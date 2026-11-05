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Szakad a világ egyik legnagyobb konténerszállítójának árfolyama
Befektetés

Szakad a világ egyik legnagyobb konténerszállítójának árfolyama

Portfolio
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Meredek esik ma a világ második legnagyobb konténerszállító vállalatának részvényárfolyama a ma közzétett gyorsjelentés után. A dán Maersk harmadik negyedéves üzemi eredménye több mint két és félszeresére nőtt, és a cég három hónapon belül másodszor emelte meg éves profitelőrejelzését, a számok mégis elmaradtak az elemzői várakozásoktól. A részvények árfolyama ma közel 12 százalékot zuhant.

Komoly eladási hullám söpört végig csütörtökön a Maersk részvényeinek piacán, jelenleg 12 százalékos az esés, ekkora zuhanásra tavaly április óta nem volt példa.

Ezzel a papírok már hatodik egymást követő kereskedési napja esnek.

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A befektetők csalódottsága első ránézésre nehezen érthető, mert a Maersk kifejezetten erős profitbővülésről számolt be. A harmadik negyedévben az üzemi eredmény 3,27 milliárd dollár volt, ami 155 százalékkal magasabb, mint egy éve, az elemzők viszont ennél is magasabb, 3,61 milliárd dolláros eredményre számítottak. Az árbevétel és az EBITDA is alacsonyabb lett a vártnál.

A cég jelentősen megemelte az idei évre vonatkozó profitelőrejelzését. A korábban várt 4,5 és 6,5 milliárd dollár közötti éves üzemi eredmény helyett a menedzsment már 8 és 8,5 milliárd dollár közötti nyereséggel számol.

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Három hónapon belül ez már a második előrejelzés-emelés.

A probléma az, hogy a piac még ennél is jobb eredményeket várt. A Bloomberg által összegyűjtött elemzői becslések átlaga 8,66 milliárd dolláros éves üzemi profitot jelzett előre, vagyis a Maersk által megadott új előrejelzési sáv felső széle is elmarad a konszenzustól.

A jelentős profitnövekedés ellenére a vállalat tengeri szállítási üzletága több szempontból is gyengébben teljesített a vártnál, a szállított árumennyiség növekedése valamivel alacsonyabb volt az előzetesen becsültnél, a működési költségek pedig magasabban alakultak. A gyengébb volumenekhez hozzájárult a közel-keleti gazdasági aktivitás visszaesése és a kedvezőtlen időjárási körülmények hatása is.

A Maersk eredményének alakulásában fontos szerepet játszanak azok a rendkívüli körülmények, amelyek az elmúlt években többször is felforgatták a globális tengeri kereskedelmet.

  • A koronavírus-járvány idején kialakult ellátási láncokkal kapcsolatos problémák után
  • a húszi támadások miatt kellett átszervezni a Vörös-tengeren keresztül vezető szállítási útvonalakat,
  • most pedig az Irán elleni amerikai háború és a Hormuzi-szoros forgalmának visszaesése okozott jelentős fennakadásokat.

A konfliktusok, a tájfunok és a kikötői torlódások miatt a hajóknak gyakran hosszabb útvonalakon kell közlekedniük, egyes térségekben pedig csökken a rendelkezésre álló szállítási kapacitás, ez pedig megemeli a tengeri fuvardíjakat, ami kedvező hatással van a nagy konténerszállító vállalatok bevételeire és nyereségére.

A Maersk számára további támogatást jelent a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra világszerte zajló kiépítése. Az adatközpontok, szerverek és egyéb technológiai berendezések iránti növekvő kereslet a nemzetközi áruszállítási piacot is élénkíti, ami hozzájárul a szállítási szolgáltatások iránti kereslet és a fuvardíjak emelkedéséhez.

Címlapkép forrása: Cheng Xin/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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