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Megsérült a horvát Janaf kőolajvezeték, olaj került a környezetbe
Befektetés

Megsérült a horvát Janaf kőolajvezeték, olaj került a környezetbe

MTI
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Megsérült a horvát Janaf kőolajvezeték egyik szakasza Sziszek (Sisak) és Szlavónbród (Slavonski Brod) között, aminek következtében kőolaj szivárgott ki a vezetékből. A szivárgást megállították, a lakosság és az ivóvízellátás nincs veszélyben - közölte szombaton a vezetéket üzemeltető vállalat.

A társaság tájékoztatása szerint pénteken, a kőolajvezeték felújítása közben

egy munkagép lezuhanó alkatrésze megrongálta a csővezetéket,

amelyből kisebb mennyiségű kőolaj folyt a munkálatokhoz kiásott árokba.

Címlapkép forrása: Portfolio

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