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Soha nem látott vagyonvesztés a tőzsdén, 2020 óta nem volt ekkora összeomlás a technológiai szektorban
Befektetés

Soha nem látott vagyonvesztés a tőzsdén, 2020 óta nem volt ekkora összeomlás a technológiai szektorban

Portfolio
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Valóságos eladási hullám söpört végig csütörtökön az amerikai tőzsdéken, az AI-részvények zuhanása pedig történelmi mértékű vagyonvesztést okozott. Az S&P 500 vállalatainak összesített piaci értéke egyetlen nap alatt mintegy 2900 milliárd dollárral csökkent, amire korábban még nem volt példa. A félvezetőgyártók eközben a 2020-as koronavírus-pánik óta nem látott esést szenvedtek el - írja a Marketwatch.

Az S&P 500 index 4,4 százalékot, a Nasdaq pedig 5,5 százalékot zuhant, mindkét mutató a 2025 áprilisi vámháborús sokk óta a legrosszabb napját zárta.

Az S&P 500 vállalatainak piaci kapitalizációja 2900 milliárd dollárral csökkent, ami minden idők legnagyobb egynapos vesztesége.

SPX_2026-11-06_07-40-48

A Nasdaq Composite vállalatainál szintén rekordnagyságú, mintegy 2500 milliárd dolláros értékvesztést mértek.

A legnagyobb ütést a mesterségesintelligencia-fejlesztésekhez kapcsolódó vállalatok kapták:

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  • A Philadelphia Semiconductor Index 12,3 százalékot zuhant, amire 2020 márciusa óta nem volt példa.

  • Az S&P 500 technológiai szektorindexe 7,3 százalékot veszített értékéből.

  • Az Nvidia részvényei 9,3, az AMD papírjai 17,3 százalékkal kerültek lejjebb.

  • A Micron közel 17,5, a Sandisk pedig 22 százalékot zuhant.

Az eladási hullám mögött elsősorban az AI-beruházások jövőjével kapcsolatos félelmek álltak. A demokraták félidős választási győzelme nyomán a befektetők attól tartanak, hogy szigorodhatnak az adatközpontok építésére vonatkozó szabályok, ami jelentősen visszafoghatja a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését.

A bizonytalanságot tovább fokozzák az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos kétségek, valamint a szektorban felépült jelentős spekulatív pozíciók leépítése.

A piaci pánik erősségét jól mutatja, hogy a Wall Street félelemindexeként ismert VIX egyetlen nap alatt közel 70 százalékkal emelkedett, ami az elmúlt két év legnagyobb napi ugrását jelentette.

VIX_2026-11-06_07-39-37

A Nasdaq ezzel már közel 12 százalékkal került az október elején elért történelmi csúcsa alá, vagyis hivatalosan is korrekciós tartományba lépett:

NDX_2026-11-06_07-39-23

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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