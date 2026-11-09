Belső vizsgálat indult az Nvidia vezére ellen, már a menesztéséről beszélnek

A legborúlátóbb forgatókönyvet Gary Black, a The Future Fund LLC portfóliómenedzsere vázolta fel, aki
erősen kétli, hogy Jensen Huang a posztján maradhat.
Bár a vezérigazgató nem követett el bűncselekményt, a magatartása és az ítélőképessége megkérdőjeleződött, ami a szakember szerint valószínűleg a leváltásához vezet majd.
Ez rövid távon komoly nyomás alá helyezheti a világ második legértékesebb vállalatának részvényeit, különösen azért, mert Huangnak nincs egyértelmű utódja a cégen belül, így sok alapkezelő a kitettsége csökkentése mellett dönthet az elkövetkező hetekben.
Más szakértők szerint azonban korántsem biztos a vezetőváltás. Chris Weston, a Pepperstone kutatási vezetője úgy véli, nem fogják leváltani Huangot, akit a mesterséges intelligencia keresztapjaként és egy egész generáció legnagyobb befektetési sztorijának megteremtőjeként tartanak számon. Weston rámutatott arra, hogy ha a piac valóban elhinné, miszerint a vezérigazgató távozni kényszerül, a részvényárfolyam már összeomlott volna, bár azt ő is elismerte, hogy rendkívül súlyos helyzetet teremt, ha az üzletasszonyról bebizonyosodik a kémkedés vádja. Hasonlóan látja a helyzetet Josh Gilbert, az eToro vezető elemzője is, aki szerint az ügy ugyan rontja a piaci hangulatot, és nagyon rosszkor jött az MI-szektor számára, de hosszú távon csak egy esetleges vezércsere írná át a játékszabályokat. A befektetők számára a valódi próbatételt a vállalat november 17-i gyorsjelentése jelenti majd.
A szélesebb gazdasági és iparági kockázatokra hívta fel a figyelmet Mohamed A. El-Erian, a PIMCO korábbi vezérigazgatója. Szerinte az Nvidia megnyugtató szavai ellenére az ügynek több érzékeny rétege is van. A cég ugyanis rendszerszinten meghatározó a technológiai szektor és a világgazdaság számára, a befektetők pedig hagyományosan nehezen árazzák be a kulcsembereket érintő és a vállalatirányítási kockázatokat, miközben a nemzetbiztonsági és geopolitikai helyzet is rendkívül képlékeny. Rju Jongho, az NH Investment & Securities vezető elemzője hozzátette, hogy mivel az amerikai kormányzat láthatóan már hónapok óta tudott az ügyről, az azonnali hatás mérsékelt lehet, ám egy elhúzódó vizsgálat miatt elhalasztott beruházások vagy a termékszállítások csúszása már az egész félvezetőiparra és a dél-koreai beszállítókra is komoly hatással lenne.
Az ügyben megszólalt Donald Trump amerikai elnök és Bill Ackman milliárdos befektető is. Trump elmondta, hogy még nem beszélt a vezérigazgatóval a történtekről, de kiváló és becsületes embernek tartja, és reméli, hogy minden rendben lesz körülötte. Ackman, a Pershing Square vezérigazgatója szintén a szimpátiájáról biztosította a cégvezetőt, aki szerinte rengeteg jót tett a világgal. Ugyanakkor hangsúlyozta, nem arról van szó, hogy szemet kellene hunyni a történtek felett, így abban bízik, hogy csupán egy egyszerű magánéleti viszonyról, nem pedig nemzetbiztonsági kockázatról van szó.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
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