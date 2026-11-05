Veszélyes pszichológiai csapdák fenyegetik a nyugdíjra megtakarító magyarokat – Hogyan döntsünk jól?

A nyugdíjcélú öngondoskodás nagy ellentmondása, hogy miközben az önkéntes nyugdíjpénztárba való korai belépés és a tudatos portfólióválasztás milliós nyugdíjtöbbletet jelentene, a hazai lakosság jelentős része mégis halogatja azt. Ráadásul a belépést követően sem feltétlenül dönt jól. A minimális tagdíjbefizetések és azoknak az inflációtól elmaradó növekedése, illetve az alapportfóliókhoz ragaszkodás egyaránt a túlzott óvatosságra utal. A viselkedési közgazdaságtan szerint a tudatalatti döntési mechanizmusok gyakran kevésé jó megtakarítási döntésekhez vezethetnek. Pedig minden 10 év halogatás felezheti a nyugdíjmegtakarítás összegét.

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A hagyományos közgazdaságtani elméletek az egyént racionális döntéseket hozó, minden rendelkezésre álló információt feldolgozó szereplőnek tekintik. A viselkedési közgazdaságtan szerint viszont döntéseinket gyakran tudat alatti ökölszabályok és berögződések irányítják. Ezeket az egyszerűsítő stratégiákat használjuk összetett problémák esetén a döntéshez szükséges teljes megértés helyett annak érdekében, hogy időt és energiát takarítsunk meg. A viselkedési torzítások megértése és felismerése segíthet abban, hogy elkerüljük ezeket a csapdákat és tudatosabbak legyünk nyugdíjmegtakarítási döntéseinkben is.

Egy olyan összetett döntési helyzet során, mint a nyugdíj-előtakarékosság tervezése, a hagyományos közgazdaságtan által felvázolt racionális egyén kellő pénzügyi ismeretekkel rendelkezik és pontosan meghatározza a jelenlegi és jövőbeni pénzügyi helyzetét. Az inflációs környezetet is figyelembe véve kiszámolná a szükséges jövőbeni nyugdíjkiegészítés mértékét, majd mindezek alapján kialakítaná megtakarítási stratégiáját. A valóságban viszont ez a folyamat gyakran jelentősen egyszerűsödik, amit az önkéntes nyugdíjpénztárak felügyeleti adatszolgáltatásaiból származó adatok is alátámasztanak. Ez gyakorta az optimálisnál későbbi belépést, a tagdíjfizetések inflációnál lassabb növekedését és nem megfelelő portfólióválasztást mutat.

A tudatos tervezés része a nyugdíjcélú megtakarítási lehetőségek megismerése, melyek tulajdonságait a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi Navigátor oldala foglalja össze. Fontos előre gondolkodni, hiszen, mint arra számos tanulmány is rámutatott, a kedvezőtlen demográfiai folyamatok jelentős nyomást gyakorolhatnak az állami nyugdíjrendszerre. Az Eurostat adatai alapján becsült nettó helyettesítési ráta, ami a 65-74 éves nyugdíjasok bevételeinek mediánját hasonlítja össze a nem sokkal nyugdíj előtt állók (55-64 évesek) munkabérének mediánjával, Magyarországon 71 százalék volt 2025-ben.

Ahhoz, hogy a hiányzó részt ne az életszínvonal csökkentésével kelljen kezelni, érdemes élni a nyugdíjcélú öngondoskodás lehetőségével. Ezzel szemben az Európai Unió tagállamainak rangsorában az utolsó előtti helyen állnak a magyar háztartások az életbiztosítás-technikai és önkéntes nyugdíjpénztári tartalékok tekintetében.

Sokba kerülhet a késlekedés

Sokan úgy gondolják, hogy a nyugdíjas évek még messze vannak és ráérnek később megtakarítani. A jelen felé torzítás miatt az azonnali fogyasztás még megfelelő jövedelem mellett is előnyben részesül a későbbi célokra történő megtakarítással szemben.

Minél később lesz a döntéseinknek következménye a jövőben, annál kevésbé befolyásolja a jelenlegi viselkedésünket.

