6°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Sok a kérdőjel az Anthropic IPO-ja körül: áttörés vagy túlforrósodott AI-sztori?
Befektetés

Sok a kérdőjel az Anthropic IPO-ja körül: áttörés vagy túlforrósodott AI-sztori?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Reuters legfrissebb, magyar idő szerint péntek reggeli információi szerint az Anthropic potenciális befektetői egyre komolyabban megkérdőjelezik a vállalat 1500 milliárd dolláros értékeltségét, miközben az sem biztos, hogy a társaság tartani tudja a novemberre tervezett részvénykibocsátást. A csütörtöki Checklistben (13:34-től) arról beszélgettünk Czachesz Gáborral, a VIG Alapkezelő Multi-Asset és Kvantitatív Befektetési Stratégiák üzletágának vezetőjével, hogy ez az IPO az AI-szektor egyik legnagyobb piaci tesztje lehet. A fő kérdés az, hogy a befektetők ezt hosszú távú technológiai áttörésként vagy egy túlforrósodott AI-sztoriként árazzák majd. 

Az adás első részében egyébként az amerikai félidős választásokat követő részvénymozgásokat értékeltük Nagy Viktorral, a Portfolio vezető részvényelemzőjével.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A műsor meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Tőzsdék – (01:35)
  • Anthropic IPO – (13:34)

A cikk és a podcast megjelenését a VIG Alapkezelő támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Találd meg a neked való befektetési alapot!

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Pán Péter Stop

Generációk a munkahelyen

A Business Coach Kft. szeretettel meghívja az érdeklődőket Bereczki Enikő új könyvének bemutatójára 2026. november 09-én 17 órától, ahol maga a szerző mesél a könyvről. [...] Bővebben!

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Ez is érdekelhet
Pánikhangulat a tőzsdéken - Nagy esés Európában is
Bődületes rekordot robbantott a Mol - Újra kellett skáláznunk a grafikonokat
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility