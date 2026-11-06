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Hiába a vártnál jobb eredmények, 16 százalékot zuhant az amerikai szoftveróriás
Befektetés

Hiába a vártnál jobb eredmények, 16 százalékot zuhant az amerikai szoftveróriás

Portfolio
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Hiába múlta felül az elemzői várakozásokat az Atlassian negyedéves árbevétele és profitja, a vállalat részvényei mintegy 16 százalékot zuhantak a gyorsjelentést követően. A befektetők figyelmét ugyanis nem a múltbeli teljesítmény, hanem az előfizetéses üzletág várható lassulása kötötte le. A jelentés újabb példája annak, hogy a technológiai szektorban egyre kevésbé elegendő pusztán a vártnál jobb számokat felmutatni.

Jelentős árfolyameséssel reagáltak a befektetők az Atlassian csütörtök este közzétett gyorsjelentésére, annak ellenére, hogy a Jira és Confluence szoftverek fejlesztője több fontos mutatóban is felülmúlta a várakozásokat.

A vállalat szeptember végén zárult pénzügyi negyedévében:

  • 1,77 milliárd dolláros árbevételt ért el, ami 24 százalékos éves növekedést jelent. Az elemzők előzetesen mintegy 1,71 milliárd dolláros bevétellel számoltak.
  • A korrigált egy részvényre jutó eredmény 1,65 dollár lett, szemben az 1,43 dolláros piaci konszenzussal.
  • A vállalat korrigált üzemi eredményhányada 32 százalékra emelkedett, szintén meghaladva a várakozásokat.

A befektetők számára a következő időszakra vonatkozó kilátások okoztak csalódást. Az Atlassian az előfizetéses éves visszatérő bevétel, vagyis az ARR 18,5 százalék körüli növekedését várja a teljes 2027-es pénzügyi évben.

Ez érdemi lassulást jelentene a most lezárt negyedévben elért mintegy 23 százalékos bővüléshez képest.

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