A nyugdíj- előtakarékosság esetében azonban célszerű minél korábban elkezdeni azt, hiszen már viszonylag kis kezdeti összegű hozzájárulás is jelentősen növelheti a nyugdíjba vonuláskori megtakarítás összegét. Havi 10 ezer forintos kezdő befizetéssel, évi 3 százalékos befizetés emelkedéssel és átlagosan 4,06 százalékos elért nettó hozammal számolva adójóváírás (szja) érvényesítése mellett minden 10 év halogatás nagyjából megfelezi a nyugdíjas korra felhalmozható összeget. Ennek oka, hogy a nyugdíjmegtakarítás végső összegét nagymértékben a befizetett tőke után kapott hozam (és kisebb részben az adó-visszatérítés) határozza meg. Így 45 éves felhalmozási időszakot alapul véve a végső megtakarítás 57 százalékát a hozam teszi ki, ami 10 évvel rövidebb, 35 éves időszak alatt 48, illetve 25 éves időtávon 38, továbbá 15 éves időszakban 26 százalékra csökken.

A nyugdíjba vonuláskori megtakarítás várható összegének felépítése különböző életkorú megtakarítók esetében Belépéskori életkor 20 30 40 50 Megtakarítás nyugdíjba vonuláskor (65 évesen) 30 575 212 Ft 16 823 136 Ft 8 543 457 Ft 3 675 175 Ft Megtakarítás nyugdíjba vonuláskor jelenértéken (2026)* 8 047 011 Ft 5 950 549 Ft 4 061 425 Ft 2 348 257 Ft Megtakarítás tőkerésze 11 003 246 Ft 7 198 393 Ft 4 367 225 Ft 2 260 570 Ft Megtakarítás hozamrésze 17 265 932 Ft 8 116 121 Ft 3 260 959 Ft 940 839 Ft Megtakarítás adójóváírásból 2 306 035 Ft 1 508 623 Ft 915 273 Ft 473 765 Ft *3%-os várható inflációval diszkontálva. 10 ezer forintos kezdő befizetéssel számítva. Forrás: MNB Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátor

A kamatos kamat hatás miatt a legelső befizetések termelik a legnagyobb arányú hozamot, ezért a korai kezdésnek nagy hatása van a megtakarításra. A 2025. év végi adatok alapján ennek ellenére a hazai önkéntes nyugdíjpénztári tagság korösszetétele a 40 év feletti korosztály felé tolódik, a tagság mindössze 17 százaléka tartozik a 40 év alatti korcsoportba. Ezzel szemben a KSH által publikált demográfiai adatok szerint a 16 és 40 év közötti korosztály a 16 év feletti lakosság 35 százalékát, a 16 és 65 év közötti népességnek pedig a 45 százalékát teszi ki.

A minimális tagdíj és a megszokás csapdája

Egy tag önkéntes nyugdíjpénztári csatlakozását követően a következő kihívást a befizetések mértékének meghatározása jelenti. A viselkedési közgazdaságtanban status quo torzításnak nevezett jelenség ugyanakkor a jelenlegi állapot fenntartását ösztönzi, mivel az egyén kellemetlenségként él meg minden változtatást, még a számára előnyösöket is. A döntéshozatal során a megszokás ereje dominál.

Ennek eredménye, hogy a tagdíjat fizető tagok jelentős része csak az önkéntes nyugdíjpénztárak alapszabályában előírt egységes (minimális) tagdíjat teljesíti. A 2025. évi adatok alapján a taglétszámmal súlyozott, alapszabályban előírt egységes tagdíj évente 115 000 forint volt. A tagdíjfizető tagok többsége, 26 százaléka éves szinten az átlagos egységes tagdíjat tartalmazó sávnak megfelelően 100 001 és 150 000 forint közötti sávban teljesített önkéntes nyugdíjpénztári befizetést. Ez az arány még magasabb, 33 százalék azon tagok körében, akik részére a munkáltató nem teljesített befizetést. Az egységes tagdíj feletti sávban a teljes tagság 29 százaléka fizetett tagdíjat, 12 százalék pedig az egységes tagdíj sávjánál alacsonyabb összeget fizetett meg. A teljes tagság 44 százaléka pedig egyáltalán nem teljesített tagdíjbefizetést 2025-ben.

