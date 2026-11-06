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Elegük lett a mesterséges intelligenciából: darukra másztak a tüntetők egy európai fővárosban
Befektetés

Elegük lett a mesterséges intelligenciából: darukra másztak a tüntetők egy európai fővárosban

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Tüntetők törtek be a Microsoft egyik amszterdami adatközpontjának építési területére pénteken. A megmozdulás egy kétnapos, 16 országra kiterjedő tiltakozássorozat része, amellyel környezetvédelmi és digitális jogi aktivisták a mesterséges intelligencia térnyerése miatt rohamosan szaporodó szerverparkok ellen emelik fel a szavukat.

A holland fővárosban több mint száz aktivista gyűlt össze a mesterséges intelligenciát kiszolgáló leendő létesítménynél. Hollandiában jelenleg mintegy kétszáz hasonló központ működik, épül vagy áll tervezés alatt. A demonstrálók egymásba karolva vonultak fel, majd behatoltak az építkezésre és felmásztak a darukra, miközben a rendőrség biztosította a helyszínt.

A megmozdulást összefogó koalíció péntekre és szombatra számos további akciót hirdetett meg, így Dublinban felvonulást, Varsóban parlamenti demonstrációt, Dániában pedig egy másik Microsoft-létesítmény elleni tiltakozást szerveznek.

Az amszterdami beruházás mögött a több mint egymilliárd dolláros befektetést tervező Pure Data Centres áll. A vállalat békés távozásra kérte a területfoglalókat, és nyitottságát fejezte ki a helyiekkel folytatott párbeszédre. A Microsoft közleményében úgy reagált, hogy tiszteletben tartja a békés véleménynyilvánítást, a törvénysértő akciókat azonban elítéli.

A tiltakozók szerint az adatközpontok hatalmas terhet rónak az áram- és vízhálózatra, veszélyeztetik a klímacélokat, és a szűkös erőforrásokért folytatott versenyben kiszorítják a lakásépítéseket és a helyi vállalkozásokat. A szervezők hangsúlyozzák, hogy nem a technológiai fejlődés ellen küzdenek, és a meglévő létesítményeket sem akarják bezáratni, csupán az újabb nagyberuházások leállítását követelik addig, amíg a kormányok nem alkotnak világosabb szabályokat. A technológiai óriáscégek azzal érvelnek, hogy a felhőalapú számítástechnika és a mesterséges intelligencia iránti globális igény kielégítéséhez elengedhetetlen ez a kritikus infrastruktúra.

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Európa eközben igyekszik megtalálni az egyensúlyt a szigorúbb környezetvédelmi előírások, valamint az Egyesült Államokkal és Ázsiával folytatott technológiai verseny között. Henna Virkkunen, az EU technológiai ügyekért felelős ügyvezető alelnöke csütörtökön kiemelte, hogy a kontinensnek szüksége van saját adatközpontokra a versenyképességhez, de a lakosságnak is garantálni kell, hogy a beruházások nem okoznak áramkimaradásokat, drasztikus rezsinövekedést vagy környezetkárosítást. A európai hozzáállás változását jelzi, hogy Olaszország és Portugália már szigorítja a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat, Finnországban büntetőeljárás indult a Google egyik projektjének területrendezése miatt, az Egyesült Királyságban pedig a Microsoft lépett vissza egy adatközpont megépítésétől az infrastrukturális késedelmek következtében.

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Forrás: Reuters

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