7°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Régóta érett ez a pofon: most igazán nagy összeget veszített a gigászi nyugdíjalap
Befektetés

Régóta érett ez a pofon: most igazán nagy összeget veszített a gigászi nyugdíjalap

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A világ egyik legnagyobb nyugdíjalapja, a japán állami nyugdíjbefektetési alap (GPIF) hat negyedév után először zárt veszteséggel. A szeptemberrel véget ért három hónapos időszakban az alap 1,7 százalékos mínuszt könyvelt el, elsősorban a globális kötvényárfolyamok esése és a jen erősödése miatt - közölte a Bloomberg.

A pénteki tokiói közlemény szerint a GPIF vesztesége a negyedév során elérte az 5253 milliárd jent (33,3 milliárd dollárt), így a kezelt vagyon teljes értéke 314 400 milliárd jenre (kb. 1993 dollárra) csökkent. A részletes adatok alapján az alap egyedül a japán részvényeken tudott 3,71 százalékos pozitív hozamot elérni. Ezzel szemben a külföldi kötvények esetében 6,52, a külföldi részvényeknél 1,86, a belföldi állampapíroknál pedig 1,80 százalékos veszteséget regisztráltak.

A kötvénypiaci eladási hullám különösen szeptemberben gyorsult fel,

a kiújuló közel-keleti feszültségek hatására ugyanis megugrottak az olajárak, ami ismét felerősítette az inflációs félelmeket a befektetők körében.

A vizsgált negyedévben a tágabb piaci környezet vegyes képet mutatott: miközben a globális részvénypiacokat követő MSCI All-Country World Index 1,3 százalékkal, az amerikai S&P 500 2,0 százalékkal, a japán Topix pedig 2,9 százalékkal emelkedett, a kötvényhozamok jelentősen megugrottak. A tízéves amerikai államkötvények hozama 81 bázisponttal, az irányadó japán kötvényeké pedig mintegy 38 bázisponttal nőtt. A külföldi befektetések jenben számolt értékét az is rontotta, hogy a dollár több mint 3 százalékot gyengült a japán fizetőeszközzel szemben.

Még több Befektetés

Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás

Black Friday a tőzsdén: most 70 százalékkal olcsóbban veheted meg ezt a részvényt!

Fontos nap jön az OTP-nél - Mutatunk 5 dolgot, amire érdemes figyelni!

A GPIF befektetési stratégiája szerint a portfóliót négy egyenlő, egyenként 25 százalékos részre osztják a hazai és külföldi részvények, valamint a belföldi és nemzetközi kötvények között. Szeptember végén a hazai kötvények aránya 26,49 százalékon, a belföldi részvényeké 24,80 százalékon, a külföldi kötvényeké 24,05 százalékon, a külföldi részvényeké pedig 24,67 százalékon állt, ami mind a négy eszközosztály esetében bőven a megengedett eltérési sávon belül maradt.

Kapcsolódó cikkünk

Hiába a rengeteg megtakarítás, súlyos nyugdíjkrízis fenyegeti a fejlett világot – Magyarország különösen nehéz helyzetben van

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Fórum

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Megjött a hét legjobban várt adata - Azonnal reagálnak a piacok!
Soha nem látott vagyonvesztés a tőzsdén, 2020 óta nem volt ekkora összeomlás a technológiai szektorban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility