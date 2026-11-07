Megsérült a horvát Janaf kőolajvezeték, olaj került a környezetbe

Holdblog Balásy Zsolt: Most ne vegyél ingatlant! Emelkednek a hozamok a világban. Nem ímmel-ámmal, hanem rendesen, mintha nem lenne holnap. Az okokkal most nem szeretnék igazán foglalkozni, sokkal inkább azzal a fontos... The post Balásy Zsolt: Mo

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