, hogy egyre élesebb vita bontakozik ki a hadiiparon belül a hagyományos fegyverrendszerek és az új technológiák jövőbeli szerepéről. Az RBC elemzői a Rheinmetall újabb profit warningját egyértelműen negatív fejleménynek nevezték, és arra figyelmeztettek, hogy a Boxer program körüli bizonytalanságok a középtávú növekedési várakozásokat is megkérdőjelezhetik.

Az elemzőház szerint a hírek tovább erősíthetik azokat a befektetői aggodalmakat, amelyek a hagyományos hadiipari technológiák és az új generációs haditechnikai megoldások közötti versennyel kapcsolatosak. A drónok, az autonóm fegyverrendszerek, a fejlett szenzorok és a digitális hadviselési technológiák térnyerése ugyanis új kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a következő évtizedben a védelmi költségvetések növekedéséből mely vállalatok részesedhetnek a legnagyobb mértékben.

A Rheinmetallal a tegnapi Portfolio Invest podcastunkban is foglalkoztunk, short trading ötlettel a papírokra, amennyiben elesik a 900-930 euró közötti zóna, ami a mai zuhanással el is esett.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten is.

Címlapkép forrása: Christoph Schmidt/picture alliance via Getty Images