1. ábra: 2025. évi önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjbefizetések megoszlása. Forrás: MNB

Az egy tagdíjfizető tagra jutó átlagos éves befizetés összegének (egyéni és munkáltatói) változása egyes években jelentősen elmarad az inflációtól. A hagyományos közgazdaságtan elméletei alapján a tagoknak az infláció mértékével megegyezően kellett volna növelniük a befizetéseiket. Az adatok alapján azonban számos tag a tagdíjak tekintetében nem megfelelő mértékben reagál az inflációra, ami hosszú távon csökkenti a megtakarítás reálértékét és a kamatos kamat hatását.

Bázisévként a 2019. évet kijelölve az egy tagdíjfizető tagra jutó éves befizetések a 2020-2025. évi időszakban többségében elmaradtak az éves inflációval növelt szinttől. A vizsgált időszak első két évében nem volt jelentős az eltérés, azonban 2022-től az infláció emelkedésével kinyílt az olló. A különbség 2023-ban érte el a csúcspontját, ami 15 százalékos reálérték-veszteséget jelentett egy év alatt. Az infláció mérséklődésével 2024-ben a tagi befizetések dinamikus emelkedésnek indultak, 16 százalékkal emelkedtek és az olló ismét záródni kezdett. 2025-re a tényleges befizetés már csak 1 százalékkal maradt el az inflációval korrigált értéktől. Összességében a tagság érzékenyen reagál az inflációra, és fáziskéséssel építi be a befizetések összegébe, ami így évekig elmaradhat az optimálistól.

2. ábra: Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjbefizetések és inflációval növelt befizetések (2020-2025). Forrás: MNB, KSH

A túl óvatos portfólióválasztás ára

A status quo hatás az önkéntes nyugdíjpénztári portfóliók közötti választást is befolyásolja. A választható portfóliós rendszert működtető pénztárak különböző összetételű és kockázatú portfóliókat kínálnak. A rendszer célja, hogy a tagok a kockázatvállalási hajlandóságuknak és az életkoruknak megfelelően tudjanak portfóliót választani. A megtakarítók kockázatvállalása az életkor előrehaladtával, a felhalmozási időszak rövidülésével párhuzamosan csökken.

A választható portfóliós rendszert működtető pénztárak az e rendszerről szóló szabályzataikban meghatározzák azt a befektetési portfóliót (alapportfólió), amibe azokat a tagokat sorolják be, akik nem éltek a portfólió választás lehetőségével. Ez általában egy alacsony vagy közepes kockázatú portfólió. A 2025. év végi adatok alapján a választható portfóliós rendszert működtető pénztárak tagjainak 63 százaléka valamely alapportfólióban tartotta a nyugdíjmegtakarítását.

Az egyéni kockázatvállalásnak és életkornak nem megfelelő portfólió választás hosszú távon csökkentheti a hozamokat. Az önkéntes nyugdíjpénztárak 20 éves nettó hozamait alapul véve egy 2006-ban belépő 25 éves tag esetében - havi 15.000 forint tagdíjbefizetés, valamint adójóváírás (szja) érvényesítése mellett - 20 év elteltével átlagosan közel 1 millió forintos, 13 százalékos különbség alakul ki a felhalmozott megtakarításban attól függően, hogy a tag valamelyik alapportfólióban maradt vagy az életkorának megfelelő, magasabb kockázatú (legalább 70 százalék közvetlen és közvetett részvénybefektetési célaránnyal rendelkező) portfóliót választotta. Évi 3 százalékos befizetés emelkedéssel számolva adójóváírás érvényesítése mellett 20 év alatt 1 millió forintot meghaladó a különbség.

