Tőzsdei sztori lehet a Kifli.hu-ból, már a részvénykibocsátást készítik elő

Tőzsdei bevezetést fontolgat a cseh Rohlik Group, amely Magyarországon a Kifli.hu online szupermarketet működteti.
A társaság alapítója és vezérigazgatója, Tomáš Čupr a Bloombergnek adott interjúban elmondta, hogy a vállalat jelenleg tanácsadókat választ a részvénykibocsátás előkészítéséhez, és több lehetőséget is vizsgál arra, hogy melyik európai tőzsdén jelenjenek meg a papírjai.
A korábbi tervekben Frankfurt, Amszterdam és London is szerepelt lehetséges helyszínként, az elmúlt időszakban azonban egyre inkább előtérbe került a prágai tőzsde. Čupr szerint elképzelhető, hogy végül kizárólag a cseh fővárosban vezetik be a részvényeket.
Ez változást jelentene a korábbi elképzelésekhez képest, amikor Prága elsősorban egy kettős tőzsdei bevezetés részeként merült fel, vagyis a társaság részvényeivel egy másik nagy európai piacon is lehetett volna kereskedni.
A vezérigazgató szerint a prágai tőzsde mellett szól, hogy a cseh lakossági és intézményi befektetők jelentős befektethető tőkével rendelkeznek, és erős lehet a kereslet egy olyan hazai alapítású, nemzetközileg is terjeszkedő vállalat részvényei iránt, mint a Rohlik.
A tőzsdei bevezetés akár már 2027-ben megvalósulhat,
végleges döntés azonban egyelőre nem született. A vállalat még vizsgálja a lehetséges helyszíneket és a részvénykibocsátás feltételeit.
A magyar vásárlók számára elsősorban a Kifli.hu révén ismert vállalatot Tomáš Čupr alapította 2014-ben Csehországban. A Rohlik azóta az egyik legismertebb közép-európai online élelmiszer-kereskedelmi szereplővé nőtte ki magát, amely Csehország mellett Magyarországon, Németországban, Ausztriában és Romániában is jelen van.
A csoport az egyes országokban különböző márkanevek alatt működik. Magyarországon Kifli.hu, Ausztriában Gurkerl, Németországban Knuspr, Romániában pedig Sezamo néven kínál online élelmiszer-vásárlási és házhoz szállítási szolgáltatásokat.
A Rohlik fejlődésének fontos mérföldköve volt, amikor 2021-ben első cseh startupként elérte az egymilliárd dolláros vállalatértéket, amivel bekerült az unikornisok közé.
A vállalat azóta jelentős összegeket fordított nemzetközi terjeszkedésre, logisztikai infrastruktúrára és automatizációra. Az üzleti modell egyik legfontosabb eleme, hogy a Rohlik saját technológiai és logisztikai megoldásokkal igyekszik gyorsabbá és hatékonyabbá tenni az online élelmiszer-kereskedelmet.
A tervezett tőzsdei bevezetés szempontjából különösen fontos, hogy a társaság pénzügyi teljesítménye is javul. Az áprilisban zárult pénzügyi évben a Rohlik korrigált EBITDA-ja pozitív tartományba került.
A csoport árbevétele a legutóbbi pénzügyi évben 35 százalékkal 1,45 milliárd euróra emelkedett.
Čupr szerint a kedvező eredményességi trend hosszabb távon is fenntartható lehet. A vezérigazgató elsősorban az automatizációban lát jelentős versenyelőnyt, mivel a modern logisztikai rendszerek csökkenthetik a működés munkaerőigényét, és mérsékelhetik a bérek, valamint az energiaárak emelkedésének hatását.
A társaság a jelenlegi öt ország mellett újabb piacokon is megjelenhet. Čupr elmondása szerint a Rohlik vizsgálja a lengyelországi belépés lehetőségét, ami tovább növelné a vállalat közép-európai jelenlétét.
A cég emellett a robotika területén is terjeszkedni szeretne. A vezérigazgató szerint az automatizált megoldások az online élelmiszer-kereskedelmen túl más iparágakban is hasznosíthatók lehetnek.
Čupr külön vállalkozásban is foglalkozik az automatizációval. Társalapítója a Duvo.ai nevű startupnak, amely olyan rendszereket fejleszt, amelyek képesek automatizálni a vállalatok meglévő szoftvereiben végzett működési feladatokat.
A magyar vonatkozás miatt a tranzakció a hazai befektetők számára is érdekes lehet. Amennyiben a Rohlik valóban tőzsdére lép, a befektetők egy olyan vállalatban szerezhetnének tulajdonrészt, amelynek üzleti tevékenységét a magyar fogyasztók már jól ismerik a Kifli.hu szolgáltatásán keresztül.
A részvénykibocsátás egyik legfontosabb kérdése a vállalat értékelése. Čupr korábban kétmilliárd eurót meghaladó cégértékről beszélt, de egyelőre nem ismert, hogy a Rohlik mekkora vállalatértékelés mellett, és részvényeinek mekkora hányadát kínálná fel a befektetőknek.
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