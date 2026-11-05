Zuhan a világ legnagyobb olívaolajgyártójának árfolyama, két riválisa vásárolja fel a céget

Közel 18 százalékot zuhant ma a világ legnagyobb olívaolajipari vállalatának, a spanyol Deoleónak a részvényárfolyama. Két hazai versenytársa bejelentette a társaság felvásárlását, a Dcoop és az Acesur egyenlő arányban osztozna a vállalaton, amivel újabb meghatározó szereplő jöhet létre a globális olívaolajpiacon.

Nagy átrendeződés jöhet a globális olívaolajpiacon,

két spanyol vállalat, a Dcoop és az Acesur megállapodott a világ legnagyobb olívaolajipari társaságának, a Deoleónak a felvásárlásáról.

A két vevő egyenlő, 50-50 százalékos részesedést szerezne a vállalatban.

A bejelentésre nagy árfolyameséssel reagált a cég részvénye. A Deoleo papírjai ma közel 18 százalékot veszítettek értékükből. A részvényárfolyam az év eleje óta a mostani visszaeséssel együtt is 55 százalékkal emelkedett, részben annak köszönhetően, hogy az olívaolaj árának mérséklődése élénkítette az értékesítést, különösen az amerikai piacon.

A Deoleo megszerzéséért az elmúlt hónapokban komoly nemzetközi verseny bontakozott ki. A spanyol Dcoop mellett olasz, francia és ausztrál érdekeltségek is megjelentek a potenciális vevők között, ami jelentős befektetői érdeklődést váltott ki. Amikor augusztus 19-én nyilvánosságra kerültek a felvásárlási versennyel kapcsolatos hírek, a Deoleo részvényei egy nap alatt több mint 20 százalékot emelkedtek.

A korábbi sajtóértesülések szerint a Dcoop 470 millió eurós ajánlatot tett a vállalatért. A most bejelentett megállapodás pontos pénzügyi feltételeit a most megjelent közlemény nem részletezte, egyelőre nem világos, hogy a végleges ügylet milyen értékelés mellett valósulhat meg.

A Dcoop közleménye szerint a felvásárlás célja a globális olívaolaj-fogyasztás növelése és az ágazat értékteremtő képességének javítása. A vállalat különösen fontosnak tartja, hogy a termelők nagyobb részesedéshez jussanak az ellátási láncban keletkező értékből. A mostani tranzakcióval a két spanyol társaság erősítheti pozícióját az olívaolaj feldolgozásában és értékesítésében, ami a nemzetközi versenyben is előnyt jelenthet számukra.

Az ágazat az elmúlt években rendkívül nehéz időszakon ment keresztül. A klímaváltozás, a tartós vízhiány, a szélsőséges időjárási körülmények, és a különböző növénybetegségek és kártevők jelentős ingadozásokat okoztak a termésmennyiségben. A kínálat visszaesése miatt az olívaolaj ára több alkalommal is meredeken emelkedett, ami a fogyasztói keresletre és a feldolgozóvállalatok működésére is hatással volt.

Különösen a 2022 és 2024 közötti időszak volt nehéz. A gyenge termések és a kínálati problémák miatt az olívaolaj ára jelentősen megugrott. A magas árak sok vásárlót arra ösztönöztek, hogy visszafogják fogyasztásukat, vagy olcsóbb növényi olajokkal helyettesítsék az olívaolajat.

Az elmúlt időszakban azonban javult a helyzet. A kedvezőbb csapadékviszonyoknak köszönhetően stabilizálódott a kínálat, ami az árak mérséklődéséhez vezetett. Ez a Deoleo számára is kedvező fordulatot hozott, hiszen az olcsóbb olívaolaj élénkítette a fogyasztást és támogatta az értékesítési volumenek növekedését.

Cristóbal Valdés, a Deoleo vezérigazgatója júliusban a CNBC-nek arról beszélt, hogy a 2022 és 2024 közötti rendkívül nehéz piaci időszak már lezárult. A vállalatvezető szerint az ágazatot súlyosan érintő, de átmenetinek bizonyuló válság után az olívaolajpiac egy stabilabb időszakba lépett, amit elsősorban a kedvezőbb időjárás és a javuló terméskilátások támogatnak.

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