Trump a demokratákat és a választókat hibáztatja a tőzsdei vérengzésért

Donald Trump amerikai elnök a demokratákat tette felelőssé a csütörtöki tőzsdei zuhanásért. Az elnök szerint a félidős választások eredménye miatt az amerikaiak nyugdíj-megtakarításai is jelentős veszteségeket szenvedtek el. A piaci pánik hátterében ugyanakkor az AI-szektorral kapcsolatos aggodalmak is meghatározó szerepet játszottak.

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalán reagált a csütörtöki amerikai tőzsdei zuhanásra, amelyet egyértelműen a demokraták félidős választási győzelmével hozott összefüggésbe.

A részvénypiac a választás eredménye miatt történetének egyik legrosszabb napját élte át. Szomorú ezt látni! Rengeteg munkába került, hogy olyan szintre jussunk, amilyet korábban még senki sem látott, és most ez történt.

Az elnök hozzátette, hogy az amerikaiak 401(k) típusú nyugdíj-megtakarításainak értéke is csökkent,

a felelősséget pedig a demokratákra hárította, akiket gúnyosan Dumocratsnak nevezett.

Trump ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a befektetőket, kijelentve, hogy az Egyesült Államok hamarosan minden korábbinál nagyobb és erősebb lesz.

Egy későbbi bejegyzésében még egyértelműbben fogalmazott: szerinte a tőzsde azért omlott össze, mert a demokraták nagy győzelmet arattak kedden,

a veszteségekért pedig a választókat tette felelőssé.

A befektetők elsősorban attól tartanak, hogy a Kongresszus mindkét házát megszerző demokraták szigorúbb szabályozást vezethetnek be a mesterséges intelligencia területén, és lassíthatják az adatközpontok építését. Emellett az AI-beruházások megtérülésével és a technológiai vállalatok magas értékeltségével kapcsolatos kételyek is fokozzák az eladási hullámot.

Érdekesség, hogy Trump mindössze egy nappal korábban még a tőzsdei emelkedéssel büszkélkedett.

A szerdai, több mint 1500 pontos Dow Jones-rali után az elnök újabb tőzsdei rekordokat ünnepelt, és azt írta, hogy az amerikaiak nyugdíj-megtakarításainak értéke az egekben van.

Bár Trump a történelem egyik legsúlyosabb tőzsdei napjáról beszélt, a mostani visszaesés nem jelentett történelmi rekordot: az S&P 500 és a Nasdaq 2025 áprilisa óta nem szenvedett el ekkora egynapos esést. Az S&P 500 ráadásul a csütörtöki zuhanás ellenére is 7,4 százalékos pluszban áll az év elejéhez képest.

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