Soha nem látott vagyonvesztés a tőzsdén, 2020 óta nem volt ekkora összeomlás a technológiai szektorban

Az S&P 500 index 4,4 százalékot, a Nasdaq pedig 5,5 százalékot zuhant, mindkét mutató a 2025 áprilisi vámháborús sokk óta a legrosszabb napját zárta.
Az S&P 500 vállalatainak piaci kapitalizációja 2900 milliárd dollárral csökkent, ami minden idők legnagyobb egynapos vesztesége.
A Nasdaq Composite vállalatainál szintén rekordnagyságú, mintegy 2500 milliárd dolláros értékvesztést mértek.
A legnagyobb ütést a mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez kapcsolódó vállalatok kapták:
-
A Philadelphia Semiconductor Index 12,3 százalékot zuhant, amire 2020 márciusa óta nem volt példa.
-
Az S&P 500 technológiai szektorindexe 7,3 százalékot veszített értékéből.
-
Az Nvidia részvényei 9,3, az AMD papírjai 17,3 százalékkal kerültek lejjebb.
-
A Micron közel 17,5, a Sandisk pedig 22 százalékot zuhant.
Az eladási hullám mögött elsősorban az AI-beruházások jövőjével kapcsolatos félelmek álltak. A demokraták félidős választási győzelme nyomán a befektetők attól tartanak, hogy szigorodhatnak az adatközpontok építésére vonatkozó szabályok, ami jelentősen visszafoghatja a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését.
A bizonytalanságot tovább fokozzák az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos kétségek, valamint a szektorban felépült jelentős spekulatív pozíciók leépítése.
A piaci pánik erősségét jól mutatja, hogy a Wall Street félelemindexeként ismert VIX egyetlen nap alatt közel 70 százalékkal emelkedett, ami az elmúlt két év legnagyobb napi ugrását jelentette.
A Nasdaq ezzel már közel 12 százalékkal került az október elején elért történelmi csúcsa alá, vagyis hivatalosan is korrekciós tartományba lépett:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Találd meg a neked való befektetési alapot!
Trump megszólalt a zárt ajtók mögötti találkozóról: olyan megállapodás készül, ami egész Európát érinti
Szerinte mindenki elégedett lesz.
Még mindig tartják a markukat a befektetők - Így költ el több mint 3500 milliárd forintot a kormány
2027-ben már érezhető lehet a hozamcsökkenés hatása.
Bődületes rekordot robbantott a Mol - Újra kellett skáláznunk a grafikonokat
A számok magukért beszélnek.
Elfogyott a pénz az orosz régiókban: 90 százalékkal csökkentik az elesett katonák utáni támogatást
Egyre kevesebb a pénz, egyre több az elesett katona.
Váratlan fordulat az Egyesült Államokban: lemondhat Donald Trump egyik legközelebbi bizalmasa
Taktikai előnyt adhat az elnöknek.
Elveszítheti a hatalmát Netanjahu: meglepő szövetséggel juthat kormányalakítási megbízáshoz a riválisa
Fő kihívóját, a korábbi vezérkari főnököt, Gadi Eisenkotot javasolták miniszterelnök-jelöltnek.
A fideszes Pócs Jánost azonnali hatállyal hosszabb időre kitiltották a magyar parlamentből
Három ülésnapon sem vehet részt az ellenzéki képviselő.
Meglépi a kormány: elveszi az MMA kiemelt jogköröket a Nemzeti Kulturális Alapnál
Egy új törvényjavaslat átrendezné a botránytépázta szervezetet.
A vagyonadóval kapcsolatban mindenki téved
Eltelt már pár hét a vagyonadó bejelentése óta, és engem őszintén meglepett, hogy milyen társadalmi támogatottsága van. Közgazdasági háttérrel nem rendelkező közszereplők társadalmi iga
Globális minimumadó 2026: november 20-án lejár a bevallási és fizetési határidő
A globális minimumadóval érintett vállalatcsoportok számára 2026. november 20. újabb fontos adózási határidő: eddig kell bevallaniuk és adott esetben megfizetniük a 2025-ös adóévre vonatkoz
Generációk a munkahelyen
A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!
Az osztalék portfólióm - 2026. október
Lett új cégem, és egy meglévő mellé is vettem még részvényeket is. Volt olyan cégem, ami emelte az osztalékot, aktív hónap volt az október.VáltozásokMcCormick & Company, Incorporated (M
Mi voltunk a régió királyai élelmiszerben, a lengyelek azóta ebben is megelőztek minket
Harminc éve még Magyarország és Bulgária emelte a régió agrárexportját, ma Lengyelország áll az élen: kivitele a térség exportjának csaknem felét adja. Közben a BB... The post Mi voltunk a
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Csapkod a tőzsde Amerikában: medvepiacot hoz a demokrata győzelem?
Izgalmas napokat élnek a befektetők.
Nem kertelt az államtitkár: több évtizedes pusztítást kell helyrehozni
Gyorsabb előrelépésre lenne szükség.
Elsöpörték Trumpot: merre indulnak innen a tőzsdék?
Mit üzen a Wall Streetnek a választási kék cunami?