Elegük lett a mesterséges intelligenciából: darukra másztak a tüntetők egy európai fővárosban

Tüntetők törtek be a Microsoft egyik amszterdami adatközpontjának építési területére pénteken. A megmozdulás egy kétnapos, 16 országra kiterjedő tiltakozássorozat része, amellyel környezetvédelmi és digitális jogi aktivisták a mesterséges intelligencia térnyerése miatt rohamosan szaporodó szerverparkok ellen emelik fel a szavukat.

A holland fővárosban több mint száz aktivista gyűlt össze a mesterséges intelligenciát kiszolgáló leendő létesítménynél. Hollandiában jelenleg mintegy kétszáz hasonló központ működik, épül vagy áll tervezés alatt. A demonstrálók egymásba karolva vonultak fel, majd behatoltak az építkezésre és felmásztak a darukra, miközben a rendőrség biztosította a helyszínt.

A megmozdulást összefogó koalíció péntekre és szombatra számos további akciót hirdetett meg, így Dublinban felvonulást, Varsóban parlamenti demonstrációt, Dániában pedig egy másik Microsoft-létesítmény elleni tiltakozást szerveznek.

Az amszterdami beruházás mögött a több mint egymilliárd dolláros befektetést tervező Pure Data Centres áll. A vállalat békés távozásra kérte a területfoglalókat, és nyitottságát fejezte ki a helyiekkel folytatott párbeszédre. A Microsoft közleményében úgy reagált, hogy tiszteletben tartja a békés véleménynyilvánítást, a törvénysértő akciókat azonban elítéli.

A tiltakozók szerint az adatközpontok hatalmas terhet rónak az áram- és vízhálózatra, veszélyeztetik a klímacélokat, és a szűkös erőforrásokért folytatott versenyben kiszorítják a lakásépítéseket és a helyi vállalkozásokat. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem a technológiai fejlődés ellen küzdenek, és a meglévő létesítményeket sem akarják bezáratni, csupán az újabb nagyberuházások leállítását követelik addig, amíg a kormányok nem alkotnak világosabb szabályokat. A technológiai óriáscégek azzal érvelnek, hogy a felhőalapú számítástechnika és a mesterséges intelligencia iránti globális igény kielégítéséhez elengedhetetlen ez a kritikus infrastruktúra.

Az ágazattal szembeni ellenállás Spanyolországtól Indián át az Egyesült Államokig egyre erősebb.

Az amerikai tőzsdéken csütörtökön komoly árfolyamesést szenvedtek el a technológiai részvények, a befektetők ugyanis attól tartanak, hogy egy demokrata többségű kongresszus szigorúbb szabályozással fékezheti meg a mesterséges intelligencia által fűtött fellendülést.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Európa eközben igyekszik megtalálni az egyensúlyt a szigorúbb környezetvédelmi előírások, valamint az Egyesült Államokkal és Ázsiával folytatott technológiai verseny között. Henna Virkkunen, az EU technológiai ügyekért felelős ügyvezető alelnöke csütörtökön kiemelte, hogy a kontinensnek szüksége van saját adatközpontokra a versenyképességhez, de a lakosságnak is garantálni kell, hogy a beruházások nem okoznak áramkimaradásokat, drasztikus rezsinövekedést vagy környezetkárosítást. A európai hozzáállás változását jelzi, hogy Olaszország és Portugália már szigorítja a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat, Finnországban büntetőeljárás indult a Google egyik projektjének területrendezése miatt, az Egyesült Királyságban pedig a Microsoft lépett vissza egy adatközpont megépítésétől az infrastrukturális késedelmek következtében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images