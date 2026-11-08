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Valaki 40 millió forintnyi pénzt adott ki egy gombáért
Befektetés

Valaki 40 millió forintnyi pénzt adott ki egy gombáért

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Száztízezer euróért, vagyis mintegy 40 millió forintért kelt el egy 1,009 kilogrammos fehér szarvasgomba a piemonti Albában rendezett 27. nemzetközi árverésen, a különleges tételt egy hongkongi vásárló vitte haza. A második tételért, egy 402 grammos példányért 16 ezer eurót fizetett egy férfi, aki kínai tanárként mutatkozott be. Az árverés iránt évről évre több ország érdeklődik, idén Hongkong, Bangkok és Bécs mellett Brazíliaváros, London, Makaó és Vilnius is részt vett rajta. A bevételt hagyományosan jótékony célokra fordítják Olaszországban és külföldön. Az ínyencek és a Michelin-csillagos séfek által keresett albai fehér szarvasgombát a világ legértékesebb szarvasgombájaként tartják számon.

Száztízezer euróért (40 millió forint) vett meg egy 1,009 kilogrammos fehér szarvasgombát egy hongkongi vásárló a piemonti Albában megrendezett 27. nemzetközi árverésen

- jelentette az AFP tudósítója a helyszínről.

A második tétel - egy 402 grammos példány -, 16 ezer eurójába került egy férfinak, aki a helyszínen "kínai tanárként" mutatkozott be. A kalapács alá kerülő mind a négy szarvasgomba mellé két üveg értékes piemonti bor járt.

A nemzetközi árverés iránt évről évre több ország érdeklődik, az idein jelen volt Brazíliaváros, London, Makaó és Vilnius is a hagyományos résztvevő Hongkong, Bangkok és Bécs mellett.

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Az árverésen befolyó pénzt mindig jótékonysági célokra fordítják Olaszországban és külföldön. Az első, 1999. évi eladásból nyert 7,2 millió euróból egy afrikai kórházat, fiatal kábítószeresek rehabilitálását és nyomornegyedek gyermekeinek oktatását finanszírozták.

2025-ben 502 ezer euró folyt be az árverésen, akkor is volt a kínálatban egy szintén 1,009 kilogrammos fehér szarvasgomba, amelyet az ideihez hasonlóan szintén egy hongkongi vett meg szintén 110 ezer euróért.

A világ ínyencei és a Michelin-csillagos séfek által keresett albai fehér szarvasgomba a legértékesebb a világon. Bizonyos fákkal szimbiózisban, a gyökereikre kapaszkodva nő a föld alatt.

A piemonti szarvasgomba vagy tudományos nevén Tuber magnatum pico olyan talajokban tenyészik, amelyek hűvösek és nedvesek maradnak végig a gyökerezés és az érés időszakában.

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