Átlagos megtakarítás 20 év alatt Befizetés mértéke: Havi 15 000 Ft Havi 15 000 Ft + évente 3% Szja-jóváírás nélkül Szja-jóváírással Szja-jóváírás nélkül Szja-jóváírással Alapportfólió 5 463 873 6 582 778 7 192 586 8 661 002 Magas részvény arányú portfólió 6 259 972 7 531 183 8 129 543 9 776 907 Különbség 796 099 948 405 936 956 1 115 904 Forrás: MNB Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátor

A nyugdíjpénztári portfólió választást befolyásolja a veszteségkerülés. Pszichológiai kutatások szerint a veszteség okozta fájdalom nagyjából kétszer olyan erős, mint az azonos mértékű nyereség miatti öröm. Emiatt sokan kerülik a kockázatosabb befektetéseket tartalmazó portfóliókat, még akkor is, ha a nyugdíjba vonulás dátuma még viszonylag távoli, ezért egy ilyen portfólió hosszú távon várhatóan magasabb hozamot biztosíthatna számukra. A status quo hatás és a veszteségkerülés együttesen az alacsonyabb kockázatú portfóliókba fektetett vagyon túlsúlyát okozzák. Miközben a tagság 47 százaléka 50 év alatti – akik számára a szakmai ajánlások a magasabb kockázatú portfóliókat tartják ideálisnak –, mégis ehhez képest a minimum 40 százalékos közvetett és közvetlen részvénybefektetési célaránnyal rendelkező portfóliókat mindössze a tagok 24 százaléka választotta.

A tagoknak lehetőségük van az önkéntes nyugdíjpénztárak alapszabályában meghatározott feltételek mellett a kiválasztott portfólióról egy másik portfólióra váltani vagy bizonyos pénztárakban akár egyszerre két portfólió között is megosztani a megtakarítást. Az ilyen esetekben is körültekintően kell eljárni, hiszen a túlzott kontroll illúziója – főleg volatilis piaci környezetben – elhamarkodott, túl gyakori portfólióváltásra késztethet, ami akár a pillanatnyi negatív vagy alacsony hozameredmény realizálásához is vezethet.

Ezt erősíti a közelmúlt hatás is, melynek következtében hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a jelenlegi állapot hosszú távon is megmarad, így egy jelen pillanatban veszteséges portfólióból „menekülve” valójában realizáljuk az egyébként átmeneti veszteséget. Fontos szem előtt tartani, hogy a nyugdíjcélú megtakarítás hosszú távú befektetés, teljesítményét hosszabb távon érdemes értékelni és nem egy rövid időszak eredménye alapján megítélni.

A nyugdíjmegtakarítás tervezését és a piaci kínálat átláthatóságát támogatja az MNB Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátora. Ezzel kiszámítható, hogy mekkora havi befizetés szükséges egy kívánt havi járadék eléréséhez, illetve, hogy egy adott tagdíj mekkora vagyont eredményezhet a felhalmozási időszak végén. A kalkulátor a nyugdíjba vonulásig várható inflációt figyelembe véve jelenértéken is megmutatja az összegeket és közvetlenül összehasonlíthatóvá teszi a nyugdíjpénztári kínálatot.

A késői belépést és a fiatalok körében tapasztalható alacsony részvételi arányt összességében a jelen felé torzítás és a halogatás is ösztönzi, aminek következtében értékes évek, akár évtizedek hozamairól mondunk le.

A meglévő tagok körében tapasztalható status quo torzítás miatt a tagdíjat fizető tagok többsége az önkéntes nyugdíjpénztárak által meghatározott minimális tagdíjhoz ragaszkodik és figyelmen kívül hagyja az infláció hatását.

Ugyanez a berögződés az alapportfólióban maradásra késztet, a veszteségkerülés hatására pedig a tagok kerülik a magasabb kockázatú portfóliókat még akkor is, ha életkoruk alapján kedvezőbb lenne számukra. Ezek a pszichológiai csapdák, amennyiben hagyjuk őket érvényesülni, csökkenthetik a nyugdíjas korra felhalmozható vagyont. A viselkedési torzítások miatti kevésbé optimális döntések tudatos tervezéssel hatékonyan korrigálhatók, megteremtve a valódi és eredményes öngondoskodás alapjait.

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