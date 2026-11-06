Újabb sokk fenyegeti a tőzsdéket: veszélybe került a világ legnagyobb részvénykibocsátása

Az amerikai technológiai részvények összeomlása már az AI-szektor egyik legjobban várt tőzsdei bevezetését is veszélyezteti. A Reuters értesülései szerint az Anthropic potenciális befektetői egyre komolyabban megkérdőjelezik a vállalat 1500 milliárd dolláros értékeltségét, miközben az sem biztos, hogy a társaság tartani tudja a novemberre tervezett részvénykibocsátást. Egy esetleges halasztás újabb csapást jelenthetne a már így is komoly nyomás alatt álló technológiai szektornak.

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A Reuters négy, a befektetői egyeztetéseket ismerő forrása szerint kérdésessé vált, hogy az Anthropic az eredeti menetrend szerint tudja-e megvalósítani tőzsdei bevezetését.

A Claude mesterségesintelligencia-modell fejlesztője november 9-ének hetében kezdte volna meg a részvények értékesítését megelőző befektetői bemutatkozókörutat, az árazásra pedig a következő héten kerülhetett volna sor.

A jelenlegi piaci környezetben azonban egyre több intézményi befektető tartja túl magasnak a korábban felvetett 1500 milliárd dolláros vállalatértékelést, ezért kedvezőbb árazást várnak el a részvények jegyzéséhez. Az Anthropic korábban még akár 2000 milliárd dolláros értékeltséggel is számolhatott.

A vállalat egyelőre nem jelentette be a kibocsátás elhalasztását, a Reuters megkeresésére pedig nem kívánta kommentálni a befektetői aggályokat.

A tranzakció tétje ugyanakkor jóval nagyobb egyetlen technológiai vállalat tőzsdei megjelenésénél. Egyes várakozások szerint az Anthropic akár 100 milliárd dollárnyi friss tőkét is bevonhatna, amivel a történelem egyik legnagyobb részvénykibocsátását hajthatná végre.

A befektetők azonban egyre óvatosabban viszonyulnak az AI-vállalatok értékeltségéhez, különösen azok után, hogy a szektorban működő cégek hatalmas összegeket köteleztek el adatközpontok, chipek és számítási kapacitások fejlesztésére.

Az Anthropic november elején közzétett dokumentuma szerint a társaság harmadik negyedéves árbevétele 47 százalékkal, 16,96 milliárd dollárra nőtt, ami ugyan jelentős bővülés, de lassulást jelent a második negyedévben elért 144 százalékos növekedéshez képest.

A vállalat ráadásul közel 900 milliárd dollárnyi, mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastrukturális kötelezettségvállalásról számolt be.

Az Anthropic az idei első fél évben 80,7 milliárd dolláros nettó veszteséget könyvelt el, bár ebből 72 milliárd dollárt nem készpénzmozgással járó, átváltható kötvényekhez kapcsolódó számviteli átértékelés okozott.

A befektetők számára ezért most az egyik legfontosabb kérdés, hogy a gyors bevételnövekedés képes lesz-e lépést tartani a vállalat hatalmas finanszírozási igényével.

Különösen nagy figyelem övezi az októberi árbevételi adatot, amely nem szerepelt a társaság frissített tőzsdei dokumentációjában. Ez ugyanis fontos támpontot adhatna annak megítéléséhez, hogy sikerült-e ismét felgyorsítani a növekedést.

A bizonytalanság ráadásul különösen kedvezőtlen piaci környezetben jelentkezett. Az amerikai technológiai részvények csütörtökön rendkívül súlyos veszteségeket szenvedtek el, miközben a befektetőket az AI-beruházások megtérülése mellett a félidős választások nyomán erősödő szabályozási kockázatok is aggasztják.

Az Anthropic részvénykibocsátása így az egész technológiai szektor számára fontos erőpróba lehet.

Címlapkép forrása: 2026 Getty Images