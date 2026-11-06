Régóta érett ez a pofon: most igazán nagy összeget veszített a gigászi nyugdíjalap

A pénteki tokiói közlemény szerint a GPIF vesztesége a negyedév során elérte az 5253 milliárd jent (33,3 milliárd dollárt), így a kezelt vagyon teljes értéke 314 400 milliárd jenre (kb. 1993 dollárra) csökkent. A részletes adatok alapján az alap egyedül a japán részvényeken tudott 3,71 százalékos pozitív hozamot elérni. Ezzel szemben a külföldi kötvények esetében 6,52, a külföldi részvényeknél 1,86, a belföldi állampapíroknál pedig 1,80 százalékos veszteséget regisztráltak.

A kötvénypiaci eladási hullám különösen szeptemberben gyorsult fel,

a kiújuló közel-keleti feszültségek hatására ugyanis megugrottak az olajárak, ami ismét felerősítette az inflációs félelmeket a befektetők körében.

A vizsgált negyedévben a tágabb piaci környezet vegyes képet mutatott: miközben a globális részvénypiacokat követő MSCI All-Country World Index 1,3 százalékkal, az amerikai S&P 500 2,0 százalékkal, a japán Topix pedig 2,9 százalékkal emelkedett, a kötvényhozamok jelentősen megugrottak. A tízéves amerikai államkötvények hozama 81 bázisponttal, az irányadó japán kötvényeké pedig mintegy 38 bázisponttal nőtt. A külföldi befektetések jenben számolt értékét az is rontotta, hogy a dollár több mint 3 százalékot gyengült a japán fizetőeszközzel szemben.

A GPIF befektetési stratégiája szerint a portfóliót négy egyenlő, egyenként 25 százalékos részre osztják a hazai és külföldi részvények, valamint a belföldi és nemzetközi kötvények között. Szeptember végén a hazai kötvények aránya 26,49 százalékon, a belföldi részvényeké 24,80 százalékon, a külföldi kötvényeké 24,05 százalékon, a külföldi részvényeké pedig 24,67 százalékon állt, ami mind a négy eszközosztály esetében bőven a megengedett eltérési sávon belül maradt.

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