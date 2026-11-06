Hatalmas zuhanás a tőzsdén: 25 százalékot esett az amerikai fogadási óriás

Hiába növelte kétszámjegyű ütemben árbevételét a DraftKings, az amerikai sportfogadási vállalat gyorsjelentése komoly csalódást okozott a befektetőknek. A társaság eredményei nemcsak, hogy elmaradtak az elemzői várakozásoktól, hanem az egész éves bevételi előrejelzését is csökkentette a cég, miközben jelentős összegeket fordít új üzletágának fejlesztésére. A részvények a zárás utáni kereskedésben 23 százalékot zuhantak, az esés egy ponton a 25 százalékot is meghaladta.

A DraftKings harmadik negyedéves árbevétele éves összevetésben 16 százalékkal, 1,33 milliárd dollárra emelkedett, ezzel azonban elmaradt a mintegy 1,4 milliárd dolláros elemzői várakozástól. A korrigált egy részvényre jutó veszteség 0,53 dollár lett, ami szintén csalódást okozott, miközben a korrigált EBITDA 317 millió dolláros veszteséget mutatott.

A vállalat felhasználói bázisa ugyanakkor tovább bővült: a havi egyedi fizető ügyfelek száma 13 százalékkal, 4,1 millióra, az egy ügyfélre jutó havi átlagos bevétel pedig 3 százalékkal, 109 dollárra nőtt.

A befektetőket azonban elsősorban az éves előrejelzés visszavágása aggasztotta.

A társaság 2026-ra már csak 6,35-6,55 milliárd dolláros árbevételt vár, szemben a 6,65 milliárd dollár körüli elemzői konszenzussal. Az egész éves korrigált EBITDA 175-275 millió dollár lehet.

A kilátásokat jelentősen befolyásolják a Predictions nevű előrejelzési piaci üzletág fejlesztési költségei, amelyekre a DraftKings idén 650–700 millió dollárt fordítana. A különböző események kimenetelére vonatkozó kereskedést lehetővé tevő szolgáltatással az év eleje óta már több mint 1,6 millió ügyfél került kapcsolatba.

A vállalat 2027-re már 7,35-7,75 milliárd dolláros árbevételt és 800 millió-1 milliárd dolláros korrigált EBITDA-t vár. A Predictions önmagában 650-750 millió dolláros bevételt termelhet, fejlesztése azonban jövőre is 250–350 millió dollárral terhelheti az eredményt.

A hosszabb távú növekedési kilátások nem győzték meg a befektetőket: a DraftKings részvényei 23 százalékot estek a jelentést követően.

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