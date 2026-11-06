Sok a kérdőjel az Anthropic IPO-ja körül: áttörés vagy túlforrósodott AI-sztori?

AI & Digital Transformation 2026 Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!

A műsor meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

Intro – (00:00)

Tőzsdék – (01:35)

Anthropic IPO – (13:34)

A cikk és a podcast megjelenését a VIG Alapkezelő támogatta.

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