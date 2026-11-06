Válságból tőzsdesztori: még mindig nem drága ez a piac

Görögország lehetőség?
A görög gazdaság és tőkepiac látványos fordulatot mutat az elmúlt évek válságai után: a GDP-arányos államadósság ugyan még mindig magas, de már érdemben lejjebb került, a tőzsde pedig továbbra is jól teljesít. Az adásban elhangzott, hogy a görög részvénypiac idén is erős, miközben az árazások még nem tűnnek elszálltnak, a teljes piac nagyjából 11-es P/E-ráta körül forog.
A sztori középpontjában továbbra is a bankok állnak, amelyek a görög index fontos szereplői, de a Coca-Cola HBC különleges súlya jól mutatja, mennyire eltérhet egymástól egy passzív ETF és egy aktívan kezelt országalap összetétele. Vidovszky Áron szerint éppen az ilyen piaci sajátosságoknál tud előnyt jelenteni az aktív alapkezelés, ha az alapkezelő tudatosan alul- vagy felülsúlyoz bizonyos nagy indexkomponenseket.
Hova fut ki az Anthropic-sztori?
Az AI-szektorban közben egyre nagyobb kérdés, hogy a brutális növekedés mellé mikor érkezik meg a valódi megtérülés. Az Anthropic várható tőzsdei megjelenése azért lehet fontos mérföldkő, mert egy nagyon fiatal, gyorsan növekvő, de még óriási beruházási igényű cég érkezhet extrém magas értékeltséggel a piacra.
A beszélgetésben elhangzott, hogy évesített árbevétel alapján a 2000 milliárd dolláros értékeltség már nem teljesen értelmezhetetlen a jelenlegi AI-árazásokhoz képest, de a hitel-, kötvény- és beruházási kötelezettségek miatt továbbra is nagy a versenyfutás az idővel. A nagy technológiai cégeknél is hasonló dilemma látszik: hatalmas pénzek mennek adatközpontokra és AI-infrastruktúrára, miközben a befektetők egyre érzékenyebben figyelik, hogy ebből mikor lesz kézzelfogható szabad cash flow.
Autóipar
Az autóipari blokk egyik fő tanulsága az volt, hogy a prémium és a valódi luxus között befektetői szemmel is óriási lehet a különbség. A Porsche példáján keresztül az adásban arról volt szó, hogy egy nagyon erős márka is nyomás alá kerülhet, ha a kínai versenytársak hasonló teljesítményt és technológiát kínálnak jóval alacsonyabb áron. Ezzel szemben a Ferrari továbbra is klasszikus luxusgyártóként működik: kevesebb autót szállít le, de magasabb áron, erősebb személyre szabással és kiemelkedő marzsokkal. A beszélgetés egyik következtetése az volt, hogy a Porschénak befektetői szempontból is „fel kellene ferrariznia” magát, vagyis még inkább a ritkaságra, a márkaexkluzivitásra és a magasabb árrésű modellekre kellene építenie.
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